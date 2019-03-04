Дизельный Audi Q8 оказался дешевле бензинового

В России стартовал приём заказов на дизельную версию кроссовера Audi Q8. Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем TDI мощностью 249 л.с. при 600 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни занимает семь секунд, максимальная скорость достигает 225 километров в час.