Дизельный Audi Q8 оказался дешевле бензинового
Андрей Шульдешов
В России стартовал приём заказов на дизельную версию кроссовера Audi Q8. Автомобиль оснащается трёхлитровым двигателем TDI мощностью 249 л.с. при 600 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни занимает семь секунд, максимальная скорость достигает 225 километров в час.
В базовое оснащение входят регулируемая подвеска, система выбора режимов движения Audi Drive Select, полностью светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки и электропривод двери багажника.
В числе опций - адаптивная пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, матричные светодиодные фары, система автоматической парковки, система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и многое другое.
Самый дешёвый бензиновый Q8 с трёхлитровым двигателем мощностью 340 л.с. стоит 5 100 000 ₽.