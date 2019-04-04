Audi Q8 будут собирать в России рядом с BMW X5

Локализованные Q8 получат те же силовые агрегаты, что и импортируемые из Словакии. Это бензиновый трёхлитровый V6 мощностью 340 л.с. в паре с 11-сильным стартер-генератором и турбодизель 3.0 V6 мощностью 249 л.с. Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом.

По данным «Авторевю», Audi Q8 начнут собирать на калининградском заводе уже весной 2019 года по крупноузловому методу. На «Автотор» переедет и соплатформенный кроссовер Q7, который с 2017 года выпускают на калужском заводе Volkswagen.

На автосборочном предприятии «Автотор» производятся автомобили марок BMW, Kia, Hyundai и Genesis. Большинство моделей собирается по крупноузловому методу. Также есть производственная линия, работающая по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов – на ней собирают Kia Sorento и Cerato Classic (предыдущее поколение Cerato), а также линейку коммерческих автомобилей Hyundai.