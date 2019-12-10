Audi Q7 стал 456-сильным гибридом
Николай Андреев
Компания Audi представила две гибридные модификации для кроссовера Q7 с возможностью подзарядки от внешней сети. Одна из них по мощности превосходит даже топ-версию SQ7, оснащённую 435-сильным четырёхлитровым дизельным V8 с тремя турбинами, — двумя обычными и одной электрической.
Гибридные Audi Q7 получили индексы 55 TFSI e (381 л.с., 600 Н·м) и 60 TFSI e (456 л.с., 700 Н·м). Они оснащаются 340-сильным трёхлитровым бензиновым битурбированным V6, а различия есть только в настройках электромотора, установленного между ДВС и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — постоянный полный с центральным механическим дифференциалом.
Младший гибрид разгоняется до
100 км/чза 5,9 секунды, а старший — на 0,2 секунды быстрее. Дизельный SQ7 со своими 900 Н·м проделывает это упражнение всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.У гибридных Q7 ограничитель срабатывает на 10 км/чраньше, а максимум, возможный на электротяге, — 135 км/ч.
Литий-ионный тяговый аккумулятор ёмкостью 17,3 кВт·ч установлен под полом багажника, из-за чего его объём сократился с 865 до 650 литров (в пятиместном варианте с отодвинутыми вперёд сиденьями второго ряда). В чисто электрическом режиме без подключения ДВС кроссовер снаряжённой массой 2525 килограммов проезжает до 43 километров.
В Европе уже начался приём заказов на гибридные Audi Q7, а поставки автомобилей в дилерские центры стартуют до конца 2019 года. В Германии Q7 55 TFSI e стоит минимум 74 800 евро (5,3 миллиона рублей), а Q7 60 TFSI e — 89 500 евро (6,3 миллиона рублей), тогда как за дизельный SQ7 просят 94 900 евро (6,7 миллиона рублей).