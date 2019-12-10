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Audi Q7 стал 456-сильным гибридом

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Николай Андреев

Компания Audi представила две гибридные модифи­кации для кроссовера Q7 с возмож­ностью подзарядки от внешней сети. Одна из них по мощ­ности превос­ходит даже топ-версию SQ7, оснащённую 435-сильным четырёх­литровым дизельным V8 с тремя турбинами, — двумя обычными и одной электрической.

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  • Гибридные Audi Q7 получили индексы 55 TFSI e (381 л.с., 600 Н·м) и 60 TFSI e (456 л.с., 700 Н·м). Они оснаща­ются 340-сильным трёх­литровым бензиновым битурбиро­ванным V6, а различия есть только в настройках электро­мотора, установ­ленного между ДВС и восьми­ступен­чатым «автоматом». Привод — постоянный полный с централь­ным механи­ческим дифферен­циалом.

  • Младший гибрид разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а старший — на 0,2 секунды быстрее. Дизельный SQ7 со своими 900 Н·м проделы­вает это упраж­нение всего за 4,8 секунды, а его макси­мальная скорость составляет 250 км/ч. У гибридных Q7 ограничи­тель срабатывает на 10 км/ч раньше, а максимум, возможный на электротяге, — 135 км/ч.

  • Литий-ионный тяговый аккумулятор ёмкостью 17,3 кВт·ч установ­лен под полом багажника, из-за чего его объём сократился с 865 до 650 литров (в пяти­местном варианте с отодвину­тыми вперёд сиденьями второго ряда). В чисто электри­ческом режиме без подключе­ния ДВС кроссовер снаряжённой массой 2525 кило­граммов проезжает до 43 километров.

В Европе уже начался приём заказов на гибридные Audi Q7, а поставки автомобилей в дилер­ские центры стартуют до конца 2019 года. В Германии Q7 55 TFSI e стоит минимум 74 800 евро (5,3 миллиона рублей), а Q7 60 TFSI e — 89 500 евро (6,3 миллиона рублей), тогда как за дизельный SQ7 просят 94 900 евро (6,7 миллиона рублей).

Какой Audi Q7 взяли бы себе?

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