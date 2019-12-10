Audi Q7 стал 456-сильным гибридом

Гибридные Audi Q7 получили индексы 55 TFSI e (381 л.с., 600 Н·м) и 60 TFSI e (456 л.с., 700 Н·м). Они оснаща­ются 340-сильным трёх­литровым бензиновым битурбиро­ванным V6, а различия есть только в настройках электро­мотора, установ­ленного между ДВС и восьми­ступен­чатым «автоматом». Привод — постоянный полный с централь­ным механи­ческим дифферен­циалом.

Младший гибрид разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, а старший — на 0,2 секунды быстрее. Дизельный SQ7 со своими 900 Н·м проделы­вает это упраж­нение всего за 4,8 секунды, а его макси­мальная скорость составляет 250 км/ч. У гибридных Q7 ограничи­тель срабатывает на 10 км/ч раньше, а максимум, возможный на электротяге, — 135 км/ч.