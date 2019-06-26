Гибридный, просторный и очень умный: всё про обновлённый Audi Q7

Спустя четыре года после выхода на рынок второго поколения Audi Q7 этот кроссовер наконец-то обновился. Изменения затронули и дизайн, за который Q7 часто ругали, и технику. Рассказываем, что же изменилось.

Дизайн: шире, квадратнее, внедорожнее

Внешность Q7 подогнали под актуальную стилистику моделей Audi. Решётка радиатора из шестиугольной стала восьмиугольной (новый стандарт для всех кроссоверов марки), увеличилась в размерах и выглядит гораздо массивнее, чем прежде. Фары и фонари изменились по форме и получили новую начинку, а светодиодный рисунок у них теперь такой же, как у новых Audi A6 и A7. Светодиоды — уже в базовой версии, а за доплату можно заказать один из двух вариантов матричной оптики Matrix LED, светодиодной или даже лазерной.