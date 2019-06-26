Гибридный, просторный и очень умный: всё про обновлённый Audi Q7
Андрей Шульдешов
Спустя четыре года после выхода на рынок второго поколения Audi Q7 этот кроссовер наконец-то обновился. Изменения затронули и дизайн, за который Q7 часто ругали, и технику. Рассказываем, что же изменилось.
Дизайн: шире, квадратнее, внедорожнее
Внешность Q7 подогнали под актуальную стилистику моделей Audi. Решётка радиатора из шестиугольной стала восьмиугольной (новый стандарт для всех кроссоверов марки), увеличилась в размерах и выглядит гораздо массивнее, чем прежде. Фары и фонари изменились по форме и получили новую начинку, а светодиодный рисунок у них теперь такой же, как у новых Audi A6 и A7. Светодиоды — уже в базовой версии, а за доплату можно заказать один из двух вариантов матричной оптики Matrix LED, светодиодной или даже лазерной.
От «а-шестой» обновлённый Q7 позаимствовал и ещё один декоративный элемент, который указывает на позиционирование кроссовера в линейке: между задними фонарями протянулась не светодиодная полоска, как у купе-кроссовера Q8, а хромированная. Дизайнеры объясняют, что этим элементом они разводят родственные модели: Q8, более спортивный и агрессивный, и Q7, семейный и консервативный. Аналогичный ход применён и в паре A6-A7.
А ещё дизайнеры постарались сделать автомобиль визуально более широким, крупным и кроссоверным. Поэтому в базовых версиях нижняя часть кузова будет окрашена (!) в серый цвет, имитируя защитный обвес. Если же покупателю по душе однотонная окраска кузова, придётся заказывать стайлинг-пакет S-line.
Интерьер: просторнее и… теснее?
Габаритная длина Audi Q7 за счёт новых бамперов выросла на 11 миллиметров (до 5063 мм), хотя колёсная база осталась прежней (2994 мм). Багажный отсек уменьшился: 865 литров против 890 литров, которыми располагал дорестайлинговый Q7. Литры полезного объёма съел не только сабвуфер аудиосистемы (он будет уже в базовой версии), но и блок батарей системы мягкого гибрида. Да, после обновления Audi Q7 во всех модификациях станет умеренно-гибридным: у него появится отдельная энергосеть на 48 вольт со стартер-генератором, который позволяет отключать ДВС прямо на ходу. Например, если отпустить педаль газа на скоростях от 55 до 160 километров в час, машина будет до 40 секунд двигаться накатом и рекуперировать энергию.
Обновлённый Q7 по-прежнему предлагают в пяти- или семиместном варианте, а по пространству на первом и втором рядах кроссовер заявлен как лучший в своём классе. За дополнительную плату можно заказать трёхсекционный задний диван, у которого каждая секция регулируется как продольно, так и по углу наклона спинки.
Если сложить кресла второго и третьего ряда, то получится багажный отсек объёмом 2050 литров с ровным полом. При этом уже в базе крышка багажника оснащена электроприводом, а за доплату доступно бесконтактное открывание багажника: достаточно провести ногой под задним бампером.
Интерьер — новый для Q7, но привычный для тех, кто знаком с любой из недавних новинок Audi, вроде A8, A6/A7 или Q8. Торчащий по центру передней панели дисплей MMI исчез, уступив место кластеру из двух сенсорных дисплеев. Верхний отвечает за мультимедийку, навигацию, настройки мехатроники и подключаемые сервисы, а через нижний дисплей можно управлять настройками климата и доступом к избранным функциям.
Техника: мягкий гибрид и активные стабилизаторы
В моторной гамме обновлённого кроссовера три двигателя и все – V-образные «шестёрки» объёмом три литра, две дизельные и одна бензиновая. Дизели представлены в вариантах мощности 231 и 286 л.с. (500 и 600 Нм соответственно), а топовый бензиновый вариант выдаёт 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Позже появится и горячий SQ7 с четырёхлитровым дизелем мощностью 435 лошадиных сил.
После перехода всего семейства на 48-вольтовую бортовую сеть активные стабилизаторы доступны не только на SQ7, но и на гражданских вариантах. Электропривод с планетарной передачей размыкает, смыкает и скручивает две части стабилизатора друг относительно друга, меняя тем самым жёсткость всей конструкции в зависимости от условий движения. Это помогает нивелировать крены в поворотах или увеличивать ход подвески на плохой дороге.
От той же SQ7 позаимствовано и полноуправляемое шасси с адаптивной пневмоподвеской вместо обычной пневмы в базовых версиях. С полным набором опций кроссовер будет на 15 миллиметров ниже стандартного Q7, зато и дорожный просвет на адаптивной пневме регулируется в более широком диапазоне: 90 миллиметров! На высокой скорости машина опускается ещё на 30 миллиметров, а на бездорожье, наоборот, способна подняться на 60 миллиметров выше базового режима. Помимо внушительного дорожного просвета, у Q7 есть внедорожный режим системы стабилизации и ассистент спуска со склона.
Электроника: общение со светофорами и управление голосом
Самая свежая версия мультимедийного комплекса понимает произвольные голосовые команды, строит маршрут движения с учётом вкусов водителя (предпочитаете загородные дорожки скоростным шоссе – не проблема!), может подключаться к системе «умный дом», взаимодействует с сервисом Amazon Alexa, который открывает доступ к библиотеке музыки и аудиокниг, и умеет ещё много-много всего.
Как и на обновлённой Ауди А4, навигационная система Q7 способна подключаться к городским дата-центрам и ловить зелёную волну светофоров: анализируя данные городской системы управления движением, она даёт водителю рекомендации по скорости движения и маршруту таким образом, чтобы ему не пришлось долго стоять на перекрёстках. Пока эта штука работает только в США и некоторых городах Европы, но ей обещают активное развитие.
Наконец, тут есть самая продвинутая версия адаптивного круиз-контроля Audi, система удержания в полосе, автопарковщик и умная система старт-стоп, которая превентивно глушит и запускает двигатель, ориентируясь по едущим впереди автомобилям.
Плюс цифровая приборная панель, крутейшая аудиосистема Bang & Oluffsen, камеры кругового обзора, масса вариантов отделки с использованием алькантары и кожи сортов Nappa или Valcona, мультиконтурные кресла с массажем и вентиляцией и масса других приятных вещей.
Европейские продажи Ауди Q7 открываются в середине сентября, а к концу года он доберётся и до России. Цены пока неизвестны.