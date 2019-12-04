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Фирма Audi наладила сборку Q7 в Калининграде. Но скоро от неё могут отказаться

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Дмитрий Савостьянчик

С конвейера калининградского завода «Автотор», где собирают BMW, Genesis, Hyundai, Kia и грузовые Ford, сошла пилотная партия кроссо­веров Audi Q7. Всего выпущено 250 автомо­билей. Однако полноценного запуска производ­ства в ближайшее время не будет и сейчас обсужда­ется вопрос о продолжении сотрудни­чества, сообщает «Коммерсантъ».

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  • О крупноузловой сборке моделей Audi на этом заводе говорили ещё осенью 2018 года. Для Q7 даже получили одобре­ние типа транс­портного средства (ОТТС), действие которого, правда, закончилось 31 июля 2019 года.

  • У калининградского автозавода подписан специальный инвестици­онный контракт (СПИК) на отвёрточную сборку автомо­билей выпуска­емых марок, дающий доступ к госсуб­сидиям. К 2028 году объём выпуска таких машин сокра­тится до 35 тысяч штук в год. Вместе с этим, будет произ­водиться около 300 тысяч машин с локализо­ванной сваркой и окраской.

  • Полноценный запуск производства Audi Q7 находится на стадии обсуж­дения из-за необходи­мости включе­ния марки в СПИК. Без этого пред­приятие не сможет получить доступ к компен­сации утильсбора.

  • Если переговоры пройдут успешно, то вместе с «Ку семь» на конвейер «Автотора» может встать и старший Audi Q8.

Сейчас продажи Audi в России заметно хуже, чем у конкурентов. По итогам 10 месяцев дилеры сумели продать только 12,8 тысячи «Ауди» (минус 1%), в то время как дилеры BMW и Mercedes-Benz реализо­вали 33,9 тысячи машин (плюс 16%) и 33,4 тысячи (плюс 7%) соответ­ственно.

Audi Q7 какой сборки вы бы взяли?

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