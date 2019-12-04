Фирма Audi наладила сборку Q7 в Калининграде. Но скоро от неё могут отказаться
Дмитрий Савостьянчик
С конвейера калининградского завода «Автотор», где собирают BMW, Genesis, Hyundai, Kia и грузовые Ford, сошла пилотная партия кроссоверов Audi Q7. Всего выпущено 250 автомобилей. Однако полноценного запуска производства в ближайшее время не будет и сейчас обсуждается вопрос о продолжении сотрудничества, сообщает «Коммерсантъ».
О крупноузловой сборке моделей Audi на этом заводе говорили ещё осенью 2018 года. Для Q7 даже получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), действие которого, правда, закончилось 31 июля 2019 года.
У калининградского автозавода подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) на отвёрточную сборку автомобилей выпускаемых марок, дающий доступ к госсубсидиям. К 2028 году объём выпуска таких машин сократится до 35 тысяч штук в год. Вместе с этим, будет производиться около 300 тысяч машин с локализованной сваркой и окраской.
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Полноценный запуск производства Audi Q7 находится на стадии обсуждения из-за необходимости включения марки в СПИК. Без этого предприятие не сможет получить доступ к компенсации утильсбора.
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Если переговоры пройдут успешно, то вместе с «Ку семь» на конвейер «Автотора» может встать и старший Audi Q8.
Сейчас продажи Audi в России заметно хуже, чем у конкурентов. По итогам 10 месяцев дилеры сумели продать только 12,8 тысячи «Ауди» (минус 1%), в то время как дилеры BMW и Mercedes-Benz реализовали 33,9 тысячи машин (плюс 16%) и 33,4 тысячи (плюс 7%) соответственно.