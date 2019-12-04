Фирма Audi наладила сборку Q7 в Калининграде. Но скоро от неё могут отказаться

О крупноузловой сборке моделей Audi на этом заводе говорили ещё осенью 2018 года. Для Q7 даже получили одобре­ние типа транс­портного средства (ОТТС), действие которого, правда, закончилось 31 июля 2019 года.



У калининградского автозавода подписан специальный инвестици­онный контракт (СПИК) на отвёрточную сборку автомо­билей выпуска­емых марок, дающий доступ к госсуб­сидиям. К 2028 году объём выпуска таких машин сокра­тится до 35 тысяч штук в год. Вместе с этим, будет произ­водиться около 300 тысяч машин с локализо­ванной сваркой и окраской.

Полноценный запуск производства Audi Q7 находится на стадии обсуж­дения из-за необходи­мости включе­ния марки в СПИК. Без этого пред­приятие не сможет получить доступ к компен­сации утильсбора.