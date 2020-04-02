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Обновлённый Audi Q7 в России оказался дешевле конкурентов

Новости

Николай Андреев

После обновления полноприводный Audi Q7 на российском рынке предлагается только в модификации 40 TDI с турбодизельным 3.0 V6 мощностью 249 л.с. (600 Н·м). Двигатель идёт в паре с восьмиступен­чатым «автоматом».

Главные конкуренты внедорожника оказались дороже. Так, базовый BMW X5 xDrive30d c 249-сильной трёхлитровой «шестёркой» (620 Н·м) оценён в 4 900 000 ₽, а Mercedes-Benz GLE 300 d с начальной стоимостью 4 890 000 ₽ комплектуется двух­литровым четырёх­цилиндровым дизелем мощностью 245 л.с. (500 Н·м). Обе модели оснащены системами полного привода и автомати­ческими коробками передач.

  • В стандартное оснащение Audi Q7 (от 4 805 000 ₽) входят 19-дюймовые колёса, свето­диодная оптика, система автотормо­жения, электро­привод двери багажника, кожаная отделка сидений, подо­грев руля и мульти­медийная система с двумя сенсорными дисплеями диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.

  • Также для кроссовера доступны три дополни­тельных уровня оснащения. В Advance (от 5 050 000 ₽) появляются 20-дюймовые колёса, пневмоподвеска, электро­обогрев лобового стекла и электро­привод рулевой колонки. Sport (от 5 272 000 ₽) дополнен обвесом S-line, сиденьями с увели­ченной боковой поддержкой и чёрным потолком. Версия Business (от 5 465 000 ₽) имеет 21-дюймовые колёса, матричные фары, адаптивную пневмо­подвеску, доводчики дверей и четырёх­зонный климат-контроль.

  • В зависимости от комплектации после рестайлинга Audi Q7 подорожал на 140 000 — 162 000 ₽.

Какой кроссовер круче?

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