Обновлённый Audi Q7 в России оказался дешевле конкурентов
Николай Андреев
После обновления полноприводный Audi Q7 на российском рынке предлагается только в модификации 40 TDI с турбодизельным 3.0 V6 мощностью 249 л.с. (600 Н·м). Двигатель идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Главные конкуренты внедорожника оказались дороже. Так, базовый BMW X5 xDrive30d c 249-сильной трёхлитровой «шестёркой» (620 Н·м) оценён в 4 900 000 ₽, а Mercedes-Benz GLE 300 d с начальной стоимостью 4 890 000 ₽ комплектуется двухлитровым четырёхцилиндровым дизелем мощностью 245 л.с. (500 Н·м). Обе модели оснащены системами полного привода и автоматическими коробками передач.
В стандартное оснащение Audi Q7 (от 4 805 000 ₽) входят 19-дюймовые колёса, светодиодная оптика, система автоторможения, электропривод двери багажника, кожаная отделка сидений, подогрев руля и мультимедийная система с двумя сенсорными дисплеями диагональю 10,1 и 8,6 дюйма.
Также для кроссовера доступны три дополнительных уровня оснащения. В Advance (от 5 050 000 ₽) появляются 20-дюймовые колёса, пневмоподвеска, электрообогрев лобового стекла и электропривод рулевой колонки. Sport (от 5 272 000 ₽) дополнен обвесом
S-line,сиденьями с увеличенной боковой поддержкой и чёрным потолком. Версия Business (от 5 465 000 ₽) имеет 21-дюймовые колёса, матричные фары, адаптивную пневмоподвеску, доводчики дверей и четырёхзонный климат-контроль.
В зависимости от комплектации после рестайлинга Audi Q7 подорожал на 140 000 — 162 000 ₽.