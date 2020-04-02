Обновлённый Audi Q7 в России оказался дешевле конкурентов

После обновления полноприводный Audi Q7 на российском рынке предлагается только в модификации 40 TDI с турбодизельным 3.0 V6 мощностью 249 л.с. (600 Н·м). Двигатель идёт в паре с восьмиступен­чатым «автоматом».

Главные конкуренты внедорожника оказались дороже. Так, базовый BMW X5 xDrive30d c 249-сильной трёхлитровой «шестёркой» (620 Н·м) оценён в 4 900 000 ₽, а Mercedes-Benz GLE 300 d с начальной стоимостью 4 890 000 ₽ комплектуется двух­литровым четырёх­цилиндровым дизелем мощностью 245 л.с. (500 Н·м). Обе модели оснащены системами полного привода и автомати­ческими коробками передач.