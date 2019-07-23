Обновлённый Audi Q7 приедет в Россию только с одним мотором
Николай Андреев
Рестайлинговый кроссовер Audi Q7 появится в продаже в первом квартале 2020 года и будет предлагаться только с трёхлитровым турбодизелем V6 мощностью 249 лошадиных сил, так как на него приходится 98 процентов спроса. Об этом стало известно изданию «Авторевю».
Q7 для России получит старую версию двигателя – без отдельной
48-вольтовойсети и стартера-генератора, который для экономии топлива умеет отключать силовой агрегат при движении накатом на скоростях от 55 до 160 км/ч.
Нынешний Audi Q7, помимо дизеля, предлагается на российском рынке с бензиновыми двигателями – двухлитровым с одной турбиной мощностью 252 л.с. и
с 333-сильнымкомпрессорным 3.0 V6.
При обновлении Audi Q7 получил увеличенную решётку радиатора, изменённые бамперы, модернизированную оптику, хромированную полосу между фонарями и новую переднюю панель с двумя сенсорными экранами для управления мультимедийкой и климатом в салоне.