Обновлённый Audi Q7 приедет в Россию только с одним мотором

Рестайлинговый кроссовер Audi Q7 появится в продаже в первом квартале 2020 года и будет предлагаться только с трёх­литровым турбо­дизелем V6 мощностью 249 лошади­ных сил, так как на него приходится 98 процентов спроса. Об этом стало известно изданию «Авторевю».