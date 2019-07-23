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Обновлённый Audi Q7 приедет в Россию только с одним мотором

Новости

Николай Андреев

Рестайлинговый кроссовер Audi Q7 появится в продаже в первом квартале 2020 года и будет предлагаться только с трёх­литровым турбо­дизелем V6 мощностью 249 лошади­ных сил, так как на него приходится 98 процентов спроса. Об этом стало известно изданию «Авторевю».

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  • Q7 для России получит старую версию двигателя – без отдельной 48-вольтовой сети и стартера-генератора, который для экономии топлива умеет отключать силовой агрегат при движе­нии накатом на скоростях от 55 до 160 км/ч.

  • Нынешний Audi Q7, помимо дизеля, предлага­ется на россий­ском рынке с бензиновыми двигателями – двух­литровым с одной турбиной мощностью 252 л.с. и с 333-сильным компрессор­ным 3.0 V6.

При обновлении Audi Q7 получил увеличен­ную решётку радиатора, изменён­ные бамперы, модернизи­рованную оптику, хромиро­ванную полосу между фонарями и новую перед­нюю панель с двумя сенсорными экранами для управ­ления мульти­медийкой и климатом в салоне.

Будете скучать по бензиновым Audi Q7?

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