Надёжен ли рестайлинговый Audi Q7 I поколения: все проблемы кроссовера с пробегом
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Audi Q7 составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.
Полноразмерный пятидверный кроссовер с продольным расположением силового агрегата и полным приводом. Оснащался бензиновыми и дизельными двигателями объёмом от 3.0 до 6.0 литра мощностью 211–500 л.с. После рестайлинга на автомобиль стали устанавливать бензиновый двигатель 3.0 TFSI и восьмиступенчатую АКПП.
наиболее популярная и надёжная модификация
Помимо приборной панели данные о пробеге автомобиля хранятся в различных электронных блокахКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль не сильно популярен у угонщиков
Сложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю или заднюю часть: прочность конструкции довольно высокая, кузовные элементы неплохо держат удары, но вот кузовные запчасти стоят недёшево
Попадание в яму или открытый люк: подвеска прочная и хорошо выдерживает удары, но при серьёзных повреждениях рассчитывать на бюджетный ремонт не стоит – цена запчастей высокая
Кузов
Внешность при рестайлинге существенных изменений не претерпела. Чуть изменилась оптика, появились диоды. Лакокрасочное покрытие кузова качественное. Со временем от воздействия дорожных реагентов хром на пластиковых элементах может начать облезать, а на колёсных арках и порогах появляются сколы от камней. С возрастом часты проблемы с трапециями стеклоочистителей и с механизмом открытия люка – периодически необходимо его проверять. Форсунку омывателя в пятой двери желательно время от времени прочищать – иначе омывающая жидкость может подтекать под обшивку.
Двигатели
Бензиновые
3.6 (VR6, 280 л.с.)
Бензиновый V-образный двигатель с малым углом развала цилиндров и рабочим объёмом 3,6 литра, его ресурс составляет около 250 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, бензонасосами и износом цепного привода ГРМ.
Подробнее
4.2 (V8, 350 л.с.)
Бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 4.2 литра в целом надёжен, его ресурс превышает 300 тыс. км. Цепи ГРМ служат 200–250 тыс. км, а их замена обойдётся более чем в 150 тыс. рублей из-за сложности привода. После 160 тыс. км иногда появляются ошибки по фазам – как правило, это следствие использования некачественного масла. Возможно также появление задиров в цилиндрах, они алюминиевые со специальным покрытием. Ближе к 200 тыс. км начинают подтекать прокладки клапанных крышек. После 120 тыс. км иногда выходит из строя ТНВД. Каждые
Подробнее
3.0 (V6, 272–333 л.с.)
V-образный бензиновый мотор с приводным нагнетателем, сменивший двигатели 3.6 и 4.2. Мотор оказался проблемным, особенно первых лет выпуска. Самая неприятная неисправность – повышенный расход масла, который возникает уже на небольших пробегах.
Подробнее
Дизельные
3.0 TDI (V6, 211–238 л.с.)
Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более чем в 300 тыс. км. Встречаются проблемы с помпой, термостатом, течью охладителя ЕГР, с ТНВД и заслонками впускного коллектора.
Подробнее
4.2 TDI (V8, 326 л.с.)
Ресурс 8-цилиндрового турбодизеля объёмом 4,2 литра превышает 300 тыс. км. После 200–250 тыс. км требует замены цепь ГРМ. Возможны течь масла в развал блока, а также выход из строя датчика скорости вращения турбины.
Подробнее
Подвеска
Большинство автомобилей оснащено пневматической подвеской, которая с возрастом может доставить немало хлопот владельцу. Сами пневмоэлементы достаточно долговечны, ресурс компрессора составляет 150–200 тыс. км, а вот по электронной части проблемы встречаются часто. Так, пневмоклапаны на всех стойках нужно быть готовым менять раз в 2–3 года. Вне зависимости от пробега часто выходят из строя датчики клиренса, датчики температуры компрессора, клапана сброса давления, блок клапанов на компрессоре и прочие компоненты. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, рекомендуется минимум раз в 2 года проводить полную диагностику подвески и при выявлении неисправностей сразу их устранять, пока они не привели к поломкам недешёвых узлов. Передние ступичные подшипники, а также втулки и стойки стабилизатора придётся менять раз в 60–80 тыс. км, а после 100 тыс. км изнашиваются задние подшипники (их замена довольно сложная) и сайлентблоки в передней подвеске.
Тормоза
После 100 тыс. км на некоторых автомобилях могут начать подклинивать передние суппорта — их приходится либо прочищать, либо менять на новые. На этом же пробеге амортизатор «ножника» перестаёт нормально функционировать, но многие не обращают на это внимания. Встречаются и проблемы с датчиками износа тормозных колодок.
Климатическая система
Климатическая система автомобиля надёжная, но на больших пробегах случаются поломки. Так, после 150 тыс. км могут потребовать замены радиатор и компрессор кондиционера (проблемы с компрессором чаще всего возникают у автомобилей с бензиновым двигателем объёмом 4.2 литра), вентилятор отопителя, а после 200 тыс. км часты случаи выхода из строя сервоприводов заслонок. Если на автомобиль установлен трёхзонный климат-контроль, проблемным местом являются и трубки кондиционера для задних пассажиров.
Электроника
При адекватной эксплуатации автомобиль не доставляет больших проблем по электронике. С возрастом может отгнить провод массы от лонжерона, из-за чего электроника начинает «глючить» — данная проблема легко решается. Иногда выходит из строя передняя «коса» парковочных датчиков, но в основном это следствие ДТП или некачественного ремонта. На некоторых автомобилях встречаются проблемы с проводкой, ведущей к задним датчикам АБС. Система бесключевого доступа часто доставляет хлопоты своему владельцу – уже к
Двигатели
Бензиновые
3.6 (VR6, 280 л.с.)
Ресурс бензинового V-образного двигателя с малым углом развала объёмом 3,6 литра составляет около 250 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, бензонасосами и износом цепного привода ГРМ. При выходе мотора из строя чаще всего устанавливают «контрактный». Цепь механизма ГРМ служит около 200–250 тыс. км. Регламент замены свечей составляет
4.2 (V8, 350 л.с.)
Бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 4,2 литра, блок цилиндров алюминиевый, но негильзованный, ресурс превышает 300 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, задирами в цилиндрах при перегреве. Цепи привода распредвалов служат порядка 200–250 тыс. км, а их замена обойдётся более чем в 150 тыс. рублей. После 160 тыс. км иногда появляются ошибки по цепи ГРМ – как правило, по вине натяжителя. Ближе к 200 тыс. км начинают подтекать прокладки клапанных крышек.
3.0 (V6, 272–333 л.с.)
Двигатель с механическим нагнетателем, установленным в развале цилиндров, который в зависимости от версии этого узла и развиваемого им давления имеет мощность 272 или 333 л.с. Самая неприятная проблема этого мотора – «масложор», возникавший даже на относительно скромных пробегах. Его причиной, как правило, были задиры на стенках цилиндров и быстрый износ поршневых колец. После 2011 года двигатель был доработан и расход масла стал появляться реже. Однако менять его всё равно лучше чаще, чем предписано регламентом.
Помимо этого на пробегах более 120–150 тыс. км возможны течи водяного насоса и сальников, а также отказ топливного насоса низкого давления. Требует внимания и система непосредственного впрыска.
Дизельные
3.0 TDI (V6, 211–238 л.с.)
Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более 300 тыс. км. Цепь ГРМ требует замены после 200–250 тыс. км. Ближе к 150 тыс. км часты течи масла через передний и задний сальники коленвала, а также из прижимной планки форсунок и в развал блока цилиндров. Тогда же могут начаться проблемы со стартером. После 100 тыс. км встречаются проблемы с помпой, термостатом и течью охладителя ЕГР. А после 200 – с ТНВД и заслонками впускного коллектора (проблему лучше решать заменой всего коллектора).
4.2 TDI (V8, 326 л.с.)
Ресурс 8-цилиндрового турбодизеля объёмом 4.2 литра превышает 300 тыс. км. После 200–250 тыс. км требует замены цепь ГРМ. Некоторые владельцы на разных пробегах сталкиваются с течью масла в развал блока, а также с выходом из строя датчика скорости вращения турбины – менять его довольно сложно, многие продолжают ездить с неисправным. После 100 тыс. км могут потребовать замены свечи накаливания.