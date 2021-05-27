Надёжен ли рестайлинговый Audi Q7 I поколения: все проблемы кроссовера с пробегом

Двигатели

Бензиновые

3.6 (VR6, 280 л.с.)

Бензиновый V-образный двигатель с малым углом развала цилиндров и рабочим объёмом 3,6 литра, его ресурс составляет около 250 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, бензо­насосами и износом цепного привода ГРМ.

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4.2 (V8, 350 л.с.)

Бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 4.2 литра в целом надёжен, его ресурс превышает 300 тыс. км. Цепи ГРМ служат 200–250 тыс. км, а их замена обойдётся более чем в 150 тыс. рублей из-за сложности привода. После 160 тыс. км иногда появляются ошибки по фазам – как правило, это следствие исполь­зования некаче­ственного масла. Возможно также появление задиров в цилиндрах, они алюмини­евые со специальным покрытием. Ближе к 200 тыс. км начинают подтекать прокладки клапанных крышек. После 120 тыс. км иногда выходит из строя ТНВД. Каждые 60 тыс. км положено производить замену свечей зажигания, процедура обойдётся примерно в 10 тыс. рублей.

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3.0 (V6, 272–333 л.с.)

V-образный бензиновый мотор с приводным нагнетателем, сменивший двигатели 3.6 и 4.2. Мотор оказался проблемным, особенно первых лет выпуска. Самая неприятная неисправ­ность – повышенный расход масла, который возникает уже на небольших пробегах.

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Дизельные

3.0 TDI (V6, 211–238 л.с.)

Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более чем в 300 тыс. км. Встречаются проблемы с помпой, термостатом, течью охладителя ЕГР, с ТНВД и заслонками впускного коллектора.

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4.2 TDI (V8, 326 л.с.)

Ресурс 8-цилиндрового турбодизеля объёмом 4,2 литра превышает 300 тыс. км. После 200–250 тыс. км требует замены цепь ГРМ. Возможны течь масла в развал блока, а также выход из строя датчика скорости вращения турбины.

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