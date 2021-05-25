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Надёжен ли Audi Q7 I поколения: все проблемы автомобиля с пробегом

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Audi Q7 составлен на основе опроса экспертов — сотруд­ников специали­зированных авто­сервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Audi. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчиты­вают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Audi Q7, I поколение (4L)
Годы выпуска: 2005–2009

Полноразмерный 5-дверный кроссовер с продольным расположе­нием силового агрегата и полным приводом. Оснащался бензино­выми и дизель­ными двигате­лями объемом от 3.0 до 6.0 литра мощностью 211–500 л.с.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчиты­вается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей авто­мобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.54/5
Внедорожник D 3.0 AT (233 л.с.)
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Внедорожник
Двигатель
3.0 л / Дизель
Коробка
Автомат
Привод
Полный
Мощность
233 л.с.
Расход
10.5 л
Макс. скорость
210 км/ч
Разгон до 100 км/ч
9.1 секунды
Возможность скрутки пробега: низкая

Помимо приборной панели данные о пробеге автомобиля хранятся в различных электронных блоках

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль не сильно популярен у угонщиков

Сложность восстановления после аварии:

Удар в переднюю или заднюю часть: прочность конструкции довольно высокая, кузовные элементы неплохо держат удары, но вот кузовные запчасти стоят недёшево

Попадание в яму или открытый люк: подвеска прочная и хорошо выдер­живает удары, но при серьёзных повреждениях рассчиты­вать на бюджетный ремонт не стоит – цена запчастей высокая

4 729 306 ₽
1 200 000 – 13 190 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра Tigerbox
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Кузов

Лакокрасочное покрытие кузова качественное. Со временем от воздействия дорожных реагентов хром на пластико­вых элементах может начать облезать, а на колёсных арках и порогах появляются сколы от камней. С возрастом часты проблемы с трапециями стекло­очисти­телей и с механизмом открытия люка – периоди­чески необходимо его проверять. Форсунку омывателя в пятой двери желательно иногда прочищать – иначе омывающая жидкость будет подтекать под обшивку.

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Салон

Салон выполнен из качественных материалов, все элементы стойки к затиранию. На исправном автомобиле скрипы и «сверчки» не встречаются даже на больших пробегах.

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Двигатели

Бензиновые

3.6 (VR6, 280 л.с.)

Бензиновый V-образный двигатель с малым углом развала цилиндров и рабочим объёмом 3,6 литра, его ресурс составляет около 250 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, бензо­насосами и износом цепного привода ГРМ.

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4.2 (V8, 350 л.с.)

Бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 4,2 литра в целом надёжен, его ресурс превышает 300 тыс. км. Цепи ГРМ служат порядка 200–250 тыс. км, а их замена обойдётся более чем в 150 тыс. рублей из-за сложности привода. После 160 тыс. км иногда появляются ошибки по фазам – как правило, это следствие использо­вания некаче­ственного масла. Возможно также появление задиров в цилиндрах, они алюмини­евые со специальным покрытием. Ближе к 200 тыс. км начинают подтекать прокладки клапанных крышек. После 120 тыс. км иногда выходит из строя ТНВД. Каждые 60 тыс. км положено заменять свечи зажигания, процедура обойдётся примерно в 10 тыс. рублей.

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Дизельные

3.0 TDI (V6, 211–238 л.с.)

Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более чем в 300 тыс. км. Встречаются проблемы с помпой, термостатом, течью охладителя ЕГР, с ТНВД и заслонками впускного коллектора.

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4.2 TDI (V8, 326 л.с.)

Ресурс 8-цилиндрового турбодизеля объёмом 4.2 литра превышает 300 тыс. км. После 200–250 тыс. км требует замены цепь ГРМ. Возможны течь масла в развал блока, а также выход из строя датчика скорости вращения турбины.

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Трансмиссия

АКПП

Шестиступенчатая автоматическая КПП устанавливалась со всеми силовыми агрегатами. При своевременном обслужи­вании и замене масла каждые 60 тыс. км она не доставляет проблем владельцу.

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Приводы

Трансмиссия Audi Q7 – без понижающей передачи, распределение момента по осям осуществляет самоблокирующийся дифференциал типа Torsen. Элементы системы полного привода редко выходят из строя.

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Подвеска

Большинство автомобилей оснащено пневматической подвеской, которая с возрастом может доставить немало хлопот владельцу. Сами пневмо­элементы достаточно долго­вечны, ресурс компрессора составляет 150–200 тыс. км, а вот по электронной части проблемы встречаются часто. Так, пневмо­клапаны на всех стойках нужно быть готовым менять раз в 2–3 года. Вне зависи­мости от пробега часто выходят из строя датчики клиренса, датчики температуры компрессора, клапана сброса давления, блок клапанов на компрессоре и прочие компоненты. Чтобы избежать дорого­стоящего ремонта, рекомендуется минимум раз в 2 года проводить полную диагностику подвески и при выявлении неисправ­ностей сразу их устранять, пока они не привели к поломкам недешёвых узлов. Передние ступичные подшипники, а также втулки и стойки стабили­затора придётся менять раз в 60–80 тыс. км. После 100 тыс. км изнаши­ваются задние подшипники (их замена довольно сложная) и сайлент­блоки в передней подвеске.

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Рулевое управление

На автомобиль устанавливали гидравлический усилитель руля. Он надёжный, но после 100–150 тыс. км часто перетираются шланги усилителя – желательно их периодически проверять.

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Тормоза

После 100 тыс. км на некоторых автомобилях могут начать подклинивать передние суппорта — их приходится либо прочищать, либо менять на новые. На этом же пробеге аморти­затор «ножника» перестаёт нормально функци­онировать, но многие не обращают на это внимания. Встречаются и проблемы с датчиками износа тормозных колодок.

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Климатическая система

Климатическая система автомобиля надёжная, но на больших пробегах случаются поломки. Так, после 150 тыс. км могут потребовать замены радиатор и компрессор кондици­онера (проблемы с компрессором чаще всего возникают у авто­мобилей с бензиновым двигателем объёмом 4,2 литра), вентилятор отопителя, а после 200 тыс. км часты случаи выхода из строя серво­приводов заслонок. Если на авто­мобиль установлен трёхзонный климат-контроль, проблемным местом являются и трубки кондици­онера для задних пассажиров.

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Электроника

При адекватной эксплуатации автомобиль не доставляет больших проблем по электронике. С возрастом может отгнить провод массы от лонжерона, из-за чего электроника начинает «глючить» — но данная проблема легко решается. Иногда выходит из строя передняя «коса» парко­вочных датчиков, но в основном это следствие ДТП или некаче­ственного ремонта. На некоторых авто­мобилях встречаются проблемы с проводкой, ведущей к задним датчикам АБС. Система бесключе­вого доступа часто доставляет хлопоты своему владельцу: уже к 60 тыс. км может понадобиться замена ручки, причём при выходе из строя одной из них система полностью перестаёт работать. Также иногда закисают площадки под самой ручкой.

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Двигатели

Бензиновые

3.6 (VR6, 280 л.с.)

Ресурс бензинового V-образного двигателя с малым углом развала объемом 3,6 литра составляет около 250 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, бензо­насосами и износом цепного привода ГРМ. При выходе мотора из строя, чаще всего устанавли­вают «контрактный». Цепь механизма ГРМ служит около 200–250 тыс. км. Регламент замены свечей составляет 60 тыс. км, а стоимость работ – около 6 тыс. руб. Ближе к 150 тыс. км возможны проблемы со стартером.

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4.2 (V8, 350 л.с.)

Бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель объёмом 4,2 литра, блок цилиндров алюминиевый, но негильзо­ванный, ресурс превышает 300 тыс. км. Характерные проблемы — с катушками зажигания, задирами в цилиндрах при перегреве. Цепи привода распредвалов служат порядка 200–250 тыс. км, а их замена обойдётся более чем в 150 тыс. рублей. После 160 тыс. км иногда появляются ошибки по цепи ГРМ – как правило, по вине натяжителя. Ближе к 200 тыс. км начинают подтекать прокладки клапанных крышек.

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Дизельные

3.0 TDI (V6, 211–238 л.с.)

Трёхлитровый дизельный двигатель обладает ресурсом более 300 тыс. км. Цепь ГРМ требует замены после 200–250 тыс. км. Ближе к 150 тыс. км часты течи масла через передний и задний сальники коленвала, а также из прижимной планки форсунок и в развал блока цилиндров. Тогда же могут начаться проблемы со стартером. После 100 тыс. км встречаются проблемы с помпой, термо­статом и течью охладителя ЕГР. А после 200 тысяч – с ТНВД и заслонками впускного коллектора (проблему лучше решать заменой всего коллектора).

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4.2 TDI (V8, 326 л.с.)

Ресурс 8-цилиндрового турбодизеля объёмом 4.2 литра превышает 300 тыс. км. После 200–250 тыс. км требует замены цепь ГРМ. Некоторые владельцы на разных пробегах сталки­ваются с течью масла в развал блока, а также с выходом из строя датчика скорости вращения турбины – менять его довольно сложно, многие продолжают ездить с неисправным. После 100 тыс. км могут потребовать замены свечи накаливания.

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