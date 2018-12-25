Audi Q7 будут собирать в России на одном заводе с BMW

Audi Q7 встанет на калининградский конвейер весной следующего года – сборка будет налажена по крупноузловому методу. Сейчас первый собранный экземпляр проходит сертификацию, пишет Drom.ru.



Именно из-за крупноузловой сборки Audi Q7 получил калининградскую прописку, а не на заводе концерна Volkswagen в Калужской области или на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде (там производят автомобили Skoda). Собственные заводы VW адаптированы под сборку по полному циклу, который в случае с Audi Q7 экономически нецелесообразен.

«Автотор» – мультибрендовое автосборочное предприятие. На его мощностях выпускаются автомобили марок BMW, Kia, Genesis, Hyundai, FAW и Foton . Большинство моделей собирается по крупноузловому методу, но есть и сборочная линия, работающая по полному циклу, со сваркой и окраской – на ней собирают Kia Sorento и Cerato Classic (предыдущее поколение Cerato), а также линейку коммерческих автомобилей Hyundai.

На заводе в Калужской области Volkswagen выпускает модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. На заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде налажено производство Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.