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Audi Q7 будут собирать в России на одном заводе с BMW

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Audi Q7 встанет на калининградский конвейер весной следующего года – сборка будет налажена по крупноузловому методу. Сейчас первый собранный экземпляр проходит сертификацию, пишет Drom.ru.

Именно из-за крупноузловой сборки Audi Q7 получил калининградскую прописку, а не на заводе концерна Volkswagen в Калужской области или на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде (там производят автомобили Skoda). Собственные заводы VW адаптированы под сборку по полному циклу, который в случае с Audi Q7 экономически нецелесообразен.

  • «Автотор» – мультибрендовое автосборочное предприятие. На его мощностях выпускаются автомобили марок BMW, Kia, Genesis, Hyundai, FAW и Foton. Большинство моделей собирается по крупноузловому методу, но есть и сборочная линия, работающая по полному циклу, со сваркой и окраской – на ней собирают Kia Sorento и Cerato Classic (предыдущее поколение Cerato), а также линейку коммерческих автомобилей Hyundai.

  • На заводе в Калужской области Volkswagen выпускает модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. На заводе ГАЗа в Нижнем Новгороде налажено производство Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Как относитесь к Audi российской сборки?

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