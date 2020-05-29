Купеобразную версию Audi Q5 вывели на тесты
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Николай Андреев
Купе-версия отличается от обычного Audi Q5 переделанной задней частью кузова с заваленной крышей. Модель получит детали от обновлённой версии кроссовера, которая пока не дебютировала — это изменённые бамперы, фары новой формы, сетчатая решётка радиатора, а также фонари с другим рисунком.
Ранее руководство Audi подтвердило, что новая модель получит название Q5 Sportback по аналогии с Q3 и Q3 Sportback. Главными конкурентами новинки станут BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
По предварительным данным, Audi Q5 Sportback дебютирует осенью 2020 года. Чуть раньше покажут рестайлинговую версию стандартного кроссовера.
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