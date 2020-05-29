Купеобразную версию Audi Q5 вывели на тесты

Купе-версия отличается от обычного Audi Q5 пере­деланной задней частью кузова с заваленной крышей. Модель получит детали от обнов­лённой версии кроссовера, которая пока не дебюти­ровала — это изменён­ные бамперы, фары новой формы, сетчатая решётка радиатора, а также фонари с другим рисунком.