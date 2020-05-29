Классический Dodge, способный ездить по машинам, продают за два миллиона рублей

Купеобразную версию Audi Q5 вывели на тесты

Новости

Николай Андреев

В марте на пресс-конференции Audi, посвящённой итогам 2019 года, председатель совета директоров компании Брэм Шот заявил, что произво­дитель создаст купе­­образный кроссовер на базе модели Q5. Теперь прототипы модели впервые замечены на дорогах. Фото­графии опубликовало издание Carscoops.

1/6

  • Купе-версия отличается от обычного Audi Q5 пере­деланной задней частью кузова с заваленной крышей. Модель получит детали от обнов­лённой версии кроссовера, которая пока не дебюти­ровала — это изменён­ные бамперы, фары новой формы, сетчатая решётка радиатора, а также фонари с другим рисунком.

  • Ранее руководство Audi подтвердило, что новая модель получит название Q5 Sportback по аналогии с Q3 и Q3 Sportback. Главными конкурентами новинки станут BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

  • По предварительным данным, Audi Q5 Sportback дебюти­рует осенью 2020 года. Чуть раньше покажут рестайлинговую версию стандартного кроссовера.

Нужен Audi ещё один купе-кроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение