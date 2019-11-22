Почти 10 тысяч Audi Q5 попали под отзыв в России из-за пустяка

Причиной проблемы названы ненадёжные крепления выступа накладок. Из-за скручивающего смещения они ослабевают и перестают держать декоративную деталь.

На отзываемых автомобилях выступ накладки закрепят двумя модифицированными фиксаторами. Ремонт для владельцев машин проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.