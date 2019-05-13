7 неисправностей, которыми может огорчить подержанная Nissan Teana

7 проблем, которые способен подкинуть подержанный Audi Q5

Разбор

Первый кроссовер с четырьмя кольцами на решётке оказался долгожителем: машина первого поколения выпускалась с 2008 по 2017 год! Во многом потому, что до последнего дня оставалась одним из бестселлеров класса. Проблемы с Audi Q5 начинаются потом, через несколько лет эксплуатации.

1. Хром и краска

Если проверить не бывавший в аварии Audi Q5 толщиномером, прибор покажет вполне достойные цифры: на лакокрасочном покрытии кузова немецкий производитель не экономит. Но даже премиальная модель концерна VAG не застрахована от сколов краски, появляющихся уже через 3–4 года. К этому времени мутнеет и хром — в первую очередь на решётке радиатора.

Что делать

Крупные сколы краски провоцируются мелкими повреждениями ЛКП — например камешками из-под колёс. В первую очередь страдают колёсные арки, пороги, низ дверей. Поэтому малейшие сколы лучше сразу закрашивать. Если их запустить, через несколько лет сдаётся цинковое покрытие и металл начнёт ржаветь. Хорошая профилактическая мера из современного арсенала — прозрачная защитная плёнка на самых уязвимых местах.

2. Люк

Проблема, которая подстерегает владельцев Audi Q5 в богатых комплектациях с панорамной крышей. Во-первых, она может подтекать. Во-вторых, её открывающаяся секция со временем начинает скрипеть и заедать. А самое неприятное: бывали случаи, когда в мороз стекло в крыше просто рассыпалось!

Что делать

За «панорамой» надо ухаживать. Прежде всего периодически чистить дренажные отверстия, через которые сливается вода. Уплотнения и направляющие люка надо смазывать. А «взрыв» крыши, осыпающий владельца мелкими стёклами, в основном случался на машинах первых 2–3 лет выпуска.

3. Турбомотор 2.0 TFSI

Он же и самый распространённый силовой агрегат. Этот двигатель относится к так называемой «второй генерации» турбомоторов VAG, имеющей кучу серьёзных проблем. Тут и быстро растягивающаяся цепь ГРМ с неудачным натяжителем, что провоцирует встречу поршней с клапанами, и сами поршни с тонкими кольцами, из-за которых у двигателя к 100 тыс. км начинается хронический «масложор», и неисправности катушек зажигания с ТНВД — примерно на том же пробеге…

Что делать

По счастью, в Audi не сидели сложа руки: двигатель регулярно модернизировали. При рестайлинге Q5 в 2012 году мотору заменили и цепь, и поршни с кольцами, и многое другое. Супернадёжным турбомотор не стал, но 150–200 тыс. км до капремонта обновлённый агрегат проехать может. При условии частой замены масла и качественного обслуживания, конечно.

4. Помпа и термостат

Эта проблема общая для всех двигателей Audi Q5. Водяной насос начинает подтекать, термостат может заклинить в открытом или, что опаснее, закрытом положении. Разница между моторами только в пробегах, на которых это обычно происходит. Раньше других сдаются узлы 2-литрового турбомотора (до 90 тыс. км), немного больше их ресурс у дизеля, а на бензиновом V6 они могут прослужить и в полтора раза дольше.

Что делать

Менять, причём лучше не экономить и устанавливать оригинальные детали: у них ресурс выше. На дизеле помпу стоит сменить превентивно, вместе с ремнем ГРМ – по регламенту это делается каждые 90 тыс. км. У бензиновых двигателей помпу и термостат рекомендуют менять вместе (на 2.0 TFSI они объединены в одном корпусе).

5. S-Tronic

На Audi Q5 устанавливались несколько коробок передач – механика (которую у нас не найти), классический «автомат» и робот S-Tronic. Роботизированная коробка под продольную компоновку мотора оказалась более надёжной, чем на машинах с поперечным силовым агрегатом, но проблемы были и с ней — от быстрого износа сцеплений до отказов мехатроники.

Что делать

Та же история, что с турбомоторами. Уже в процессе выпуска Audi Q5 коробку дорабатывали, на более свежих экземплярах сцепление прослужит и 150 тыс. км вместо прежних 40–50. Продлить ресурс можно более частой заменой масла. А ещё лучше — предпочесть рестайлинговый Q5, у которого не слишком удачный робот заменили на 8-ступенчатый автомат ZF.

6. Рулевое управление

Оно тоже менялось в 2012 году. У дорестайлинговых машин руль с гидроусилителем, а после обновления его сменил электромотор. Но в обоих случаях после 100 тыс. км может потребоваться ремонт рулевого: проблема видна по скачкам, с которыми меняется усилие на руле.

Что делать

На дорестайлинговых кроссоверах наиболее вероятная причина неисправности — насос гидроусилителя. Если не запускать, может помочь простая замена жидкости в системе. Вторая причина «закусываний», общая для всех Q5, — крестовина рулевого вала, закисающая от грязи. Новая стоит около 6 тысяч рублей, но иногда приходится менять рулевой вал целиком.

7. Ступицы

Передние ступичные подшипники — одно из самых слабых мест в подвеске. На ранних экземплярах кроссовера их ресурс был всего 20–30 тыс. км. Но и более поздние версии большой надёжностью не отличаются: как правило, подшипников не хватает и на 90 тыс. км.

Что делать

Менять подшипник относительно просто: он продаётся отдельно от ступицы и поворотного кулака. Лучше взять оригинальный, причём в каталоге Audi значатся два варианта — для европейских и российских машин!

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Tigerbox

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Audi Q5

Все Audi Q5 I поколения на Авто.ру

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Анимация: Павел Михеев
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