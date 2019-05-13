7 проблем, которые способен подкинуть подержанный Audi Q5

1. Хром и краска

Если проверить не бывавший в аварии Audi Q5 толщиномером, прибор покажет вполне достойные цифры: на лакокрасочном покрытии кузова немецкий производитель не экономит. Но даже премиальная модель концерна VAG не застрахована от сколов краски, появляющихся уже через 3–4 года. К этому времени мутнеет и хром — в первую очередь на решётке радиатора.

Что делать

Крупные сколы краски провоцируются мелкими повреждениями ЛКП — например камешками из-под колёс. В первую очередь страдают колёсные арки, пороги, низ дверей. Поэтому малейшие сколы лучше сразу закрашивать. Если их запустить, через несколько лет сдаётся цинковое покрытие и металл начнёт ржаветь. Хорошая профилактическая мера из современного арсенала — прозрачная защитная плёнка на самых уязвимых местах.