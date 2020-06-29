Audi Q5 при обновлении стал больше и получил кастомизируемые фонари

За счёт бамперов новой формы длина Audi Q5 увели­чилась с 4663 до 4682 милли­метров. Решётка радиатора теперь отделена от фар новой формы вставкой в цвет кузова, а изменённый набор колёсных дисков включает в себя варианты диаметром от 17 до 21 дюйма (прежний максимум — 20 дюймов).

Кроссовер стал первой моделью марки с кастомными фонарями с тонкими органи­ческими свето­диодами OLED — они являются опцией. Покупатель при заказе Audi Q5 сможет выбрать уникальный рисунок задней оптики в допол­нение к трём стан­дартным — меняется дизайн трёх блоков, каждый из которых в свою очередь состоит из шести независимых элементов. При приближении любой машины сзади к неподвижному Q5 менее чем на два метра будут включаться все сегменты оптики, чтобы машина была более заметной.