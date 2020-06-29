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Audi Q5 при обновлении стал больше и получил кастомизируемые фонари

Новости

Николай Андреев

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q5 второго поколения. Новинка изменилась внешне и получила новое оснащение.

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  • За счёт бамперов новой формы длина Audi Q5 увели­чилась с 4663 до 4682 милли­метров. Решётка радиатора теперь отделена от фар новой формы вставкой в цвет кузова, а изменённый набор колёсных дисков включает в себя варианты диаметром от 17 до 21 дюйма (прежний максимум — 20 дюймов).

  • Кроссовер стал первой моделью марки с кастомными фонарями с тонкими органи­ческими свето­диодами OLED — они являются опцией. Покупатель при заказе Audi Q5 сможет выбрать уникальный рисунок задней оптики в допол­нение к трём стан­дартным — меняется дизайн трёх блоков, каждый из которых в свою очередь состоит из шести независимых элементов. При приближении любой машины сзади к неподвижному Q5 менее чем на два метра будут включаться все сегменты оптики, чтобы машина была более заметной.

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  • Как и семейство Audi A4, кроссовер обзавёлся мульти­медийной системой MIB3 с продви­нутым голосовым управ­лением и 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем — вместо шайбы управ­ления мульти­медийкой установлен отсек для мелочёвки. MIB3 способна получать новые платные функции во время обновлений «по воздуху».

  • Первой в Европе появится модификация 40 TDI с новым двух­литровым турбо­дизелем мощностью 204 л.с. (400 Н·м), идущим в паре с 12-вольтовым стартер-генератором, семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Позже обновлённый кроссовер получит другие версии, в том числе с бензино­выми турбомоторами.

  • Продажи рестайлингового Audi Q5 на европейском рынке начнутся осенью. В течение года дебюти­рует ещё и купе­образный кроссовер Q5 Sportback, который поборется за покупателей с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

Заказали бы фонари со своей версией рисунка?

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