Audi Q5 при обновлении стал больше и получил кастомизируемые фонари
Николай Андреев
Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q5 второго поколения. Новинка изменилась внешне и получила новое оснащение.
За счёт бамперов новой формы длина Audi Q5 увеличилась с 4663 до 4682 миллиметров. Решётка радиатора теперь отделена от фар новой формы вставкой в цвет кузова, а изменённый набор колёсных дисков включает в себя варианты диаметром от 17 до 21 дюйма (прежний максимум — 20 дюймов).
Кроссовер стал первой моделью марки с кастомными фонарями с тонкими органическими светодиодами OLED — они являются опцией. Покупатель при заказе Audi Q5 сможет выбрать уникальный рисунок задней оптики в дополнение к трём стандартным — меняется дизайн трёх блоков, каждый из которых в свою очередь состоит из шести независимых элементов. При приближении любой машины сзади к неподвижному Q5 менее чем на два метра будут включаться все сегменты оптики, чтобы машина была более заметной.
Как и семейство Audi A4, кроссовер обзавёлся мультимедийной системой MIB3 с продвинутым голосовым управлением и 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем — вместо шайбы управления мультимедийкой установлен отсек для мелочёвки. MIB3 способна получать новые платные функции во время обновлений «по воздуху».
Первой в Европе появится модификация 40 TDI с новым двухлитровым турбодизелем мощностью 204 л.с. (400 Н·м), идущим в паре с 12-вольтовым стартер-генератором, семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Позже обновлённый кроссовер получит другие версии, в том числе с бензиновыми турбомоторами.
Продажи рестайлингового Audi Q5 на европейском рынке начнутся осенью. В течение года дебютирует ещё и купеобразный кроссовер Q5 Sportback, который поборется за покупателей с BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.