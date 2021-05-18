Со второго взгляда: пять фактов про обновлённый Audi Q5 после первого теста

Куда больше внимания на себя обращают задние фонари. Причём буквально! Если приблизиться к авто­мобилю сзади, то оптика начнёт преду­преди­тельно гореть ярче. Да и сама по себе она совсем непростая.

Фонари сделаны из органических светодиодов (OLED) и умеют менять свой рисунок. Более того, клиент сможет выбрать один из трёх вариантов, который будет работать по умолчанию, а другие начнут включаться при изменении режима работы управляющей электроники. Смотрится потрясно! Когда вглядыва­ешься в оптику, то понимаешь, чем OLED отличается от просто LED: в фонарях есть секции, которые буквально выглядят как маленькие мониторы. Сделано очень круто. Жаль только, что наслаждаться этим видом будут другие водители.

