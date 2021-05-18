Со второго взгляда: пять фактов про обновлённый Audi Q5 после первого теста
Александр Мирошкин
Глядя на модельный ряд Audi, можно подумать, что все штатные сотрудники немецкого автопроизводителя — не инженеры, дизайнеры и маркетологи, а сапёры или нейрохирурги. Потому что любое изменение любой модели происходит так аккуратно, будто перед входом в офис эти люди видят табличку с надписью «Не навреди!», а не «Дерзай!». Свежий пример — обновлённый кроссовер Q5. Который выглядит как предшественник с новым опциональным пакетом, а не как свежая модель. Мы напрягли все глазные мышцы, чтобы рассмотреть изменения, и готовы о них рассказать.
Факт №1. Он действительно изменился внешне
Да, Audi Q5 выглядит иначе — даже если вы этого не видите или не хотите увидеть. Спереди поменялась радиаторная решётка (её окантовка теперь не соприкасается с фарами и капотом), а также ниши под противотуманные фары, что привело ещё и к небольшим изменениям бампера.
Другими стали и фары. В каждой из версий они будут светодиодными, но за доплату на Q5 поставят матричную оптику, которая не умеет разве что варить гречку. Она обучена и менять направление светового пучка, чтобы освещать повороты, и отключать сегменты дальнего света, чтобы не ослеплять встречный поток, и высвечивать пешеходов. В общем, премиально-джентльменский набор имеется.
Куда больше внимания на себя обращают задние фонари. Причём буквально! Если приблизиться к автомобилю сзади, то оптика начнёт предупредительно гореть ярче. Да и сама по себе она совсем непростая.
Фонари сделаны из органических светодиодов (OLED) и умеют менять свой рисунок. Более того, клиент сможет выбрать один из трёх вариантов, который будет работать по умолчанию, а другие начнут включаться при изменении режима работы управляющей электроники. Смотрится потрясно! Когда вглядываешься в оптику, то понимаешь, чем OLED отличается от просто LED: в фонарях есть секции, которые буквально выглядят как маленькие мониторы. Сделано очень круто. Жаль только, что наслаждаться этим видом будут другие водители.
Разглядывая красивые фонари, можно упустить из виду, что между ними появилась хромированная вставка-перемычка, а бампер, как и передний, слегка изменился. Самые внимательные обратят внимание на то, что у некоторых версий кроссовера (в зависимости от стайлинг-пакета) теперь нет даже фальшивых патрубков выпуска. В Audi уверены, что такое дизайнерское решение — большой шаг навстречу «зелёному» электрическому будущему. Мол, привыкайте.
Факт №2. Внутри изменения ещё незаметнее, но важные
Самое важное салонное новшество — мультимедийная система. Теперь у Q5 такой же развлекательный комплекс, как у старших моделей: полностью перерисованный и с сенсорным экраном! Прежде развлекательным комплексом надо было управлять с помощью не слишком удобного тачпада на центральном тоннеле.
В базе будет простенькая система, которая сгодится разве что для прослушивания музыки, радио или подкастов. Но за доплату в 141 000 рублей кроссовер укомплектуют комплексом MMI Navigation plus с подробными и трёхмерными картами, встроенным накопителем для аудиофайлов и прочими ништяками вроде распознавания ввода рукописного текста.
И переход на сенсорный экран повлёк за собой ещё одно изменение в салоне — отказ от того самого тачпада, который прежде располагался на центральном тоннеле, прямо перед селектором трансмиссии. Теперь вместо него — небольшая ниша, куда можно положить, например, пульт от ворот гаража или упаковку мятных леденцов.
Ещё одно новшество — опциональная площадка для телефона с беспроводной зарядкой, но к её расположению есть несколько очень серьёзных вопросов. Во-первых, она сдвижная и находится прямо перед центральным подлокотником — это не так удобно, как если бы она была внизу центральной консоли. Во-вторых, она дислоцируется прямо над подстаканниками! И если в них что-то стоит, выдвинуть площадку уже не получится
Поэтому либо беспроводная зарядка, либо подстаканники. А они, кстати, могут быть очень крутыми: с подогревом и охлаждением. Наверное, вы уже догадались, что они предлагаются за доплату? Будьте любезны, 10 600 рублей.
Факт №3. Выбор по «железу» тоже огромный
Начнём с моторов. Их три. Базовым является бензиновый турбоагрегат 2.0 на 249 лошадиных сил (370 Нм). Он сочетается с семиступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями и ставится на машины с системой подключаемого полного привода quattro ultra. В нём задняя ось подключается многодисковой муфтой (она стоит за трансмиссией, а не в приводе задних колёс). И когда в четырёх ведущих нет необходимости, размыкается не только межосевая муфта, отключая кардан, но и кулачковая между задними колёсами, позволяя им крутиться свободно. Такие сложности появились несколько лет назад на A4 и нужны для экономии топлива.
Ещё одна система, которая должна сократить количество посещений АЗС, — микрогибрид, сделанный на базе 12-вольтовой (да, именно 12-вольтовой) бортовой сети, стартер-генератора и литий-ионной батареи, установленной в довесок к дополнительному аккумулятору. Эта система — что-то вроде очень продвинутой функции start/stop. Она умеет отключать двигатель при низких нагрузках на ходу и перед полной остановкой, когда скорость опускается ниже
Всё это позволяет снизить расход на 0,4 литра на сто километров. На первый взгляд, достижение скромное, но 40 литров с 10 000 пробега сэкономить можно.
Есть в гамме и дизель. Это V-образная «шестёрка», которая выдаёт 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Сочетается она с классическим восьмиступенчатым «автоматом». И такие автомобили комплектуются уже постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen и опциональной блокировкой заднего дифференциала.
Ну а на вершине моторной гаммы располагается агрегат «горячей»
Выбирать придётся не только из силовых агрегатов, но и из четырёх (!) вариантов подвески. Помимо базовой пружинной, есть ещё одна пассивная версия с уменьшенным дорожным просветом (спортивная подвеска за 24 000 рублей), вариант с адаптивными амортизаторами за 72 800 рублей, а также адаптивная пневма с возможностью регулировки дорожного просвета. Последняя обойдётся в 141 400 рублей.
Факт №4. Подобрать оптимальный вариант по езде непросто
Оговоримся сразу — на презентацию привезли только машины с бензиновыми моторами, зато вариантов подвески было несколько. Нам сначала досталась машина с пневматической подвеской, а после — пружинная, с адаптивными амортизаторами. Но есть подвох, который не позволяет сделать однозначных выводов: первая машина была на 19-дюймовых колёсах с покрышками Continental ContiSportContact 5 размерностью
То ли дело в более крупных и тяжёлых колёсах, то ли в шинах с профилем пониже, но версия с адаптивными амортизаторами не впечатлила совсем. Более того, поначалу нам с коллегой показалось, что именно это и была машина с «пневмой» — в самом «распущенном» режиме кроссовер допускает продольную раскачку с большой амплитудой и болезненно реагирует на острые неровности.
И если бы я услышал такое описание без привязки к модели, то подумал бы, что речь идёт о чём-нибудь большом и тяжёлом вроде Toyota Land Cruiser или Lexus LX. Но нет. Это Audi Q5 с пружинами.
«Пневма» же намного увереннее и безмятежнее проглатывает дороги дальних рубежей Ростовской области, позволяет не сбрасывать ход, когда полотно превращается в собрание ям и заплаток разной формы и размера, увереннее гасит раскачку, а некоторые стыки и выбоины, о края которых можно сбрить трёхдневную щетину, изолирует с невозмутимостью билетёрши в кассе метро.
Впрочем, часть почестей надо отдать 19-дюймовым колёсам, в которыми пружинная машина наверняка ехала бы благороднее на стыках и заплатках. Но от раскачки более крупные колёса точно не спасут.
Бензиновый мотор бодр и отзывчив уже в комфортном режиме управляющей электроники. Для обгона, даже когда скорость превышает локальные ограничения, его хватает с ощутимым запасом. При этом взаимодействие с силовым агрегатом комфортно и на городских скоростях: машина не бросается вперёд от малейшего прикосновения к педали и не отправляет голову на встречу с лобовым стеклом при переключениях. Шум от мотора если и проявляется, то слух не режет, а других акустических раздражителей в Q5 немного. По крайней мере, если ехать в рамках действующих скоростных ограничений.
О том, как работает 12-вольтовая микрогибридная система, сказать нечего. Её экологическую деятельность заметить попросту невозможно. И кажется, в данном случае это высшая степень похвалы.
Управляемость не впечатляет и не расстраивает. Руль комфортен по усилию в каждом из имеющихся режимов системы drive select, но информации на нём по-аудишному немного. Поворачивает кроссовер без огонька, но надёжно, а с намеченной траектории начинает уползать прогнозируемо и лишь когда на превышение скорости входа в поворот указывает не только картинка в лобовом стекле, но и вестибулярный аппарат.
Куда больше смущает привод педали тормоза: ему очень не хватает линейности. Поначалу кроссовер сбрасывает скорость совсем неохотно, но, если продавить сильнее, вдруг резко вгрызается в асфальт, выливая на консоль стоящий в подстаканнике кофе. И здесь уже внешние факторы вроде шин ни на что не влияют: оба вседорожника тормозили одинаково.
Факт №5. Дорого, но цены соответствуют рынку
Базовый Audi Q5 с бензиновым мотором обойдётся в
Скажем, если добавить самую крутую оптику по кругу, то доплата сразу превысит 300 000 рублей. Цифровая приборная панель — ещё 24 700 рублей. Хотите пневмоподвеску? Приготовьте дополнительные 141 400 рублей.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что тестовая машина с адаптивной пружинной подвеской стоила
Так почему тогда Q5 продаётся вдвое хуже, чем Mercedes-Benz GLC, и почти в три раза уступает по цифрам BMW X3? Если верить статистике, с начала 2021 года россияне приобрели 429 экземпляров Q5, 1144 — X3 и 886 — GLC.
Но просто представьте себя на месте владельца Audi Q5 первого поколения. Представили? И вот вам предлагают поменять его на самую свежую версию, которой посвящён весь этот текст. Сможете вы с ходу понять, чем эта машина отличается от вашей и чего в ней такого, что стоит она, как Q7 пять лет назад? Очень в этом сомневаюсь.
И кажется, именно поэтому взрывного роста продаж пока так и не случилось. Зачем покупать машину, которая, с первого взгляда, «не меняется» десятилетиями. А второго новый Q5 может уже и не удостоиться.
Стоит ли марке Audi быть посмелее или всё и так хорошо?
Комплектация45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 249 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.7
Разгон до 100 км/ч6.3