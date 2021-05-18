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Со второго взгляда: пять фактов про обновлённый Audi Q5 после первого теста

Тесты

Александр Мирошкин

Глядя на модельный ряд Audi, можно подумать, что все штатные сотруд­ники немецкого автопроиз­водителя — не инженеры, дизайнеры и маркето­логи, а сапёры или нейро­хирурги. Потому что любое изменение любой модели происходит так аккуратно, будто перед входом в офис эти люди видят табличку с надписью «Не навреди!», а не «Дерзай!». Свежий пример — обновлённый кроссовер Q5. Который выглядит как предше­ственник с новым опциональ­ным пакетом, а не как свежая модель. Мы напрягли все глазные мышцы, чтобы рассмотреть изменения, и готовы о них рассказать.

Факт №1. Он действительно изменился внешне

Да, Audi Q5 выглядит иначе — даже если вы этого не видите или не хотите увидеть. Спереди поменялась радиаторная решётка (её окантовка теперь не соприкаса­ется с фарами и капотом), а также ниши под противо­туманные фары, что привело ещё и к небольшим измене­ниям бампера.

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Другими стали и фары. В каждой из версий они будут свето­диодными, но за доплату на Q5 поставят матричную оптику, которая не умеет разве что варить гречку. Она обучена и менять направ­ление светового пучка, чтобы освещать повороты, и отключать сегменты дальнего света, чтобы не ослеплять встречный поток, и высвечивать пешеходов. В общем, премиально-джентль­менский набор имеется.

В Audi говорят, что в дизайн топовых фар Q5 зашит двоичный код. Видите его? Нет? Тогда листайте дальше
Посмотрите на верхние внутренние углы светотехники. Та часть, которая горит, — это единица, а фрагмент без подсветки ­— ноль. Если и теперь непонятно, то просто знайте, что они вроде как есть
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В Audi говорят, что в дизайн топовых фар Q5 зашит двоичный код. Видите его? Нет? Тогда листайте дальше

Куда больше внимания на себя обращают задние фонари. Причём буквально! Если приблизиться к авто­мобилю сзади, то оптика начнёт преду­преди­тельно гореть ярче. Да и сама по себе она совсем непростая.

Фонари сделаны из органических светодиодов (OLED) и умеют менять свой рисунок. Более того, клиент сможет выбрать один из трёх вариантов, который будет работать по умолчанию, а другие начнут включаться при изменении режима работы управляющей электроники. Смотрится потрясно! Когда вглядыва­ешься в оптику, то понимаешь, чем OLED отличается от просто LED: в фонарях есть секции, которые буквально выглядят как маленькие мониторы. Сделано очень круто. Жаль только, что наслаждаться этим видом будут другие водители.

Разглядывая красивые фонари, можно упустить из виду, что между ними появилась хромиро­ванная вставка-перемычка, а бампер, как и передний, слегка изменился. Самые вниматель­ные обратят внимание на то, что у некоторых версий кроссовера (в зави­симости от стайлинг-пакета) теперь нет даже фальшивых патрубков выпуска. В Audi уверены, что такое дизайнер­ское решение — большой шаг навстречу «зелёному» электриче­скому будущему. Мол, привыкайте.

Факт №2. Внутри изменения ещё незаметнее, но важные

Самое важное салонное новшество — мульти­медийная система. Теперь у Q5 такой же развлекатель­ный комплекс, как у старших моделей: полностью пере­рисованный и с сенсорным экраном! Прежде развлекатель­ным комплексом надо было управлять с помощью не слишком удобного тачпада на центральном тоннеле.

В базе будет простенькая система, которая сгодится разве что для прослуши­вания музыки, радио или подкастов. Но за доплату в 141 000 рублей кроссовер укомп­лектуют комплексом MMI Navigation plus с подроб­ными и трёх­мерными картами, встроенным накопите­лем для аудио­файлов и прочими ништяками вроде распозна­вания ввода рукописного текста.

И переход на сенсорный экран повлёк за собой ещё одно изменение в салоне — отказ от того самого тачпада, который прежде распо­лагался на централь­ном тоннеле, прямо перед селектором трансмиссии. Теперь вместо него — небольшая ниша, куда можно положить, например, пульт от ворот гаража или упаковку мятных леденцов.

Ну что, сколько изменений заметили сразу? А вообще поняли, что это салон рестайлинговой машины?
Интересный факт: если вы закажете лакированную отделку пластиковых панелей за 12&nbsp;700 рублей, то у ёмкости на месте тачпада будет крышка, а если возьмёте базовый вариант, то карман будет открытым
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Ну что, сколько изменений заметили сразу? А вообще поняли, что это салон рестайлинговой машины?

Ещё одно новшество — опциональная площадка для телефона с беспроводной зарядкой, но к её располо­жению есть несколько очень серьёзных вопросов. Во-первых, она сдвижная и находится прямо перед централь­ным подлокотником — это не так удобно, как если бы она была внизу центральной консоли. Во-вторых, она дислоцируется прямо над подстакан­никами! И если в них что-то стоит, выдвинуть площадку уже не получится

Кстати, видите глянцевую отделку? А теперь посмотрите на нишу на месте тачпада. Да-да, она с крышкой!
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Поэтому либо беспроводная зарядка, либо подстаканники. А они, кстати, могут быть очень крутыми: с подогревом и охлажде­нием. Наверное, вы уже догадались, что они предлагаются за доплату? Будьте любезны, 10 600 рублей.

Факт №3. Выбор по «железу» тоже огромный

Начнём с моторов. Их три. Базовым является бензиновый турбо­агрегат 2.0 на 249 лошадиных сил (370 Нм). Он сочетается с семиступен­чатым «роботом» S tronic с двумя сцепле­ниями и ставится на машины с системой подключа­емого полного привода quattro ultra. В нём задняя ось подключается много­дисковой муфтой (она стоит за транс­миссией, а не в приводе задних колёс). И когда в четырёх ведущих нет необходи­мости, размыкается не только межосевая муфта, отключая кардан, но и кулачковая между задними колёсами, позволяя им крутиться свободно. Такие слож­ности появились несколько лет назад на A4 и нужны для экономии топлива.

Ещё одна система, которая должна сократить количество посещений АЗС, — микро­гибрид, сделанный на базе 12-вольтовой (да, именно 12-вольтовой) бортовой сети, стартер-генератора и литий-ионной батареи, установ­ленной в довесок к дополни­тельному аккуму­лятору. Эта система — что-то вроде очень продвинутой функции start/stop. Она умеет отключать двигатель при низких нагрузках на ходу и перед полной остановкой, когда скорость опускается ниже 22 км/ч, а также какое-то время подпитывать некоторые бортовые системы.

Всё это позволяет снизить расход на 0,4 литра на сто кило­метров. На первый взгляд, достижение скромное, но 40 литров с 10 000 пробега сэкономить можно.

Есть в гамме и дизель. Это V-образная «шестёрка», которая выдаёт 249 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Сочетается она с классическим восьми­ступен­чатым «автоматом». И такие авто­мобили комплектуются уже постоянным полным приводом с дифферен­циалом Torsen и опциональ­ной блокировкой заднего дифференциала.

Ну а на вершине моторной гаммы располагается агрегат «горячей» S-версии — турбиро­ванный бензиновый V6, выдающий 354 л.с. и 500 Нм. Привод в этом случае тоже будет постоянным полным, а трансмиссия — классическим «автоматом» с гидро­транс­форматором.

Выбирать придётся не только из силовых агрегатов, но и из четырёх (!) вариантов подвески. Помимо базовой пружинной, есть ещё одна пассивная версия с умень­шенным дорожным просветом (спортивная подвеска за 24 000 рублей), вариант с адаптивными амортиза­торами за 72 800 рублей, а также адаптивная пневма с возмож­ностью регулировки дорожного просвета. Последняя обойдётся в 141 400 рублей.

Факт №4. Подобрать оптимальный вариант по езде непросто

Оговоримся сразу — на презентацию привезли только машины с бензино­выми моторами, зато вариантов подвески было несколько. Нам сначала досталась машина с пневмати­ческой подвеской, а после — пружинная, с адаптивными амортиза­торами. Но есть подвох, который не позволяет сделать одно­значных выводов: первая машина была на 19-дюймовых колёсах с покрышками Continental ContiSport­Contact 5 размер­ностью 235/55, а вторая — на шинах Michelin Latitude Sport 3 255/45, но с дисками на дюйм больше!

То ли дело в более крупных и тяжёлых колёсах, то ли в шинах с профилем пониже, но версия с адаптивными аморти­заторами не впечатлила совсем. Более того, поначалу нам с коллегой показалось, что именно это и была машина с «пневмой» — в самом «распущенном» режиме кроссовер допускает продоль­ную раскачку с большой амплитудой и болез­ненно реагирует на острые неровности.

И если бы я услышал такое описание без привязки к модели, то подумал бы, что речь идёт о чём-нибудь большом и тяжёлом вроде Toyota Land Cruiser или Lexus LX. Но нет. Это Audi Q5 с пружинами.

«Пневма» же намного увереннее и безмятежнее проглатывает дороги дальних рубежей Ростовской области, позволяет не сбрасывать ход, когда полотно превращается в собрание ям и заплаток разной формы и размера, увереннее гасит раскачку, а некоторые стыки и выбоины, о края которых можно сбрить трёх­дневную щетину, изолирует с невозмути­мостью билетёрши в кассе метро.

Впрочем, часть почестей надо отдать 19-дюймовым колёсам, в которыми пружинная машина наверняка ехала бы благороднее на стыках и заплатках. Но  от раскачки более крупные колёса точно не спасут.

Бензиновый мотор бодр и отзывчив уже в комфортном режиме управляющей электроники. Для обгона, даже когда скорость превышает локальные ограни­чения, его хватает с ощутимым запасом. При этом взаимо­действие с силовым агрегатом комфортно и на городских скоростях: машина не бросается вперёд от малейшего прикосно­вения к педали и не отправляет голову на встречу с лобовым стеклом при пере­ключениях. Шум от мотора если и проявляется, то слух не режет, а других акустических раздражи­телей в Q5 немного. По крайней мере, если ехать в рамках действующих скоростных ограничений.

О том, как работает 12-вольтовая микро­гибридная система, сказать нечего. Её экологическую деятель­ность заметить попросту невозможно. И кажется, в данном случае это высшая степень похвалы.

Управляемость не впечатляет и не расстраивает. Руль комфортен по усилию в каждом из имеющихся режимов системы drive select, но информации на нём по-аудишному немного. Поворачи­вает кроссовер без огонька, но надёжно, а с намеченной траектории начинает уползать прогнози­руемо и лишь когда на превыше­ние скорости входа в поворот указывает не только картинка в лобовом стекле, но и вестибулярный аппарат.

Куда больше смущает привод педали тормоза: ему очень не хватает линей­ности. Поначалу кроссовер сбрасывает скорость совсем неохотно, но, если продавить сильнее, вдруг резко вгрыза­ется в асфальт, выливая на консоль стоящий в подстаканнике кофе. И здесь уже внешние факторы вроде шин ни на что не влияют: оба вседорожника тормозили одинаково.

Факт №5. Дорого, но цены соответствуют рынку

Базовый Audi Q5 с бензиновым мотором обойдётся в 4 145 000 рублей, а доплата за дизель составит 395 000 рублей. Ну а тем, кто захочет погорячее, придётся отдать минимум 5 800 000 рублей, которые просят за SQ5. А если щедро добавить опций, коих в конфигура­торе пруд пруди, то стоимость кроссовера даже с начальным силовым агрегатом можно легко поднять под шесть миллионов рублей!

Скажем, если добавить самую крутую оптику по кругу, то доплата сразу превысит 300 000 рублей. Цифровая приборная панель — ещё 24 700 рублей. Хотите пневмо­подвеску? Приготовьте дополни­тельные 141 400 рублей.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что тестовая машина с адаптивной пружинной подвеской стоила 5 788 415 рублей. И это... вполне соответ­ствует нынешним тенденциям рынка. Базовый BMW X3 обойдётся в 4 170 000 рублей, а Mercedes-Benz GLC так и вовсе стоит не меньше 4 690 000 рублей!

Так почему тогда Q5 продаётся вдвое хуже, чем Mercedes-Benz GLC, и почти в три раза уступает по цифрам BMW X3? Если верить статистике, с начала 2021 года россияне приобрели 429 экзем­пляров Q5, 1144 — X3 и 886 — GLC. 

Но просто представьте себя на месте владельца Audi Q5 первого поколения. Пред­ставили? И вот вам предлагают поменять его на самую свежую версию, которой посвящён весь этот текст. Сможете вы с ходу понять, чем эта машина отличается от вашей и чего в ней такого, что стоит она, как Q7 пять лет назад? Очень в этом сомневаюсь. 

И кажется, именно поэтому взрывного роста продаж пока так и не случилось. Зачем покупать машину, которая, с первого взгляда, «не меняется» десяти­летиями. А второго новый Q5 может уже и не удостоиться.

Стоит ли марке Audi быть посмелее или всё и так хорошо?

Характеристики Audi Q5 II (FY) Рестайлинг

  • Комплектация

    45 TFSI 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.0 / 249 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.7

  • Разгон до 100 км/ч

    6.3
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Audi Q5 на Авто.ру

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