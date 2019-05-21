Гибридная Audi Q5 оказалась быстрее «заряженной» S-версии

Силовая установка новинки состоит из бензинового турбомотора рабочим объёмом два литра. Он выдаёт 252 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента. С ним сочетается семиступенчатый «робот» S tronic с двумя сцеплениями, а также собранный единым узлом с коробкой передач электромотор мощностью 142 л.с. и 350 Нм. Электрический двигатель питается от литий-ионной батареи ёмкостью 14,1 киловатт-часа. Суммарная отдача равна 367 силам и 500 Нм.

Только на электротяге Q5 55 TFSI e quattro может передвигаться на скорости до 135 километров в час. Максимальный заявленный запас хода без использования ДВС равен 40 километрам. Средний расход топлива в режиме, когда работают оба двигателя, составляет 2,1–2,4 литра на сто километров пробега.

Полная перезарядка батарей кроссовера от 400-вольтового источника питания занимает два с половиной часа. При использовании бытовой электросети на это уйдёт примерно шесть часов.

Систему охлаждения блока батарей совместили с климат-контролем автомобиля для более эффективного отведения тепла. Плюс ко всему, управляющая электроника кроссовера способна самостоятельно регулировать подачу энергии к электродвигателю исходя, например, из проложенного в навигационной системе маршрута.

У Q5 55 TFSI e quattro есть три режима движения. Hybrid включается после того, как будет проложен маршрут в навигаторе. В этом случае электроника сама управляет силовым агрегатом и рекуперацией энергии. В EV-режиме, который начинает работать сразу после запуска силового агрегата, отключается ДВС, а в Battery Hold прекращается использование заряда литий-ионной батареи.