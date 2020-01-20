Audi Q5 для России получил тюнингованную версию

Audi Q5 ABT Edition получил новые бамперы с агрессивным дизайном, 21-дюймо ­вые колёсные диски, оригиналь­ный спойлер, накладки на двери и пороги. В комплект входит и модифици­рованная выпускная система с четырьмя патрубками.

Новое исполнение предлагается только с двух­литровым бензино­вым турбо­мотором мощностью 249 л.с. (370 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом. Кроссовер разгоня­ется до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость состав­ляет 237 км/ч.