Audi Q5 для России получил тюнингованную версию
Николай Андреев
Компания Audi объявила о начале приёма заказов на кроссовер Q5 в исполнении ABT Edition. Впервые на нашем рынке модели марки будут официально продаваться с обвесом, разработанным немецким тюнинг-ателье ABT.
Audi Q5 ABT Edition получил новые бамперы с агрессивным дизайном,
21-дюймовые колёсные диски, оригинальный спойлер, накладки на двери и пороги. В комплект входит и модифицированная выпускная система с четырьмя патрубками.
Новое исполнение предлагается только с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. (370 Н·м), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Кроссовер разгоняется до
100 км/чза 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 237 км/ч.
Первые Audi Q5 ABT Edition у российских дилеров появятся в феврале, тираж тюнингованных кроссоверов ограничен. Стоимость лимитированного исполнения пока не раскрывается, при этом базовый 249-сильный Q5 обойдётся минимум в 3 355 000 рублей.