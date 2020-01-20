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Audi Q5 для России получил тюнингованную версию

Новости

Николай Андреев

Компания Audi объявила о начале приёма заказов на кроссо­вер Q5 в исполнении ABT Edition. Впервые на нашем рынке модели марки будут офици­ально продаваться с обвесом, разра­ботанным немецким тюнинг-ателье ABT.

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  • Audi Q5 ABT Edition получил новые бамперы с агрессивным дизайном, 21-дюймо­вые колёсные диски, оригиналь­ный спойлер, накладки на двери и пороги. В комплект входит и модифици­рованная выпускная система с четырьмя патрубками.

  • Новое исполнение предлагается только с двух­литровым бензино­вым турбо­мотором мощностью 249 л.с. (370 Н·м), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и полным приводом. Кроссовер разгоня­ется до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость состав­ляет 237 км/ч.

  • Первые Audi Q5 ABT Edition у российских дилеров появятся в феврале, тираж тюнинго­ванных кроссоверов ограничен. Стоимость лимитиро­ванного исполнения пока не раскрыва­ется, при этом базовый 249-сильный Q5 обойдётся минимум в 3 355 000 рублей.

Понравился кроссовер Audi Q5 с обвесом ABT?

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