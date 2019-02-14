Компактный электрокроссовер Audi назвали Q4 e-tron

О том, что компания Audi готовит компактный электрический кроссовер, слухи ходили уже давно. А теперь они получили официальное подтверждение в виде дизайн-скетчей концепта Q4 e-tron, премьера которого состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.