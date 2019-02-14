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Компактный электрокроссовер Audi назвали Q4 e-tron

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О том, что компания Audi готовит компактный электрический кроссовер, слухи ходили уже давно. А теперь они получили официальное подтверждение в виде дизайн-скетчей концепта Q4 e-tron, премьера которого состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

Концепт Audi Q4 e-tron
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Концепт Audi Q4 e-tron

Массивной решёткой радиатора, узкими фарами и плечевыми линиями боковин кузова купе-кроссовер Q4 e-tron напоминает флагманский Q8 и шоу-кар e-tron GT. На переднем бампере и порогах Q4 e-tron – светящиеся логотипы.

В салоне компактного электрокроссовера – цифровая панель приборов, проекционный дисплей, большой экран мультимедийной системы, повёрнутый к водителю, и кнопочный селектор выбора режимов движения.

Дебют серийной версии состоится в конце 2020 – начале 2021 года.

Предполагается, что серийный Audi Q4 e-tron построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. Модель получит аккумулятор ёмкостью 45-50 кВт·ч, что обеспечит запас хода на 300 километров.

Audi e-tron
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Audi e-tron

  • Единственная на данный момент серийная электрическая модель Audi – это кроссовер e-tron, который представили осенью 2018 года.

  • Машина оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. и аккумуляторами на 95 кВт·ч. Запас хода составляет 400 километров.

  • Всего к 2025 году Audi планирует выпустить 12 электрических моделей, 7 из которых будут кроссоверами.

Как вам наброски Audi Q4 e-tron?

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