Компактный электрокроссовер Audi назвали Q4 e-tron
О том, что компания Audi готовит компактный электрический кроссовер, слухи ходили уже давно. А теперь они получили официальное подтверждение в виде дизайн-скетчей концепта Q4 e-tron, премьера которого состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.
Массивной решёткой радиатора, узкими фарами и плечевыми линиями боковин кузова купе-кроссовер Q4 e-tron напоминает флагманский Q8 и шоу-кар e-tron GT. На переднем бампере и порогах Q4 e-tron – светящиеся логотипы.
В салоне компактного электрокроссовера – цифровая панель приборов, проекционный дисплей, большой экран мультимедийной системы, повёрнутый к водителю, и кнопочный селектор выбора режимов движения.
Дебют серийной версии состоится в конце 2020 – начале 2021 года.
Предполагается, что серийный Audi Q4 e-tron построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. Модель получит аккумулятор ёмкостью 45-50 кВт·ч, что обеспечит запас хода на 300 километров.
Единственная на данный момент серийная электрическая модель Audi – это кроссовер e-tron, который представили осенью 2018 года.
Машина оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. и аккумуляторами на 95 кВт·ч. Запас хода составляет 400 километров.
Всего к 2025 году Audi планирует выпустить 12 электрических моделей, 7 из которых будут кроссоверами.