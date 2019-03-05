Концепт Audi Q4 e-tron показал своё серийное будущее
Николай Андреев
Компания Audi представила на автосалоне в Женеве электрический кроссовер Q4 e-tron. Пока это ещё концепт, но серийную версию автопроизводитель пообещал выпустить уже в 2020 году.
Массивной решёткой радиатора, узкими фарами, рельефными боковинами и единым блоком фонарей Q4 e-tron напоминает флагманский Q8 и шоу-кар e-tron GT. На бамперах и порогах Q4 e-tron – светящиеся логотипы, а колёса – 22-дюймовые.
В салоне концептуального электрокроссовера – цифровая панель приборов, проекционный дисплей, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, повёрнутый к водителю, сенсорный блок климат-контроля и кнопочный селектор режимов движения.
Концепт, как и будущий серийный автомобиль, построен на фольксвагеновской плаформе MEB. Длина кроссовера составляет 4,59 метра, ширина – 1,90 метра, высота – 1,61 метра. Размер колёсной базы – 2,77 метра.
Технические характеристики Q4 e-tron совпадают с концептом Skoda Vision iV, который также показали в Женеве. Они оснащаются двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с.. Разгон до «сотни» у Audi занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость – 180 км/ч.
В большинстве случаев Q4 e-tron будет использовать только задний 204-сильный элктродвигатель. Но если понадобится больше мощности, подключится передняя ось с электромотором, который выдаёт до 102 л.с.. Также полный привод сможет использоваться для повышения стабильности на дорогах, в том числе — на скользких покрытиях и в поворотах.
Ёмкость аккумулятора у Q4 e-tron на 1 кВт·ч меньше, чем у Vision iV. Отчасти поэтому запас хода на одной зарядке сократился на 50 километров (450 километров по циклу WLTP). За полчаса можно пополнить пустую батарею до 80 процентов.
Серийная версия Q4 e-tron появится в конце 2020 года. Автомобиль станет пятым электромобилем марки. В линейке Audi уже есть более крупный кроссовер e-tron, чуть в этом году выйдет купеобразный e-tron Sportback, а также Q2L e-tron – специально для китайского рынка. Кроме того, во второй половине 2020 года состоится премьера электрического седана e-tron GT.