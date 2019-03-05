Концепт Audi Q4 e-tron показал своё серийное будущее

Массивной решёткой радиатора, узкими фарами, рельефными боковинами и единым блоком фонарей Q4 e-tron напоминает флагманский Q8 и шоу-кар e-tron GT. На бамперах и порогах Q4 e-tron – светящиеся логотипы, а колёса – 22-дюймовые.

В салоне концептуального электрокроссовера – цифровая панель приборов, проекционный дисплей, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, повёрнутый к водителю, сенсорный блок климат-контроля и кнопочный селектор режимов движения.

Концепт, как и будущий серийный автомобиль, построен на фольксвагеновской плаформе MEB. Длина кроссовера составляет 4,59 метра, ширина – 1,90 метра, высота – 1,61 метра. Размер колёсной базы – 2,77 метра.

Технические характеристики Q4 e-tron совпадают с концептом Skoda Vision iV, который также показали в Женеве. Они оснащаются двумя электромоторами суммарной мощностью 306 л.с.. Разгон до «сотни» у Audi занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость – 180 км/ч.

В большинстве случаев Q4 e-tron будет использовать только задний 204-сильный элктродвигатель. Но если понадобится больше мощности, подключится передняя ось с электромотором, который выдаёт до 102 л.с.. Также полный привод сможет использоваться для повышения стабильности на дорогах, в том числе — на скользких покрытиях и в поворотах.