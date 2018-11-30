Audi Q4 будет отличаться от других кроссоверов марки. Но пока непонятно чем
Компания Audi заканчивает разработку нового купеобразного кроссовера – Q4. В интервью изданию Autocar глава подразделения дизайна экстерьеров марки Андреас Миндт рассказал подробности о новинке.
Андреас пообещал, что Q4 получит "одну особенность", которая будет отличать его от остальных кроссоверов компании. При этом дизайн модели, по неподтвержденным данным, будет напоминать концепт Audi TT offroad четырёхлетней давности.
Купеобразный кроссовер построят на платформе MQB и он будет немного длиннее, чем Audi Q3 (длина которого составляет 4485 миллиметров).
Новинка также получит заряженные версии: SQ4 c двигателем 2.0 и RS Q4 c рядной «турбопятёркой» 2.5.
Официальная премьера Audi Q4 состоится в 2019 году.