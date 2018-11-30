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​​Audi Q4 будет отличаться от других кроссоверов марки. Но пока непонятно чем

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Концепт-кар Audi TT offroad
Концепт-кар Audi TT offroad
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Концепт-кар Audi TT offroad

Компания Audi заканчивает разработку нового купеобразного кроссовера – Q4. В интервью изданию Autocar глава подразделения дизайна экстерьеров марки Андреас Миндт рассказал подробности о новинке.

  • Андреас пообещал, что Q4 получит "одну особенность", которая будет отличать его от остальных кроссоверов компании. При этом дизайн модели, по неподтвержденным данным, будет напоминать концепт Audi TT offroad четырёхлетней давности.

  • Купеобразный кроссовер построят на платформе MQB и он будет немного длиннее, чем Audi Q3 (длина которого составляет 4485 миллиметров).

  • Новинка также получит заряженные версии: SQ4 c двигателем 2.0 и RS Q4 c рядной «турбопятёркой» 2.5.

  • Официальная премьера Audi Q4 состоится в 2019 году.

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