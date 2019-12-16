За купеобразность Audi Q3 придётся доплатить приличную сумму

Компания Audi начала приём заказов в России на купе-кроссовер Q3 Sportback. Он оказался на 273 000 — 276 000 ₽ дороже, чем стандартный Q3 в аналогичных исполнениях. Цены на главного конкурента — BMW X2 — начинаются с 2 150 000 ₽ за кроссовер со 140-сильной 1,5-литровой «турбо­тройкой», «роботом» с двумя сцепле­ниями на семь передач и передним приводом.

Версия Sportback отличается от Q3 кузовом с заваленными стойками и покатой крышей, сетчатой решёткой радиатора и отсутствием рейлингов на крыше.

В России Audi Q3 Sportback доступен на выбор с двумя бензиновыми наддувными «четвёрками»: 1,4-литровой мощностью 150 л.с. (модифи­­кация 35 TFSI) и 180-сильной 2.0 (40 TFSI quattro). Базовый двигатель идёт в паре с шестиступенчатой роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцепле­ниями и передним приводом, а старший — с семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией с много­­­дисковой муфтой в приводе задних колёс.

В базе у Q3 Sportback есть 17-дюймовые колёса, свето­диодные фары, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, датчики света и дождя, кондиционер, тканевая отделка интерьера, мульти­медийная система с экраном на 8,8 дюйма.

Помимо начальной версии, для купе-кроссовера подготовлены ещё два исполнения. В Advance (от 2 646 000 ₽) добавляются задние парк­троники, электро­привод двери багажника, двухзонный климат-контроль, руль с обогревом и USB-разъёмы для задних пассажиров. Sport (от 2 834 000 ₽) дополнен 18-дюймовыми колёсами и «спортивным» аэродина­мическим обвесом S-line.

Кроссовер Audi Q3 Sportback появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года.