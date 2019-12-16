Новый Mitsubishi Pajero могут построить на базе Nissan Patrol

За купеобразность Audi Q3 придётся доплатить приличную сумму

Новости

Николай Андреев

Компания Audi начала приём заказов в России на купе-кроссовер Q3 Sportback. Он оказался на 273 000 — 276 000 ₽ дороже, чем стандартный Q3 в аналогичных исполнениях. Цены на главного конкурента — BMW X2 — начинаются с 2 150 000 ₽ за кроссовер со 140-сильной 1,5-литровой «турбо­тройкой», «роботом» с двумя сцепле­ниями на семь передач и передним приводом.

Версия Sportback отличается от Q3 кузовом с заваленными стойками и покатой крышей, сетчатой решёткой радиатора и отсутствием рейлингов на крыше.

  • В России Audi Q3 Sportback доступен на выбор с двумя бензиновыми наддувными «четвёрками»: 1,4-литровой мощностью 150 л.с. (модифи­­кация 35 TFSI) и 180-сильной 2.0 (40 TFSI quattro). Базовый двигатель идёт в паре с шестиступенчатой роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцепле­ниями и передним приводом, а старший — с семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией с много­­­дисковой муфтой в приводе задних колёс.

  • В базе у Q3 Sportback есть 17-дюймовые колёса, свето­диодные фары, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, датчики света и дождя, кондиционер, тканевая отделка интерьера, мульти­медийная система с экраном на 8,8 дюйма.

  • Помимо начальной версии, для купе-кроссовера подготовлены ещё два исполнения. В Advance (от 2 646 000 ₽) добавляются задние парк­троники, электро­привод двери багажника, двухзонный климат-контроль, руль с обогревом и USB-разъёмы для задних пассажиров. Sport (от 2 834 000 ₽) дополнен 18-дюймовыми колёсами и «спортивным» аэродина­мическим обвесом S-line.

Кроссовер Audi Q3 Sportback появится у российских дилеров в первом квартале 2020 года.

Какой Audi Q3 выбрали бы вы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение