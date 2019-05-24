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Купеобразный Audi Q3 Sportback покажут в июле

Новости

Николай Андреев

Председатель правления Audi Брэм Шот на ежегодном собрании акционеров рассказал, что новый кроссовер Q3 Sportback будет представлен «где-то в июле». Как пишет издание Motor1, купеобразный кроссовер покажут на специальном мероприятии.

Audi Q3 Sportback
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Audi Q3 Sportback

  • Предполагается, что по технике Audi Q3 Sportback станет почти точной копией обычного Q3, отличаясь от него только формой кузова: двигатели, трансмиссия и набор опций полностью перекочуют в новинку из родственного кроссовера. Одинаковыми будут и заряженные S- и RS-версии.

  • Брэм Шот также заявил, что версии Sportback получат множество моделей компании семейств «А» и «Q». Только в 2019 году, помимо купеобразного Q3, представят ещё и серийный электрический кроссовер e-tron Sportback.

  • В продаже Audi Q3 Sportback появится до конца 2019 года. Он встанет на конвейер венгерского завода Audi в Дьёре, где его будут собирать вместе с обычными Q3.

Будете ждать Audi Q3 Sportback в России?

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