Купеобразный Audi Q3 Sportback покажут в июле
Николай Андреев
Председатель правления Audi Брэм Шот на ежегодном собрании акционеров рассказал, что новый кроссовер Q3 Sportback будет представлен «где-то в июле». Как пишет издание Motor1, купеобразный кроссовер покажут на специальном мероприятии.
Предполагается, что по технике Audi Q3 Sportback станет почти точной копией обычного Q3, отличаясь от него только формой кузова: двигатели, трансмиссия и набор опций полностью перекочуют в новинку из родственного кроссовера. Одинаковыми будут и заряженные S- и RS-версии.
Брэм Шот также заявил, что версии Sportback получат множество моделей компании семейств «А» и «Q». Только в 2019 году, помимо купеобразного Q3, представят ещё и серийный электрический кроссовер e-tron Sportback.
В продаже Audi Q3 Sportback появится до конца 2019 года. Он встанет на конвейер венгерского завода Audi в Дьёре, где его будут собирать вместе с обычными Q3.