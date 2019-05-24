Купеобразный Audi Q3 Sportback покажут в июле

Предполагается, что по технике Audi Q3 Sportback станет почти точной копией обычного Q3, отличаясь от него только формой кузова: двигатели, трансмиссия и набор опций полностью перекочуют в новинку из родственного кроссовера. Одинаковыми будут и заряженные S- и RS-версии.

Брэм Шот также заявил, что версии Sportback получат множество моделей компании семейств «А» и «Q». Только в 2019 году, помимо купеобразного Q3, представят ещё и серийный электрический кроссовер e-tron Sportback.