Audi Q3 стал купе-кроссовером
Николай Андреев
Компания Audi рассекретила купеобразную версию кроссовера Q3. Новинка получила название Q3 Sportback, так как имя Q4 уже забронировано под будущий серийный электрокроссовер.
Sportback отличается от обычного Q3 заваленными стойками кузова, покатой крышей, сетчатой решёткой радиатора и отсутствием рейлингов на крыше. При одинаковой колёсной базе в 2680 миллиметров новая версия получилась на 16 мм длиннее (4500 мм) и на 29 мм ниже (1560 мм).
Интерьер купеобразной версии полностью идентичен Q3. В базе идут
10,25-дюймоваяцифровая панель приборов и 8,8-дюймовыйэкран мультимедийной системы. За доплату их диагональ можно увеличить до 12,3 и 10,1 дюйма соответственно.
Диапазон регулировки второго ряда сидений в продольном направлении у Q3 Sportback уменьшен со 150 до 130 миллиметров, а при сложенных спинках дивана объём багажника сократился на 125 литров (до 1400 литров). При поднятых и отодвинутых до упора назад сиденьях второго ряда объём одинаков для обоих вариантов кузова – 530 литров.
На старте продаж Q3 Sportback будет доступен в модификациях 35 TDI со
150-сильнымдвухлитровым турбодизелем и 45 TFSI с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 230 лошадиных сил. Позже в Европе появятся версии с бензиновыми 1.5 мощностью 150 л.с. и 2.0 (190 л.с.), а также со 190-сильнымдвухлитровым турбодизелем.
Доступные коробки передач — шестиступенчатая «механика» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Тип привода – передний или полный. В базе у новинки — рулевое управление с изменяемым передаточным числом, а за доплату – адаптивные амортизаторы с регулируемой жёсткостью.
Старт продаж Audi Q3 Sportback в Европе запланирован на осень 2019 года. Начальная стоимость купе-кроссовера в Германии – 40 200 евро (2,83 миллиона рублей) против 38 600 евро (2,71 миллиона рублей) у стандартного Q3.