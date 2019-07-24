Audi Q3 стал купе-кроссовером

Sportback отличается от обычного Q3 завален­ными стойками кузова, покатой крышей, сетчатой решёткой радиатора и отсут­ствием рейлингов на крыше. При одинаковой колёсной базе в 2680 милли­метров новая версия получилась на 16 мм длиннее (4500 мм) и на 29 мм ниже (1560 мм).

Интерьер купеобразной версии полностью идентичен Q3. В базе идут 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 8,8-дюймовый экран мульти­медийной системы. За доплату их диагональ можно увеличить до 12,3 и 10,1 дюйма соответ­ственно.

Диапазон регулировки второго ряда сидений в продольном направ­лении у Q3 Sportback уменьшен со 150 до 130 милли­метров, а при сложенных спинках дивана объём багажника сократился на 125 литров (до 1400 литров). При поднятых и отодвинутых до упора назад сиденьях второго ряда объём одинаков для обоих вариантов кузова – 530 литров.

На старте продаж Q3 Sportback будет доступен в модификациях 35 TDI со 150-сильным двух­литровым турбо­дизелем и 45 TFSI с двух­литровым бензиновым турбо­мотором мощностью 230 лошади­ных сил. Позже в Европе появятся версии с бензино­выми 1.5 мощностью 150 л.с. и 2.0 (190 л.с.), а также со 190-сильным двух­литровым турбо­дизелем.