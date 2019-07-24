Рекорд Jaguar на Нюрбургринге, миллионный VW Touareg и другие новости за ночь

Audi Q3 стал купе-кроссовером

Новости

Николай Андреев

Компания Audi рассекретила купе­образную версию кроссо­вера Q3. Новинка получила название Q3 Sportback, так как имя Q4 уже заброни­ровано под будущий серийный электро­кроссовер.

1/6

  • Sportback отличается от обычного Q3 завален­ными стойками кузова, покатой крышей, сетчатой решёткой радиатора и отсут­ствием рейлингов на крыше. При одинаковой колёсной базе в 2680 милли­метров новая версия получилась на 16 мм длиннее (4500 мм) и на 29 мм ниже (1560 мм).

  • Интерьер купеобразной версии полностью идентичен Q3. В базе идут 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 8,8-дюймовый экран мульти­медийной системы. За доплату их диагональ можно увеличить до 12,3 и 10,1 дюйма соответ­ственно.

  • Диапазон регулировки второго ряда сидений в продольном направ­лении у Q3 Sportback уменьшен со 150 до 130 милли­метров, а при сложенных спинках дивана объём багажника сократился на 125 литров (до 1400 литров). При поднятых и отодвинутых до упора назад сиденьях второго ряда объём одинаков для обоих вариантов кузова – 530 литров.

  • На старте продаж Q3 Sportback будет доступен в модификациях 35 TDI со 150-сильным двух­литровым турбо­дизелем и 45 TFSI с двух­литровым бензиновым турбо­мотором мощностью 230 лошади­ных сил. Позже в Европе появятся версии с бензино­выми 1.5 мощностью 150 л.с. и 2.0 (190 л.с.), а также со 190-сильным двух­литровым турбо­дизелем.

  • Доступные коробки передач — шести­ступенчатая «механика» и семи­ступен­чатый «робот» с двумя сцеплениями. Тип привода – передний или полный. В базе у новинки — рулевое управ­ление с изменяемым передаточ­ным числом, а за доплату – адаптивные аморти­заторы с регулиру­емой жёсткостью.

Старт продаж Audi Q3 Sportback в Европе запланирован на осень 2019 года. Начальная стоимость купе-кроссовера в Германии – 40 200 евро (2,83 миллиона рублей) против 38 600 евро (2,71 миллиона рублей) у стандартного Q3.

Какой Audi Q3 выбрали бы вы?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение