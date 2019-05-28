Audi Q3 доедет до России только с передним приводом
Николай Андреев
Компания Audi сертифицировала для российского рынка кроссовер Q3 второго поколения. По традиции, на старте продаж выбора модификаций у покупателей не будет: в Россию приедет только базовая версия с передним приводом и безальтернативным двигателем.
Audi Q3 сертифицирован с бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Бензиновые и дизельные двухлитровые агрегаты мощностью от 150 до 230 л.с., доступные в Европе, а также полноприводные варианты в ближайшее время в России не появятся.
В документах указано, что кроссоверы для российского рынка будут собирать в Венгрии и Германии. По информации Авторевю, поставки Audi Q3 второго поколения на наш рынок начнутся в августе 2019 года.