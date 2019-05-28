Audi Q3 доедет до России только с передним приводом

Audi Q3 сертифицирован с бензиновым мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Бензиновые и дизельные двухлитровые агрегаты мощностью от 150 до 230 л.с., доступные в Европе, а также полноприводные варианты в ближайшее время в России не появятся.