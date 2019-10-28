8 главных проблем подержанных Audi Q3 первого поколения
Валерий Арутин
Дебютировавший в 2011 году Audi Q3 в некотором смысле представляет собой премиальную версию популярного кроссовера Volkswagen Tiguan. Q3 построен на той же платформе, оснащён теми же двигателями и коробками передач, а шасси отличается только настройками. Поэтому и проблемы с кроссовером Audi во многом схожие. Вот наиболее характерные.
1. Топливная система
Оба бензиновых мотора Q3, объёмом 1,4 и 2 литра, оснащены непосредственным впрыском (у 2-литрового после рестайлинга впрыск вообще комбинированный). Помимо общей для таких двигателей склонности к образованию нагара, проблемой для владельца может стать система питания — точнее, топливный насос высокого давления и форсунки.
Что делать
Симптомы неисправности — перебои в работе мотора и потеря мощности. Приходится менять ТНВД, причём у двигателя 1.4 TFSI на пробеге около
Форсунки для устойчивой работы лучше промывать где-то раз в 50–60 тыс. км. Если это не поможет, новые обойдутся в 6–8 тысяч рублей за штуку.
2. Термостат
Ещё одна общая для бензиновых моторов неисправность. Термостат может отказать на пробеге до
Что делать
Термостат — узел, не поддающийся ремонту, поэтому единственный рецепт устранения неисправности — замена. В моторе 1.4 TFSI термостатов два, и лучше менять сразу оба. Порой это приходится делать в комплекте с пластиковой крышкой — сложная деталь коробится и начинает подтекать. В двигателе 2.0 ТFSI лучше обновить термостат вместе с помпой — они служат примерно одинаково, и в каталогах запчастей водяной насос отдельно не предлагается. Обойдётся это «удовольствие» в 16–18 тыс. рублей, причём использовать неоригинал не рекомендуют.
3. Радиаторы
Проблемы с охлаждением могут создать не только помпа и термостат — нередки случаи отказа вентиляторов охлаждения или блока управления ими (у Q3 две крыльчатки разного размера).
Что делать
Корень проблемы — в забитых радиаторах охлаждения и кондиционера. Из-за них вентиляторы вынуждены работать с повышенной нагрузкой. Радиаторы стоит периодически чистить и мыть, так в итоге выйдет дешевле. Потому что один только контроллер стоит почти 15 тыс. рублей.
4. Клапан управления наддувом
Слабое место системы турбонаддува — клапан, пропускающий избыток выхлопных газов в обход турбины, так называемый «вестгейт». Его отказы бессистемны, но чаще случаются у машин, которые долго стоят или мало ездят.
Что делать
Виновником неисправности обычно оказывается тяга, которой клапан приводит заслонку: она со временем «закисает» и теряет подвижность. В лёгких случаях её удаётся «раскачать», используя проникающую смазку, а на рестайлинговом двигателе 2.0 TFSI — регулировкой. Иначе приходится менять клапан, что обойдётся в 15–20 тыс. рублей.
5. Сальники приводов
Частая неисправность трансмиссии Audi Q3 — пропускающие масло сальники валов, приводящих колёса.
Что делать
Проблема, на первый взгляд, кажется ерундовой — если вовремя её заметить. Тогда можно какое-то время обойтись подливом масла. Но если не уследить, последствия могут быть серьёзными — ведь сложные агрегаты трансмиссии очень не любят недостатка смазки.
6. Муфта полного привода
Момент на заднюю ось в полноприводных версиях кроссовера передаётся через муфту Haldex. На машинах первых лет выпуска она четвёртого поколения и вполне надёжная. Но при рестайлинге её сменили на узел пятого поколения, ресурс которого ниже.
Что делать
Чаще всего с неисправностью сталкиваются любители активной езды, обнаруживая, что их Q3 стал переднеприводным. Проблема связана с «оптимизацией» конструкции муфты, из которой убрали фильтр масла. В результате продукты износа муфты выводят из строя масляный насос. Его замена обходится в 20 тысяч рублей. Так что лучше ездить аккуратнее и раз в 50–
7. Опора карданного вала
Проблема, в большей степени свойственная кроссоверам с дизельным мотором. Если на ходу появились ощутимые вибрации кузова, то, скорее всего, вышел из строя подшипник промежуточной опоры карданного вала. Обычно это случается ещё до
Что делать
Так происходит потому, что на дизельной версии в Audi сэкономили на теплозащитном экране опоры, который в наших условиях защищает её не только от температуры, но и от дорожной грязи. Стоит установить его самостоятельно, цена детали — около 3 тыс. рублей. Подшипник специалисты меняют на подходящий, но иногда приходится покупать новый кардан целиком.
8. Передняя подвеска
Компоненты шасси Audi Q3 в целом довольно надёжны — например, амортизаторы служат 100–
Что делать
Резинки нужно менять, благо сайлентблоки продаются отдельно от алюминиевых рычагов, и есть заменители от авторитетных производителей «неоригинала». А стойки стабилизатора от них же и вовсе стоят менее 1000 рублей/шт.