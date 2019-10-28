8 главных проблем подержанных Audi Q3 первого поколения

1. Топливная система

Оба бензиновых мотора Q3, объёмом 1,4 и 2 литра, оснащены непосред­ственным впрыском (у 2-литрового после рестайлинга впрыск вообще комбинированный). Помимо общей для таких двигателей склонности к образованию нагара, проблемой для владельца может стать система питания — точнее, топливный насос высокого давления и форсунки.

Что делать

Симптомы неисправности — перебои в работе мотора и потеря мощности. Приходится менять ТНВД, причём у двигателя 1.4 TFSI на пробеге около 80 тыс. км, на двухлитровом — после 100 тыс. км. Стоимость нового 17–20 тыс. рублей, в зависимости от модели.

Форсунки для устойчивой работы лучше промывать где-то раз в 50–60 тыс. км. Если это не поможет, новые обойдутся в 6–8 тысяч рублей за штуку.

