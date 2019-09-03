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Новый Audi Q3 оказался в России дороже BMW X1

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Николай Андреев

В Россию Audi Q3 второго поколения приехал с двумя бензино­выми «турбо­четвёрками»: 1,4-литровой мощностью 150 л.с. (модифи­кация 35 TFSI) и 180-сильной 2.0 (40 TFSI quattro). Базовая стоимость кроссовера — 2 253 000 ₽. Цены на BMW X1, одного из конку­рентов новинки, начинаются в России с 2 100 000 ₽.

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  • Младший двигатель сочетается с шести­ступен­чатой роботи­зиро­ванной коробкой передач с двумя сцепле­ниями и передним приводом, а старший — с семи­ступен­чатым «роботом» и ставится только на полно­приводные машины с много­­дисковой муфтой в приводе задних колёс.

  • В начальной версии Audi Q3 комп­лекту­ется свето­диодными фарами, 17-дюймовыми колёсными дисками, датчиками света и дождя, кондици­онером, тканевой отделкой салона, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, а также зеркалами заднего вида с электро­приводом и обогревом.

  • Помимо базовой, для Q3 готовятся ещё три комп­лек­тации: Advance (в ней добавля­ются электро­привод двери багажника, климат-контроль, руль с обогревом, задние парк­троники и USB-разъёмы), Design (18-дюймовые колёса и контраст­ная окраска кузова) и Sport (обвес S-line).

  • Отдельно на старте продаж будет доступна спец­версия Start Edition с оснаще­нием, как в комп­лектации Design, но допол­ненная фоновой подсветкой интерьера и отделкой сидений алькан­тарой. Её стоимость с 1,4-литровым мотором начинается с 2 490 000 ₽.

  • Audi Q3 второго поколения появится у российских дилеров в октябре. Сначала предложат только модифи­кацию 35 TFSI.

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