Новый Audi Q3 оказался в России дороже BMW X1
Николай Андреев
В Россию Audi Q3 второго поколения приехал с двумя бензиновыми «турбочетвёрками»: 1,4-литровой мощностью 150 л.с. (модификация 35 TFSI) и 180-сильной 2.0 (40 TFSI quattro). Базовая стоимость кроссовера — 2 253 000 ₽. Цены на BMW X1, одного из конкурентов новинки, начинаются в России с
Младший двигатель сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и передним приводом, а старший — с семиступенчатым «роботом» и ставится только на полноприводные машины с многодисковой муфтой в приводе задних колёс.
В начальной версии Audi Q3 комплектуется светодиодными фарами, 17-дюймовыми колёсными дисками, датчиками света и дождя, кондиционером, тканевой отделкой салона, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, а также зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом.
Помимо базовой, для Q3 готовятся ещё три комплектации: Advance (в ней добавляются электропривод двери багажника, климат-контроль, руль с обогревом, задние парктроники и USB-разъёмы), Design (18-дюймовые колёса и контрастная окраска кузова) и Sport (обвес
S-line).
Отдельно на старте продаж будет доступна спецверсия Start Edition с оснащением, как в комплектации Design, но дополненная фоновой подсветкой интерьера и отделкой сидений алькантарой. Её стоимость с 1,4-литровым мотором начинается с 2 490 000 ₽.
Audi Q3 второго поколения появится у российских дилеров в октябре. Сначала предложат только модификацию 35 TFSI.