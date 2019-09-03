Новый Audi Q3 оказался в России дороже BMW X1

Младший двигатель сочетается с шести­ступен­чатой роботи­зиро­ванной коробкой передач с двумя сцепле­ниями и передним приводом, а старший — с семи­ступен­чатым «роботом» и ставится только на полно­приводные машины с много­­дисковой муфтой в приводе задних колёс.

В начальной версии Audi Q3 комп­лекту­ется свето­диодными фарами, 17-дюймовыми колёсными дисками, датчиками света и дождя, кондици­онером, тканевой отделкой салона, 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, а также зеркалами заднего вида с электро­приводом и обогревом.

Помимо базовой, для Q3 готовятся ещё три комп­лек­тации: Advance (в ней добавля­ются электро­привод двери багажника, климат-контроль, руль с обогревом, задние парк­троники и USB-разъёмы), Design (18-дюймовые колёса и контраст­ная окраска кузова) и Sport (обвес S-line).

Отдельно на старте продаж будет доступна спец­версия Start Edition с оснаще­нием, как в комп­лектации Design, но допол­ненная фоновой подсветкой интерьера и отделкой сидений алькан­тарой. Её стоимость с 1,4-литровым мотором начинается с 2 490 000 ₽.