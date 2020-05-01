Пробник: подробный тест Volvo XC40

Сердечных дел мастер: подробный тест кроссовера Audi Q3

Тесты

Валерий Арутин

В тучные докризисные времена маленький Q3 был любимцем женщин и самым продаваемым в России автомобилем Audi. Ещё важнее, что он обгонял и все остальные компактные кроссоверы, претендующие на звание премиальных. Но любимец публики старел, терял харизму и актуальность, а потом — и позиции в рейтинге продаж. Да и замену пришлось ждать слишком долго: первые кроссоверы нового поколения доехали до России только в конце 2019 года.

Audi Q3
2 375 0003 005 000 ₽
Выбор редакции: Audi Q3 35 TFSI Advance, 2.0, AMT, 150 л.с. за 2 494 000 ₽
Оценка: 4,0 из 5
Плюсы
  • Управляемость
  • Практичность
  • Дизайн
Минусы
  • Жёсткая подвеска
  • Слабоватый мотор
  • Бедные стандартные комплектации
Стоимость владения в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 992 ₽
КАСКО
71 880 ₽
ТО за год
13 310 ₽
Транспортный налог
5250 ₽
Топливо
86 362 ₽
Итого
188 794 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Изменит ли свежий Audi Q3 расклад сил, сможет ли повторить успехи своего предшественника? С одной стороны, поводов для оптимизма немного. Уже понятно, что мы снова окунулись в масштабный кризис, шинкующий все надежды на рост. Кроме того, прошлый финансовый катаклизм парадоксальным образом изменил парадигму спроса: сейчас большие премиальные кроссоверы популярнее маленьких. У всех, а не только у Audi.

C другой стороны, новый корпоративный стиль кроссоверу явно к лицу. Во втором поколении он стал ярче — и не только в красном цвете. Кстати, варианты окраски есть на любой вкус, включая индивидуальную палитру Audi exclusive, только плати. Не всякий конкурент может этим похвастаться. Но важнее, что формы автомобиля стали рельефнее и гармоничнее – «ку-третий» больше не выглядит дамской сумочкой на колёсах. Теперь он больше похож на масштабную модель Audi Q8. А с остальными его достоинствами и недостатками мы попытались разобраться на примере переднеприводной версии Audi Q3 35 TFSI — тестовая машина с богатым набором опций стоит аж 3 688 136 рублей.

Интерьер

Салон Q3 изменился вслед за внешностью, и в нём тоже легко читается родство с большими собратьями. Дизайн прежнего округлого интерьера, успевший за восемь лет превратиться чуть ли не в ретро, тяготел к минимализму. А здесь чувствуешь себя как в кабине самолёта — хотя кнопок не стало больше, как и шкал на приборном щитке. Но водителя окружают массивная передняя панель с углами и изломами, развёрнутая центральная консоль и высокий подоконник двери. Почти кокпит, где всё под ру… А нет, не всё. До единственной не сенсорной ручки управления «музыкой» приходится тянуться, отрывая спину от кресла. Но в остальном эргономика водительского места безупречна. Как и качество исполнения салона в целом.

В тестовой машине салон мрачноват, но его можно оживить цветными вставками на панели и дверях. Главное, что здесь успешно сочетаются дизайн и функциональность: только сенсорный экран всегда заляпан и иногда бликует
Ещё одна минута позора интерьерщиков Audi – панелька из дешёвого пластика с кнопкой запуска двигателя. И почему ручка управления «музыкой», которой пользуются едва ли не чаще всех остальных, досталась пассажиру?
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В тестовой машине салон мрачноват, но его можно оживить цветными вставками на панели и дверях. Главное, что здесь успешно сочетаются дизайн и функциональность: только сенсорный экран всегда заляпан и иногда бликует

Практичность

Новый Audi Q3 крупнее большинства своих конкурентов. И даже немножко шире, чем Volkswagen Tiguan, на платформе которого он построен. Заодно «ку-третьему» достались и элементы, прибав­ляющие машине практичности — двухуров­невый пол в багажнике и двигающийся вперёд-назад диван со спинкой, регулируемый по углу наклона. Причём она трёхсекционная, что намного удобнее куцых лючков для лыж.

Однако тигуановского простора и вместимости от Audi Q3 не ждите. Багажник тут поменьше, а сильно увеличить его за счёт салона не получится — у рослых пассажиров сзади и так не много места для коленей. Хотя для владельцев прошлого Q3 прогресс будет очевидным, ведь колёсная база машины увеличилась сразу на 7 сантиметров, а общая длина — на десять.

Места на втором ряду достаточно, но он не такой просторный, как в Тигуане. Ещё и потому, что посадка более низкая. Но не думайте, что это идёт на пользу пространству над головой. Его тоже меньше, чем в Фольксвагене
Подлокотник и даже сеточки на спинках передних кресел – тоже опции. Диван можно двигать вперёд-назад по частям, а наклон спинок – подгонять под желания пассажиров
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Места на втором ряду достаточно, но он не такой просторный, как в Тигуане. Ещё и потому, что посадка более низкая. Но не думайте, что это идёт на пользу пространству над головой. Его тоже меньше, чем в Фольксвагене

Техника и надёжность

Кажется, Audi Q3 — последняя модель концерна Volkswagen, наконец-то пере­ехавшая на платформу MQB. Из тех, для которых это имело смысл. Остальные уже меняют поколения и готовятся к превращению в электро­мобили или, как минимум, в гибриды. В общем, можно сказать, что конструкцию нового кроссовера отличает здоровый консерватизм.

Как принято на платформе MQB, у Audi Q3 много вариантов шасси — спортивный, комфортный, а также с адаптивными амортиза­торами. Но всё это не про нас. В России у кроссовера выбора подвески нет, а пакет S line урезали до спортивных сидений и декоративной отделки. Един­ственное, что может серьёзно повлиять на управ­ляемость автомобиля, это выбор рулевого механизма — обычного или с прогрес­сивной рейкой (за доплату в 20 800 рублей). Спасибо, что оставили объёмный список электронных помощников, от адаптивного круиз-контроля с системой Audi pre sense до камер кругового обзора и автопарковщика. Часть в стандартном оборудо­вании, остальное в качестве опций.

А богатый европейский список агрегатов и вовсе для нас неактуален. Их посчитали слишком требовательными к качеству топлива, и для России Q3 оставили при старых моторах. Но выбор тоже скудный – или версия 35 TFSI с передним приводом, как у нас на тесте, или полно­привод­ная машина 40 TFSI quattro. В первом случае под капотом стоит 150-сильный турбомотор 1.4, во втором – двухлитровый двигатель с наддувом мощностью 180 л.с. Оба – только с роботизиро­ванными коробками DSG.

Платформа MQB в данном случае – это McPherson спереди и многорычажная подвеска сзади, вне зависимости от количества ведущих колёс. Полный привод – через муфту Haldex
Этот же 1,4-литровый турбомотор ставится на Тигуан и Октавию. Но если в тесте лифтбека мы его хвалили за экономичность, то расход у Audi Q3 оказался на добрых три литра выше
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Платформа MQB в данном случае – это McPherson спереди и многорычажная подвеска сзади, вне зависимости от количества ведущих колёс. Полный привод – через муфту Haldex

Давно известная, по сути, конструкция позволяет с немалой долей оптимизма порас­суждать о грядущей надёжности новинки. «Младший» мотор, который наверняка станет самым популярным, несколько лет назад сменил поколение — и теперь с ним минимум проблем. Растягиваю­щуюся цепь ГРМ заменили ремнём, повышенный расход масла из правила превратился в исключение, осталась только капризная система охлаждения, в которой могут раньше времени отказать термостаты или помпа.

Двухлитровый агрегат, который большими тиражами используют Volkswagen и Skoda, требует более бережного отношения, но и из его конструкции немецкие инженеры постепенно «выпиливают» характерные косяки. Цепь теперь служит дольше 100–120 тыс. км; благодаря комбиниро­ванному впрыску топлива, поршневые кольца менее склонны к залеганию, да и турбонаддув тоже стал надёжнее.

Для кроссоверов VW AG предпочитает использовать роботы DSG с «мокрыми» сцеплениями, даже с базовыми двигателями и передним приводом. «Ку-третьему», который трудно представить форсирующим раскисшую грунтовку, это прибавляет запаса прочности — такие коробки дороже и тяжелее, но и ресурс у них выше.

Езда

Впрочем, почувствовать и определить на ходу, какая версия DSG у автомобиля, смогут разве что «ваговоды» с огромным стажем. Что на Audi Q3, что на Октавии с тем же мотором, но c «сухим» роботом, ощущения от работы коробок примерно одинаковые. Передачи переключаются мягко, подчас незаметно, а при размеренной езде — вполне своевременно. Хотя в режимах comfort (здесь он заменяет Эко) и auto трансмиссия тяготеет к высшим ступеням. Что тоже характерно для всех DSG без исключения.

Поэтому, подняв темп, мотор и коробку уже хочется взбодрить режимом dynamic — тогда их отклики гарантированно поспевают за желаниями водителя. Однако динамика разгона радует только в городских режимах, а вот там, где ограничения скорости менее суровы, всё не так благостно. Той бодрости, которой покоряла Octavia, здесь уже нет. К турбомотору претензий никаких, он старается на все свои 250 Нм крутящего момента, развиваемые уже с 1500 оборотов, а режим dynamic гарантирует, что ниже они не опустятся.

Но сам кроссовер почти на 300 килограммов тяжелее чешского лифтбэка! Плюс большие и массивные колёса, которые нужно раскручивать, плюс дополнительное аэродина­мическое сопротив­ление высокого кузова… В общем, в случае с Audi Q3 стоит серьёзно подумать, не доплатить ли за более мощный силовой агрегат. Да и полный привод лишним не будет.

Ведь шасси нового Q3 настроено отлично. В характере этого кроссовера почти и нет кроссовера — по крайней мере, Audi воспринимается ещё более живым и подвижным автомобилем, чем Tiguan, который мы вроде хвалили за легковые повадки. Да что там Тигуан — Q3 интереснее и азартнее в управлении, чем правильная до зубной ломоты Octavia. Кроссовер, конечно, сильнее кренится, но так же быстро и точно реагирует на руль. Тестовая машина была с прогрессивной рейкой, и она стоит своих денег. Даже в крутых виражах угол поворота руля остаётся комфортно-умеренным, а усилие на нём — натуральным. Но главное, в поворотах Audi Q3 не бесстрастен. Наоборот, повора­чивает он с удовольствием, а если на дуге добавить тяги, азартно стремится уйти внутрь виража. И это переднеприводная версия. Что же будет, когда у машины окажутся ведущими все колёса?

Важно только удерживать этот генератор водительского счастья в рамках траекторной езды. Потому что скольжений переднеприводный «ку-третий» не любит. Точнее, их не любит система стабилизации. Стоит резче или сильнее повернуть руль, и электроника бьёт по тормозам, как курсант в автошколе. И это паникёрство выходит боком на «лосином тесте»: зажатое до блокировки переднее колесо не даёт водителю быстро вернуть машину в свою полосу! Интересно, что в меню борткомпьютера есть пункт отключения стабилизации, но по факту этого не происходит — система ни на йоту не ослабляет контроль. Возможно, это какой-то глюк конкретного автомобиля. Но проверять это на своей машине и на обычной дороге мы вам не рекомендуем.

Пару слов о комфорте. Он есть — ровно в том количестве, который сборная команда инженеров VAG считает приемлемым. Это значит, что Q3, вслед за своими собратьями, ощутимыми ударами встречает стыки и лежачих полицейских при малейшем переборе скорости, ему так же неведомо понятие «раскачка», и он тоже чувстви­телен к мелким неров­ностям дорог. Ещё бы, с опциональными-то колёсами диаметром 19 дюймов! Если в ваших краях асфальт не ах, стоит предпочесть вариант на дюйм, а то и на два поскромнее.

Оснащение

Как мы уже упоминали, выбор силовых агрегатов для Audi Q3 в России небогат. Но здорово, что никакой дискриминации по оснащению между ними не наблюдается — одинаковые комп­лектации, тот же список опций и ценники на них. Даже пункт «без обозначения версии» в конфигураторе включён по умолчанию — наверное, чтобы никому не было обидно.

В самой простой конфигурации переднеприводный Q3 35 TFSI стоит 2 375 000 рублей, а полноприводный Q3 40 TFSI quattroна 320 тысяч дороже. Это будут машины со свето­диодными фарами, 17-дюймовыми колёсами, шестью подушками безопасности, цифровым приборным щитком, кондици­онером, тканевой обивкой и самыми простыми сиденьями с механическими регулировками.

Следующий уровень комплектации называется Advance2 494 000 и 2 815 000 рублей соответ­ственно. К оснащению добавляются круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, двухзонный климат-контроль с обогревом руля и электро­привод багажной двери.

На выбор внешности «ку-третьего» в конфигураторе лучше выделить как минимум вечер, особенно если зайти на территорию Audi exclusive. Чёрный стайлинг-пакет тестового автомобиля как раз оттуда
Только корпусов зеркал предлагается три варианта – чёрный, в цвет кузова и карбоновый
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На выбор внешности «ку-третьего» в конфигураторе лучше выделить как минимум вечер, особенно если зайти на территорию Audi exclusive. Чёрный стайлинг-пакет тестового автомобиля как раз оттуда

Дальнейший «level up» уже чистой воды эстетство — уровни Design и Sport меняют только внешний вид кузова, каждый по-своему. Цвет решётки, оформ­ление воздухо­заборников и переднего спойлера, накладки на пороги… Плюс колёса 18-дюймовой размерности. Только за Design нужно доплачивать 100 000 рублей, а за Sport — уже 190 000 рублей.

Так цена компактного Audi Q3 переваливает за три миллиона. Но это только начало, ведь дальше идёт длиннющий список возможных опций. Брать можно оптом — в виде пакетов S line, Sport Selection или Design Style за 117 200, 158 000 или 100 000 рублей. Они в разных вариациях добавляют спортивные кресла, комбиниро­ванную отделку салона (в топовой конфигурации — с алькантарой или натуральной кожей) и ещё кучу декоративных деталей.

Или в розницу — можно выбирать руль, обивку сидений и потолка, декоративные планки в салон, добавить бесключевой доступ, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, круговой обзор, боковые подушки для задних пассажиров. За более продвинутый приборный щиток просят до 31 200 рублей, за Bang & Olufsen — 58 600 рублей, а самая дорогая опция в Audi Q3 — это навигация за 125 800 рублей! Даже матричные свето­диодные фары дешевле: 118 000 рублей. И, как по нам, намного полезнее. Ещё нужно доплачивать за выбор ездовых режимов Audi drive select, прогрес­сивную рулевую рейку, 19-дюймовые колёса…

В итоге, если покупать Audi Q3 по системе «all inclusive», придётся выложить примерно 4,3 миллиона рублей. Но в разумно-достаточной конфигурации можно даже с полным приводом заплатить на миллион меньше.

Конкуренты

<h3>Mercedes-Benz GLA</h3> Сегодня это самый свежий соперник Audi Q3 — автомобиль второго поколения дебютировал в декабре, и сейчас на него уже принимают заказы. У Мерседеса тоже две версии: GLA 200 (1.3Т, 163&nbsp;л.с., передний привод) или GLA 250 (2.0T, 224&nbsp;л.с., полный привод). GLA компактнее, чем Q3, но у него больше колёсная база — поэтому он проигрывает около 100 литров в объёме багажника, однако может оказаться просторнее для пассажиров. Цены начинаются с <nobr>2 790 000</nobr> рублей, а опции стоят ещё дороже, чем у Audi
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/volvoxc40alldetails/">Volvo XC40</a></h3> У шведского автомобиля уже четыре двигателя на выбор — бензиновые (190 и 249&nbsp;л.с.) или дизельные (150 и 190&nbsp;л.с.). Пара ведущих колёс может быть только у самого слабого из них, большинство комплектаций — полноприводные. Цены начинаются с <nobr>2 418 000</nobr> рублей, доплата за полный привод — ещё 177&nbsp;000 рублей. Как показало <a href="https://mag.auto.ru/article/q3uxxc40test/">наше очное сравнение</a>, Volvo не уступает Audi в удобстве, качестве отделки и вместимости. При этом XC40 комфортнее, но не такой азартный в езде.
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Mercedes-Benz GLA

Сегодня это самый свежий соперник Audi Q3 — автомобиль второго поколения дебютировал в декабре, и сейчас на него уже принимают заказы. У Мерседеса тоже две версии: GLA 200 (1.3Т, 163 л.с., передний привод) или GLA 250 (2.0T, 224 л.с., полный привод). GLA компактнее, чем Q3, но у него больше колёсная база — поэтому он проигрывает около 100 литров в объёме багажника, однако может оказаться просторнее для пассажиров. Цены начинаются с 2 790 000 рублей, а опции стоят ещё дороже, чем у Audi

Вывод

Итог этого теста довольно простой. Audi Q3 во втором поколении стал интереснее и внешне, и технически. По большому счёту, он лишён серьёзных недостатков, а те, что есть, с лихвой перекрываются достоинствами кроссовера. Прежде всего, в глазах водителя, для которого автомобиль — это нечто большее, чем просто средство передвижения.

Но проблема в том, что Audi Q3, как и его конкуренты, существует не в вакууме. А реалии сегодняшнего дня говорят, что рыночные перспективы у «ку-третьего» неважные — каким бы совершенным он ни был. Какой смысл покупать маленький кроссовер за 3,5–4 миллиона, с которого не сегодня-завтра начнут брать налог на роскошь, если за примерно те же деньги есть более крупные Audi Q5, BMW X3 и далее по списку? А клиента, который наскрёб 2,5–3 миллиона на переднеприводный и почти «пустой» Q3, манит из ворот соседнего дилера Volkswagen Tiguan – может, не такой красивый, но ещё более практичный. И едет он неплохо. И за эти же деньги будет уже в топовой комплектации, с 220-сильным мотором и полным приводом.

Так что Audi Q3 — это прежде всего выбор сердцем, для жены, подруги или для себя, не менее любимого. Но сделав этот выбор, о нём вряд ли придётся жалеть.

Какой бы кроссовер предпочли вы?

Характеристики Audi Q3 II (F3)

  • Комплектация

    35 TFSI 1.4 AMT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.4 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Роботизированная

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    5.9

  • Разгон до 100 км/ч

    9.2

  • Цена, ₽

    3 688 136
Все характеристикиКаталог автомобилей

Audi Q3 на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
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