Сердечных дел мастер: подробный тест кроссовера Audi Q3
Валерий Арутин
В тучные докризисные времена маленький Q3 был любимцем женщин и самым продаваемым в России автомобилем Audi. Ещё важнее, что он обгонял и все остальные компактные кроссоверы, претендующие на звание премиальных. Но любимец публики старел, терял харизму и актуальность, а потом — и позиции в рейтинге продаж. Да и замену пришлось ждать слишком долго: первые кроссоверы нового поколения доехали до России только в конце 2019 года.
- Управляемость
- Практичность
- Дизайн
- Жёсткая подвеска
- Слабоватый мотор
- Бедные стандартные комплектации
* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве
Изменит ли свежий Audi Q3 расклад сил, сможет ли повторить успехи своего предшественника? С одной стороны, поводов для оптимизма немного. Уже понятно, что мы снова окунулись в масштабный кризис, шинкующий все надежды на рост. Кроме того, прошлый финансовый катаклизм парадоксальным образом изменил парадигму спроса: сейчас большие премиальные кроссоверы популярнее маленьких. У всех, а не только у Audi.
C другой стороны, новый корпоративный стиль кроссоверу явно к лицу. Во втором поколении он стал ярче — и не только в красном цвете. Кстати, варианты окраски есть на любой вкус, включая индивидуальную палитру Audi exclusive, только плати. Не всякий конкурент может этим похвастаться. Но важнее, что формы автомобиля стали рельефнее и гармоничнее – «ку-третий» больше не выглядит дамской сумочкой на колёсах. Теперь он больше похож на масштабную модель Audi Q8. А с остальными его достоинствами и недостатками мы попытались разобраться на примере переднеприводной версии Audi Q3 35 TFSI — тестовая машина с богатым набором опций стоит аж 3 688 136 рублей.
Интерьер
Салон Q3 изменился вслед за внешностью, и в нём тоже легко читается родство с большими собратьями. Дизайн прежнего округлого интерьера, успевший за восемь лет превратиться чуть ли не в ретро, тяготел к минимализму. А здесь чувствуешь себя как в кабине самолёта — хотя кнопок не стало больше, как и шкал на приборном щитке. Но водителя окружают массивная передняя панель с углами и изломами, развёрнутая центральная консоль и высокий подоконник двери. Почти кокпит, где всё под ру… А нет, не всё. До единственной не сенсорной ручки управления «музыкой» приходится тянуться, отрывая спину от кресла. Но в остальном эргономика водительского места безупречна. Как и качество исполнения салона в целом.
Практичность
Новый Audi Q3 крупнее большинства своих конкурентов. И даже немножко шире, чем Volkswagen Tiguan, на платформе которого он построен. Заодно «ку-третьему» достались и элементы, прибавляющие машине практичности — двухуровневый пол в багажнике и двигающийся вперёд-назад диван со спинкой, регулируемый по углу наклона. Причём она трёхсекционная, что намного удобнее куцых лючков для лыж.
Однако тигуановского простора и вместимости от Audi Q3 не ждите. Багажник тут поменьше, а сильно увеличить его за счёт салона не получится — у рослых пассажиров сзади и так не много места для коленей. Хотя для владельцев прошлого Q3 прогресс будет очевидным, ведь колёсная база машины увеличилась сразу на 7 сантиметров, а общая длина — на десять.
Техника и надёжность
Кажется, Audi Q3 — последняя модель концерна Volkswagen, наконец-то переехавшая на платформу MQB. Из тех, для которых это имело смысл. Остальные уже меняют поколения и готовятся к превращению в электромобили или, как минимум, в гибриды. В общем, можно сказать, что конструкцию нового кроссовера отличает здоровый консерватизм.
Как принято на платформе MQB, у Audi Q3 много вариантов шасси — спортивный, комфортный, а также с адаптивными амортизаторами. Но всё это не про нас. В России у кроссовера выбора подвески нет, а пакет S line урезали до спортивных сидений и декоративной отделки. Единственное, что может серьёзно повлиять на управляемость автомобиля, это выбор рулевого механизма — обычного или с прогрессивной рейкой (за доплату в 20 800 рублей). Спасибо, что оставили объёмный список электронных помощников, от адаптивного круиз-контроля с системой Audi pre sense до камер кругового обзора и автопарковщика. Часть в стандартном оборудовании, остальное в качестве опций.
А богатый европейский список агрегатов и вовсе для нас неактуален. Их посчитали слишком требовательными к качеству топлива, и для России Q3 оставили при старых моторах. Но выбор тоже скудный – или версия 35 TFSI с передним приводом, как у нас на тесте, или полноприводная машина 40 TFSI quattro. В первом случае под капотом стоит 150-сильный турбомотор 1.4, во втором – двухлитровый двигатель с наддувом мощностью 180 л.с. Оба – только с роботизированными коробками DSG.
Давно известная, по сути, конструкция позволяет с немалой долей оптимизма порассуждать о грядущей надёжности новинки. «Младший» мотор, который наверняка станет самым популярным, несколько лет назад сменил поколение — и теперь с ним минимум проблем. Растягивающуюся цепь ГРМ заменили ремнём, повышенный расход масла из правила превратился в исключение, осталась только капризная система охлаждения, в которой могут раньше времени отказать термостаты или помпа.
Двухлитровый агрегат, который большими тиражами используют Volkswagen и Skoda, требует более бережного отношения, но и из его конструкции немецкие инженеры постепенно «выпиливают» характерные косяки. Цепь теперь служит дольше 100–
Для кроссоверов VW AG предпочитает использовать роботы DSG с «мокрыми» сцеплениями, даже с базовыми двигателями и передним приводом. «Ку-третьему», который трудно представить форсирующим раскисшую грунтовку, это прибавляет запаса прочности — такие коробки дороже и тяжелее, но и ресурс у них выше.
Езда
Впрочем, почувствовать и определить на ходу, какая версия DSG у автомобиля, смогут разве что «ваговоды» с огромным стажем. Что на Audi Q3, что на Октавии с тем же мотором, но c «сухим» роботом, ощущения от работы коробок примерно одинаковые. Передачи переключаются мягко, подчас незаметно, а при размеренной езде — вполне своевременно. Хотя в режимах comfort (здесь он заменяет Эко) и auto трансмиссия тяготеет к высшим ступеням. Что тоже характерно для всех DSG без исключения.
Поэтому, подняв темп, мотор и коробку уже хочется взбодрить режимом dynamic — тогда их отклики гарантированно поспевают за желаниями водителя. Однако динамика разгона радует только в городских режимах, а вот там, где ограничения скорости менее суровы, всё не так благостно. Той бодрости, которой покоряла Octavia, здесь уже нет. К турбомотору претензий никаких, он старается на все свои 250 Нм крутящего момента, развиваемые уже с 1500 оборотов, а режим dynamic гарантирует, что ниже они не опустятся.
Но сам кроссовер почти на 300 килограммов тяжелее чешского лифтбэка! Плюс большие и массивные колёса, которые нужно раскручивать, плюс дополнительное аэродинамическое сопротивление высокого кузова… В общем, в случае с Audi Q3 стоит серьёзно подумать, не доплатить ли за более мощный силовой агрегат. Да и полный привод лишним не будет.
Ведь шасси нового Q3 настроено отлично. В характере этого кроссовера почти и нет кроссовера — по крайней мере, Audi воспринимается ещё более живым и подвижным автомобилем, чем Tiguan, который мы вроде хвалили за легковые повадки. Да что там Тигуан — Q3 интереснее и азартнее в управлении, чем правильная до зубной ломоты Octavia. Кроссовер, конечно, сильнее кренится, но так же быстро и точно реагирует на руль. Тестовая машина была с прогрессивной рейкой, и она стоит своих денег. Даже в крутых виражах угол поворота руля остаётся комфортно-умеренным, а усилие на нём — натуральным. Но главное, в поворотах Audi Q3 не бесстрастен. Наоборот, поворачивает он с удовольствием, а если на дуге добавить тяги, азартно стремится уйти внутрь виража. И это переднеприводная версия. Что же будет, когда у машины окажутся ведущими все колёса?
Важно только удерживать этот генератор водительского счастья в рамках траекторной езды. Потому что скольжений переднеприводный «ку-третий» не любит. Точнее, их не любит система стабилизации. Стоит резче или сильнее повернуть руль, и электроника бьёт по тормозам, как курсант в автошколе. И это паникёрство выходит боком на «лосином тесте»: зажатое до блокировки переднее колесо не даёт водителю быстро вернуть машину в свою полосу! Интересно, что в меню борткомпьютера есть пункт отключения стабилизации, но по факту этого не происходит — система ни на йоту не ослабляет контроль. Возможно, это какой-то глюк конкретного автомобиля. Но проверять это на своей машине и на обычной дороге мы вам не рекомендуем.
Пару слов о комфорте. Он есть — ровно в том количестве, который сборная команда инженеров VAG считает приемлемым. Это значит, что Q3, вслед за своими собратьями, ощутимыми ударами встречает стыки и лежачих полицейских при малейшем переборе скорости, ему так же неведомо понятие «раскачка», и он тоже чувствителен к мелким неровностям дорог. Ещё бы, с опциональными-то колёсами диаметром 19 дюймов! Если в ваших краях асфальт не ах, стоит предпочесть вариант на дюйм, а то и на два поскромнее.
Оснащение
Как мы уже упоминали, выбор силовых агрегатов для Audi Q3 в России небогат. Но здорово, что никакой дискриминации по оснащению между ними не наблюдается — одинаковые комплектации, тот же список опций и ценники на них. Даже пункт «без обозначения версии» в конфигураторе включён по умолчанию — наверное, чтобы никому не было обидно.
В самой простой конфигурации переднеприводный Q3 35 TFSI стоит 2 375 000 рублей, а полноприводный Q3 40 TFSI quattro – на 320 тысяч дороже. Это будут машины со светодиодными фарами, 17-дюймовыми колёсами, шестью подушками безопасности, цифровым приборным щитком, кондиционером, тканевой обивкой и самыми простыми сиденьями с механическими регулировками.
Следующий уровень комплектации называется Advance – 2 494 000 и 2 815 000 рублей соответственно. К оснащению добавляются круиз-контроль, парктроники спереди и сзади, двухзонный климат-контроль с обогревом руля и электропривод багажной двери.
Дальнейший «level up» уже чистой воды эстетство — уровни Design и Sport меняют только внешний вид кузова, каждый по-своему. Цвет решётки, оформление воздухозаборников и переднего спойлера, накладки на пороги… Плюс колёса 18-дюймовой размерности. Только за Design нужно доплачивать 100 000 рублей, а за Sport — уже 190 000 рублей.
Так цена компактного Audi Q3 переваливает за три миллиона. Но это только начало, ведь дальше идёт длиннющий список возможных опций. Брать можно оптом — в виде пакетов S line, Sport Selection или Design Style за 117 200, 158 000 или 100 000 рублей. Они в разных вариациях добавляют спортивные кресла, комбинированную отделку салона (в топовой конфигурации — с алькантарой или натуральной кожей) и ещё кучу декоративных деталей.
Или в розницу — можно выбирать руль, обивку сидений и потолка, декоративные планки в салон, добавить бесключевой доступ, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, круговой обзор, боковые подушки для задних пассажиров. За более продвинутый приборный щиток просят до 31 200 рублей, за Bang & Olufsen — 58 600 рублей, а самая дорогая опция в Audi Q3 — это навигация за 125 800 рублей! Даже матричные светодиодные фары дешевле: 118 000 рублей. И, как по нам, намного полезнее. Ещё нужно доплачивать за выбор ездовых режимов Audi drive select, прогрессивную рулевую рейку, 19-дюймовые колёса…
В итоге, если покупать Audi Q3 по системе «all inclusive», придётся выложить примерно 4,3 миллиона рублей. Но в разумно-достаточной конфигурации можно даже с полным приводом заплатить на миллион меньше.
Конкуренты
Вывод
Итог этого теста довольно простой. Audi Q3 во втором поколении стал интереснее и внешне, и технически. По большому счёту, он лишён серьёзных недостатков, а те, что есть, с лихвой перекрываются достоинствами кроссовера. Прежде всего, в глазах водителя, для которого автомобиль — это нечто большее, чем просто средство передвижения.
Но проблема в том, что Audi Q3, как и его конкуренты, существует не в вакууме. А реалии сегодняшнего дня говорят, что рыночные перспективы у «ку-третьего» неважные — каким бы совершенным он ни был. Какой смысл покупать маленький кроссовер за 3,5–4 миллиона, с которого не сегодня-завтра начнут брать налог на роскошь, если за примерно те же деньги есть более крупные Audi Q5, BMW X3 и далее по списку? А клиента, который наскрёб 2,5–3 миллиона на переднеприводный и почти «пустой» Q3, манит из ворот соседнего дилера Volkswagen Tiguan – может, не такой красивый, но ещё более практичный. И едет он неплохо. И за эти же деньги будет уже в топовой комплектации, с 220-сильным мотором и полным приводом.
Так что Audi Q3 — это прежде всего выбор сердцем, для жены, подруги или для себя, не менее любимого. Но сделав этот выбор, о нём вряд ли придётся жалеть.
Какой бы кроссовер предпочли вы?
Комплектация35 TFSI 1.4 AMT (150 л.с.)
Двигатель1.4 / 150 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива5.9
Разгон до 100 км/ч9.2
Цена, ₽3 688 136