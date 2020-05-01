Сердечных дел мастер: подробный тест кроссовера Audi Q3

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Изменит ли свежий Audi Q3 расклад сил, сможет ли повторить успехи своего предшественника? С одной стороны, поводов для оптимизма немного. Уже понятно, что мы снова окунулись в масштабный кризис, шинкующий все надежды на рост. Кроме того, прошлый финансовый катаклизм парадоксальным образом изменил парадигму спроса: сейчас большие премиальные кроссоверы популярнее маленьких. У всех, а не только у Audi.

C другой стороны, новый корпоративный стиль кроссоверу явно к лицу. Во втором поколении он стал ярче — и не только в красном цвете. Кстати, варианты окраски есть на любой вкус, включая индивидуальную палитру Audi exclusive, только плати. Не всякий конкурент может этим похвастаться. Но важнее, что формы автомобиля стали рельефнее и гармоничнее – «ку-третий» больше не выглядит дамской сумочкой на колёсах. Теперь он больше похож на масштабную модель Audi Q8. А с остальными его достоинствами и недостатками мы попытались разобраться на примере переднеприводной версии Audi Q3 35 TFSI — тестовая машина с богатым набором опций стоит аж 3 688 136 рублей.