Удлинённый кроссовер Audi Q2 стал электрическим

Электрический Audi Q2 L оснащается электромотором мощностью 136 л.с. (290 Н·м), установленным на передней оси. Переднеприводный кроссовер разгоняется до «сотни» за 10,2 секунды, а максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Аккумулятор ёмкостью 38 кВт·ч расположен под полом салона. Заявленный запас хода на одной зарядке – 265 километров по устаревшему циклу NEDC.

Внешне электро-Q2 отличается от версий с ДВС изменёнными бамперами, накладками на задних стойках и частично закрытой решёткой радиатора. Разъёмы для зарядки размещены там, где у бензиновых и дизельных модификаций находится заправочная горловина.