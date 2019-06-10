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Удлинённый кроссовер Audi Q2 стал электрическим

Новости

Николай Андреев

Компания Audi рассекретила электрокроссовер Q2 L 30 e-tron. Электрическая модификация основана на удлинённой на 46 миллиметров (до 4237 мм) версии модели и будет продаваться только в Китае.

Audi Q2 L 30 e-tron. Фото: Autohome
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Audi Q2 L 30 e-tron. Фото: Autohome

  • Электрический Audi Q2 L оснащается электромотором мощностью 136 л.с. (290 Н·м), установленным на передней оси. Переднеприводный кроссовер разгоняется до «сотни» за 10,2 секунды, а максимальная скорость составляет 150 км/ч.

  • Аккумулятор ёмкостью 38 кВт·ч расположен под полом салона. Заявленный запас хода на одной зарядке – 265 километров по устаревшему циклу NEDC.

  • Внешне электро-Q2 отличается от версий с ДВС изменёнными бамперами, накладками на задних стойках и частично закрытой решёткой радиатора. Разъёмы для зарядки размещены там, где у бензиновых и дизельных модификаций находится заправочная горловина.

У электрического Audi Q2 есть шансы на успех за пределами Китая?

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