Компактный электрокроссовер Audi показали на клиентской презентации

Компактный кроссовер построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. По размерам новинка находится между моделями Q2 (4191 миллиметр) и Q3 (4484 миллиметров). Модель получит аккумулятор ёмкостью 45-50 кВт·ч, что обеспечит запас хода на 300 километров.

Электрокроссовер сначала покажут в статусе концепт-кара – это произойдёт в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Серийная версия появится в 2020 году, в одно время с большим седаном е-tron GT.