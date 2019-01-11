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Компактный электрокроссовер Audi показали на клиентской презентации

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В Нидерландах на презентации серийного электрического кроссовера Audi e-tron автопроизводитель показал изображение будущей новинки – компактного кроссовера, который тоже будет электрическим. Слайд презентации удалось сфотографировать, и его опубликовало местное издание AutoWeek.

Компактный кроссовер построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей. По размерам новинка находится между моделями Q2 (4191 миллиметр) и Q3 (4484 миллиметров). Модель получит аккумулятор ёмкостью 45-50 кВт·ч, что обеспечит запас хода на 300 километров.

Электрокроссовер сначала покажут в статусе концепт-кара – это произойдёт в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Серийная версия появится в 2020 году, в одно время с большим седаном е-tron GT.

  • Всего к 2025 году Audi выпустит 12 электрических моделей, 7 из которых будут кроссоверами.

Как вам внешность электрокроссовера?

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