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В Великобритании Audi обзавелась дополнительной дверью после ДТП

Новости

Дмитрий Елизаров

Полиция Западного Йоркшира опубликовала в соцсетях фотографию последствий курьёзного ДТП. На ней изображён автомобиль марки Audi, крыша и двери которого повреждены другой дверью — уже не автомобильной. В результате аварии никто серьёзно не пострадал, но 18-летний водитель Audi арестован.

  • По данным местной полиции, авария, в ходе которой Audi получила новую дверь, была не первой: сначала водитель врезался в другой автомобиль, после чего рикошетом столкнулся с крыльцом частного дома. Удар оказался такой силы, что парадная дверь слетела с петель и пробила крышу автомобиля.

  • Audi после инцидента какое-то время ещё продолжала движение, несмотря на полностью перекрытый обзор. Помимо управлявшего автомобилем молодого человека, в столкновении никто не пострадал, а инициатор ДТП отделался лёгкими травмами, хотя и был госпитализирован. Автомобиль, судя по всему, восстановлению не подлежит.

  • Сейчас 18-летнему пилоту грозит судебное преследование и, возможно, серьёзные санкции. Как выяснила полиция, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

  • Ещё одна курьёзная авария произошла в Великобритании в октябре. На парковке одного из супермаркетов кроссовер Audi Q5 в прямом смысле запрыгнул на крышу суперкара McLaren 570GT, и теперь купе придётся отправить на свалку.

Как вы думаете, что сказали полицейские, когда увидели Audi?

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