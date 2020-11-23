В Великобритании Audi обзавелась дополнительной дверью после ДТП
Дмитрий Елизаров
Полиция Западного Йоркшира опубликовала в соцсетях фотографию последствий курьёзного ДТП. На ней изображён автомобиль марки Audi, крыша и двери которого повреждены другой дверью — уже не автомобильной. В результате аварии никто серьёзно не пострадал, но 18-летний водитель Audi арестован.
Ashworth Rd, Dewsbury - Driver collided with a vehicle, then the front porch of a house - before then continuing to drive for several metres with front door attached to car. Driver arrested suspected unfit through drink/drugs. #wypthecost #fatal4 pic.twitter.com/ee8r9ZZc9A— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) November 21, 2020
По данным местной полиции, авария, в ходе которой Audi получила новую дверь, была не первой: сначала водитель врезался в другой автомобиль, после чего рикошетом столкнулся с крыльцом частного дома. Удар оказался такой силы, что парадная дверь слетела с петель и пробила крышу автомобиля.
Audi после инцидента какое-то время ещё продолжала движение, несмотря на полностью перекрытый обзор. Помимо управлявшего автомобилем молодого человека, в столкновении никто не пострадал, а инициатор ДТП отделался лёгкими травмами, хотя и был госпитализирован. Автомобиль, судя по всему, восстановлению не подлежит.
Сейчас 18-летнему пилоту грозит судебное преследование и, возможно, серьёзные санкции. Как выяснила полиция, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
Ещё одна курьёзная авария произошла в Великобритании в октябре. На парковке одного из супермаркетов кроссовер Audi Q5 в прямом смысле запрыгнул на крышу суперкара McLaren 570GT, и теперь купе придётся отправить на свалку.