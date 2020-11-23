В Великобритании Audi обзавелась дополнительной дверью после ДТП

По данным местной полиции, авария, в ходе которой Audi получила новую дверь, была не первой: сначала водитель врезался в другой автомобиль, после чего рикошетом столкнулся с крыльцом частного дома. Удар оказался такой силы, что парадная дверь слетела с петель и пробила крышу автомобиля.

Audi после инцидента какое-то время ещё продолжала движение, несмотря на полностью перекрытый обзор. Помимо управлявшего автомобилем молодого человека, в столкновении никто не пострадал, а инициатор ДТП отделался лёгкими травмами, хотя и был госпитализирован. Автомобиль, судя по всему, восстановлению не подлежит.

Сейчас 18-летнему пилоту грозит судебное преследование и, возможно, серьёзные санкции. Как выяснила полиция, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.