На продажу выставлен уникальный суперкар Audi — один из восьми когда-либо построенных
Дмитрий Елизаров
Европейский продавец редких спорткаров Art&Revs выставил на продажу спортпрототип Audi R18 TDI Ultra — один из восьми когда-либо построенных. В гонке «24 часа Ле-Мана» эта машина никогда не участвовала, но её близнецы принесли марке Audi немало побед.
Продающийся сейчас болид с шасси № 100, по данным продавца, представитель первой партии собранных в Audi прототипов R18 TDI Ultra. Официальный дебют спорткара состоялся 10 декабря 2010 года, а выставленная на продажу машина использовалась для испытаний и последующей омологации FIA. Кроме того, она несколько раз была задействована на гонках в качестве резервной.
В 2013-м болид видоизменили для того, чтобы он походил на прототип нового образца — уже с гибридной силовой установкой. В таком виде машину использовали для демонстрации представителям СМИ. Однако со временем болиду вернули первозданный вид, а в
2018-мспециалисты Audi Sport провели его полную реставрацию. С этого момента машина проехала ровно ноль километров: продавцы предполагают, что «боевой» ресурс болида ещё может составить 10 тысяч километров.
Спорткар оснащён дизельным турбомотором объёмом 3,7 литра, который развивает 540 л.с. Двигатель снабжён одной турбиной от Garrett с изменяемой геометрией, установленной в развале блока цилиндров, и работает с шестиступенчатой секвентальной коробкой Xtrac.
Всего в Audi собрали восемь экземпляров R18 TDI Ultra. До наших дней дожило шесть, но только выставленный на продажу оснащён блоком управления двигателем. Соответственно, это единственная машина этого образца, способная передвигаться. Утверждается, что болид полностью готов к гонкам. Цена уникального спорткара при этом не называется.
Ещё один гоночный болид, на этот раз марки Mercedes-Benz, появился на европейском вторичном рынке в декабре прошлого года. За гоночное купе из серии DTM — одно из двух построенных — просят примерный эквивалент 54 миллионов рублей.