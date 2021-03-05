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На продажу выставлен уникальный суперкар Audi — один из восьми когда-либо построенных

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Дмитрий Елизаров

Европейский продавец редких спорткаров Art&Revs выставил на продажу спорт­прототип Audi R18 TDI Ultra — один из восьми когда-либо построенных. В гонке «24 часа Ле-Мана» эта машина никогда не участвовала, но её близнецы принесли марке Audi немало побед.

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  • Продающийся сейчас болид с шасси № 100, по данным продавца, пред­ставитель первой партии собранных в Audi прототипов R18 TDI Ultra. Официальный дебют спорткара состоялся 10 декабря 2010 года, а выставленная на продажу машина использо­валась для испытаний и последующей омологации FIA. Кроме того, она несколько раз была задейство­вана на гонках в качестве резервной.

  • В 2013-м болид видоизменили для того, чтобы он походил на прототип нового образца — уже с гибридной силовой установкой. В таком виде машину использовали для демонстрации представителям СМИ. Однако со временем болиду вернули первозданный вид, а в 2018-м специалисты Audi Sport провели его полную реставрацию. С этого момента машина проехала ровно ноль километров: продавцы пред­полагают, что «боевой» ресурс болида ещё может составить 10 тысяч километров.

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  • Спорткар оснащён дизельным турбомотором объёмом 3,7 литра, который развивает 540 л.с. Двигатель снабжён одной турбиной от Garrett с изменяемой геометрией, установ­ленной в развале блока цилиндров, и работает с шести­ступенчатой секвенталь­ной коробкой Xtrac.

  • Всего в Audi собрали восемь экземпляров R18 TDI Ultra. До наших дней дожило шесть, но только выставленный на продажу оснащён блоком управления двигателем. Соответ­ственно, это единственная машина этого образца, способная пере­двигаться. Утверж­дается, что болид полностью готов к гонкам. Цена уникального спорткара при этом не называется.

  • Ещё один гоночный болид, на этот раз марки Mercedes-Benz, появился на европейском вторичном рынке в декабре прошлого года. За гоночное купе из серии DTM — одно из двух построенных — просят примерный эквивалент 54 миллионов рублей.

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