На продажу выставлен уникальный суперкар Audi — один из восьми когда-либо построенных

Продающийся сейчас болид с шасси № 100, по данным продавца, пред­ставитель первой партии собранных в Audi прототипов R18 TDI Ultra. Официальный дебют спорткара состоялся 10 декабря 2010 года, а выставленная на продажу машина использо­валась для испытаний и последующей омологации FIA. Кроме того, она несколько раз была задейство­вана на гонках в качестве резервной.

В 2013-м болид видоизменили для того, чтобы он походил на прототип нового образца — уже с гибридной силовой установкой. В таком виде машину использовали для демонстрации представителям СМИ. Однако со временем болиду вернули первозданный вид, а в 2018-м специалисты Audi Sport провели его полную реставрацию. С этого момента машина проехала ровно ноль километров: продавцы пред­полагают, что «боевой» ресурс болида ещё может составить 10 тысяч километров.