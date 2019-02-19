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Автомобили Audi помогут попасть в «зелёную волну»

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Компания Audi внедрила в свои автомобили функцию Traffic Light Information, которая рекомендует оптимальную скорость движения для проезда перекрёстков на зелёный свет светофора. Об этом рассказало издание Engadget.

  • Принцип работы достаточно прост – электроника автомобиля получает информацию от городской системы управления дорожным движением, а затем выводит данные об идеальной скорости для попадания в «зелёную волну» на приборную панель либо на проекционный дисплей.

  • Новая функция будет доступна только в США в качестве опции для новых автомобилей. Кроме того, её можно активировать на уже проданных машинах 2017 модельного года и новее, за исключением семейств A3 и TT. Сейчас Traffic Light Information работает в 13 городах США, в которых уже существует инфраструктура умного города.

  • В будущем Audi научит встроенную навигацию планировать маршруты, ориентируясь на режимы переключения светофоров.

Удобная функция?

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