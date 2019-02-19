Автомобили Audi помогут попасть в «зелёную волну»

Принцип работы достаточно прост – электроника автомобиля получает информацию от городской системы управления дорожным движением, а затем выводит данные об идеальной скорости для попадания в «зелёную волну» на приборную панель либо на проекционный дисплей.

Новая функция будет доступна только в США в качестве опции для новых автомобилей. Кроме того, её можно активировать на уже проданных машинах 2017 модельного года и новее, за исключением семейств A3 и TT. Сейчас Traffic Light Information работает в 13 городах США, в которых уже существует инфраструктура умного города.