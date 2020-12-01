Audi покидает Формулу-Е и DTM, но заявляется на Дакар и Ле-Ман

Несколько недель назад Audi объявила об уходе из чемпионата DTM, пробыв его постоянным участником с момента основания в 2000 году. Сейчас компания намерена отказаться и от электрической Формулы-Е после следующего сезона, сообщает Autocar. В ней бренд тоже был пред­ставлен с самого запуска серии в 2014 году. В период с 2014 по 2020 год заводская команда завоевала 12 побед и 43 подиума, а в 2018-м оказалась первой по итогам сезона.

В 2022 году Audi примет участие в Дакаре. Это будет возвращение марки в ралли после того, как в 1987 году легендарный Вальтер Рёрль выиграл заезд на Пайкс-Пик. Компания обещает выставить прототип с самой гибкой и высоко­эффективной силовой установкой в истории Дакара. Машина получит гибридную установку, в которой бензиновый турбомотор станет работать как «увели­читель хода», то есть будет только заряжать аккуму­лятор, а не вращать колёса.

Наконец, в Ингольштадте объявили об интенсивной подготовке к выходу на Ле-Ман в классе гиперкаров. В нём подтверж­дены Peugeot и Toyota, готовятся Porsche и Lamborghini. Никаких подроб­ностей о болиде для Ле-Мана нет, равно как и о дакаровском Audi.