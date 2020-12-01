Audi покидает Формулу-Е и DTM, но заявляется на Дакар и Ле-Ман
Кирилл Малышев
Немецкая Audi раскрыла планы по участию в топовых гоночных соревнованиях ближайшего будущего. Компания покинула две серии после продолжительного в них присутствия и сконцентрирует усилия на других топовых сериях.
Несколько недель назад Audi объявила об уходе из чемпионата DTM, пробыв его постоянным участником с момента основания в 2000 году. Сейчас компания намерена отказаться и от электрической Формулы-Е после следующего сезона, сообщает Autocar. В ней бренд тоже был представлен с самого запуска серии в 2014 году. В период с 2014 по 2020 год заводская команда завоевала 12 побед и 43 подиума, а в
2018-моказалась первой по итогам сезона.
В 2022 году Audi примет участие в Дакаре. Это будет возвращение марки в ралли после того, как в 1987 году легендарный Вальтер Рёрль выиграл заезд на Пайкс-Пик. Компания обещает выставить прототип с самой гибкой и высокоэффективной силовой установкой в истории Дакара. Машина получит гибридную установку, в которой бензиновый турбомотор станет работать как «увеличитель хода», то есть будет только заряжать аккумулятор, а не вращать колёса.
Наконец, в Ингольштадте объявили об интенсивной подготовке к выходу на Ле-Ман в классе гиперкаров. В нём подтверждены Peugeot и Toyota, готовятся Porsche и Lamborghini. Никаких подробностей о болиде для Ле-Мана нет, равно как и о дакаровском Audi.
Летом компания Audi представила заряженные версии электрокроссоверов
e-tron Sи e-tron SSportback. Их оснастили тремя моторами, которые в сумме выдают 503 л.с. Бросок с места до 100 км/чвыполняется за 4,5 секунды. Аккумулятор ёмкостью 95 кВт⋅ч обеспечивает запас хода примерно на 360 километров.