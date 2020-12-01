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Audi покидает Формулу-Е и DTM, но заявляется на Дакар и Ле-Ман

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Кирилл Малышев

Немецкая Audi раскрыла планы по участию в топовых гоночных соревно­ваниях ближайшего будущего. Компания покинула две серии после продолжи­тельного в них присут­ствия и сконцен­трирует усилия на других топовых сериях.

  • Несколько недель назад Audi объявила об уходе из чемпионата DTM, пробыв его постоянным участником с момента основания в 2000 году. Сейчас компания намерена отказаться и от электрической Формулы-Е после следующего сезона, сообщает Autocar. В ней бренд тоже был пред­ставлен с самого запуска серии в 2014 году. В период с 2014 по 2020 год заводская команда завоевала 12 побед и 43 подиума, а в 2018-м оказалась первой по итогам сезона.

  • В 2022 году Audi примет участие в Дакаре. Это будет возвращение марки в ралли после того, как в 1987 году легендарный Вальтер Рёрль выиграл заезд на Пайкс-Пик. Компания обещает выставить прототип с самой гибкой и высоко­эффективной силовой установкой в истории Дакара. Машина получит гибридную установку, в которой бензиновый турбомотор станет работать как «увели­читель хода», то есть будет только заряжать аккуму­лятор, а не вращать колёса.

  • Наконец, в Ингольштадте объявили об интенсивной подготовке к выходу на Ле-Ман в классе гиперкаров. В нём подтверж­дены Peugeot и Toyota, готовятся Porsche и Lamborghini. Никаких подроб­ностей о болиде для Ле-Мана нет, равно как и о дакаровском Audi.

  • Летом компания Audi пред­ставила заряженные версии электро­кроссоверов e-tron S и e-tron S Sportback. Их оснастили тремя моторами, которые в сумме выдают 503 л.с. Бросок с места до 100 км/ч выполняется за 4,5 секунды. Аккуму­лятор ёмкостью 95 кВт⋅ч обеспечивает запас хода примерно на 360 километров.

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