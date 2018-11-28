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Компания Audi испытала летающее такси. Точнее, его масштабную модель

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Немецкая марка Audi провела успешные испытания масштабной модели такси Pop.Up Next, совместного детища компаний Audi, Airbus и Italdesign. Кадрокоптер доставил пассажирскую капсулу в масштабе 1:4 до беспилотной платформы, которая затем перевезла капсулу до пункта назначения.

Работы предстоит еще много. Сейчас инженеры пытаются подружить системы автоматического пилотирования колесной платформы и квадрокоптера – они должны слаженно работать и не терять ориентацию в пространстве. От автоматики капсулы требуется не только ориентироваться на дороге, но и не «теряться», когда её переносит по воздуху квадрокоптер.

Разработчики Audi настроены оптимистично: по их мнению, этот новый тип транспорта уже через десять лет будет готов к запуску в серию и решит проблемы мобильности в больших городах. На следующем этапе испытаний начнут тестировать уже полноразмерный прототип

Рискнули бы прокатиться на таком?

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