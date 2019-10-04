Porsche поможет Audi сделать электрический седан

Пока ещё безымянный электро­мобиль выполнен в стиле пяти­метрового прототипа Audi e-tron GT , дебютиро­вавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Однако модель меньше и оснащена тонкими свето­диодными фарами.

Новинка базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), раз­работан­ной для электри­ческих моделей Audi и Porsche. Она пред­полагает наличие 800-вольтовой бортовой системы электро­питания, а также заднего или опци­онального полного привода. Первой серийной моделью, построенной на PPE, стал Porsche Taycan.