Porsche поможет Audi сделать электрический седан
Николай Андреев
Компания Audi опубликовала несколько тизеров электрического седана, в разработке которого принимают участие специалисты Porsche. Как сообщает издание Autocar, новая модель по габаритам сопоставима с лифтбеком A5 Sportback.
Пока ещё безымянный электромобиль выполнен в стиле пятиметрового прототипа Audi
e-tron GT, дебютировавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Однако модель меньше и оснащена тонкими светодиодными фарами.
Новинка базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной для электрических моделей Audi и Porsche. Она предполагает наличие 800-вольтовой бортовой системы электропитания, а также заднего или опционального полного привода. Первой серийной моделью, построенной на PPE, стал Porsche Taycan.
Дата премьеры электроседана от Audi пока не названа. Всего к 2025 году компания планирует продавать 30 электрифицированных моделей. Из них лишь у 10 будет ДВС.