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Porsche поможет Audi сделать электрический седан

Новости

Николай Андреев

Компания Audi опубликовала несколько тизеров электри­ческого седана, в раз­работке которого принимают участие специ­алисты Porsche. Как сообщает издание Autocar, новая модель по габаритам сопо­ставима с лифтбеком A5 Sportback.

Новый электрический седан Audi
Новый электрический седан Audi, e-tron GT, серийный e-tron и Q4 e-tron
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Новый электрический седан Audi

  • Пока ещё безымянный электро­мобиль выполнен в стиле пяти­метрового прототипа Audi e-tron GT, дебютиро­вавшего на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Однако модель меньше и оснащена тонкими свето­диодными фарами.

  • Новинка базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), раз­работан­ной для электри­ческих моделей Audi и Porsche. Она пред­полагает наличие 800-вольтовой бортовой системы электро­питания, а также заднего или опци­онального полного привода. Первой серийной моделью, построенной на PPE, стал Porsche Taycan.

  • Дата премьеры электроседана от Audi пока не названа. Всего к 2025 году компания плани­рует про­давать 30 электри­фи­ци­ро­ванных моделей. Из них лишь у 10 будет ДВС.

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