Audi выпустила электросамокат с 20-километровым запасом хода

Четырёхколёсный Audi e-tron Scooter получил рукоятку, за которую нужно держаться одной рукой. В неё встроен «барабан», отвечающий за ускорение и торможение. Свободной рукой необходимо давать сигналы о направлении следующего маневра, как на велосипеде.

e-tron Scooter весит 12 килограммов и умеет складываться, например, для перевозки в багажнике автомобиля. Максимальная скорость электросамоката составляет 20 км/ч, а запас хода — 20 километров.

В Европе на e-tron Scooter разрешено ездить и по автомобильным дорогам, так как он оснащён габаритами и стоп-сигналом, который включается при замедлении и работающей системе рекуперации. На небольшом дисплее новинки отображается уровень заряда батареи, а через смартфон можно отслеживать местоположение электросамоката.