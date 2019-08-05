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Audi выпустила электросамокат с 20-километровым запасом хода

Новости

Николай Андреев

Компания Audi выпустила электрический самокат, который получил название e-tron Scooter. По словам создателей, им нужно управлять как скейтбордом. То есть ехать боком и наклонять корпус для поворота.

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  • Четырёхколёсный Audi e-tron Scooter получил рукоятку, за которую нужно держаться одной рукой. В неё встроен «барабан», отвечающий за ускорение и торможение. Свободной рукой необходимо давать сигналы о направлении следующего маневра, как на велосипеде.

  • e-tron Scooter весит 12 килограммов и умеет складываться, например, для перевозки в багажнике автомобиля. Максимальная скорость электросамоката составляет 20 км/ч, а запас хода — 20 километров.

  • В Европе на e-tron Scooter разрешено ездить и по автомобильным дорогам, так как он оснащён габаритами и стоп-сигналом, который включается при замедлении и работающей системе рекуперации. На небольшом дисплее новинки отображается уровень заряда батареи, а через смартфон можно отслеживать местоположение электросамоката.

  • В продажу Audi e-tron Scooter поступит в конце 2020 года. Ориентировочная стоимость составляет 2000 евро (145 тысяч рублей).

Хотели бы Audi e-tron Scooter?

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