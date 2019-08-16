Audi привезёт в Россию электрический кроссовер. И ещё десяток новых моделей
Николай Андреев
Компания Audi планирует начать продажи в России множества новых моделей в 2020 году, в том числе электрического кроссовера
Ожидается, что
Audi e-tronпоявится у российских дилеров во втором квартале 2020 года. Он оснащается двумя электромоторами (по одному на каждой оси), которые в зависимости от версии выдают 313 л.с. (50 quattro) или 408 л.с. (55 quattro). Пока у нас официально продаётся только один электрический вседорожник — 400-сильный Jaguar I-Pace. Его стоимость начинается с 6 246 000 рублей.
В первом квартале 2020-го начнутся продажи обновлённого кроссовера Audi Q7 с единственным мотором — 249-сильным дизелем 3.0 V6, а также полноприводных версий компактного вседорожника Q3 второго поколения, рестайлинговой A4, «заряженного» седана S8, а также дизельных модификаций A6 и A7 и их бензиновых
S-версийс 450-сильными моторами.
Вместе с e-tron во втором квартале в Россию приедут новый универсал Audi A4 allroad, купеобразный кроссовер Q3 Sportback, «горячие» SQ7 и SQ8, а также универсал RS6 и лифтбек RS7, которые до сих пор официально не представлены.
Во второй половине 2020 года ожидается появление у российских дилеров «заряженной» Audi S4, а также возвращение TT и R8, которые обновились в прошлом году. Под вопросом лишь приезд к нам нового кросс-универсала A6 allroad и кроссовера Q5 с дизелем.