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Audi привезёт в Россию электрический кроссовер. И ещё десяток новых моделей

Новости

Николай Андреев

Компания Audi планирует начать продажи в России множе­ства новых моделей в 2020 году, в том числе электри­ческого кроссовера e-tron. Об этом сообщает «Авторевю».

Audi e-tron
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Audi e-tron

  • Ожидается, что Audi e-tron появится у россий­ских дилеров во втором квартале 2020 года. Он оснаща­ется двумя электро­моторами (по одному на каждой оси), которые в зависи­мости от версии выдают 313 л.с. (50 quattro) или 408 л.с. (55 quattro). Пока у нас официально продаётся только один электри­ческий вседорож­ник — 400-сильный Jaguar I-Pace. Его стоимость начина­ется с 6 246 000 рублей.

  • В первом квартале 2020-го начнутся продажи обновлён­ного кроссовера Audi Q7 с един­ственным мотором — 249-сильным дизелем 3.0 V6, а также полно­приводных версий компактного вседорож­ника Q3 второго поколения, рестайлинговой A4, «заряженного» седана S8, а также дизельных модифи­каций A6 и A7 и их бензиновых S-версий с 450-сильными моторами.

  • Вместе с e-tron во втором квартале в Россию приедут новый универсал Audi A4 allroad, купе­образный кроссовер Q3 Sportback, «горячие» SQ7 и SQ8, а также универсал RS6 и лифтбек RS7, которые до сих пор официально не представлены.

  • Во второй половине 2020 года ожидается появление у российских дилеров «заряженной» Audi S4, а также возвращение TT и R8, которые обновились в прошлом году. Под вопросом лишь приезд к нам нового кросс-универсала A6 allroad и кроссовера Q5 с дизелем.

Впечатляет количество новинок от Audi, которые приедут в Россию?

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