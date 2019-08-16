Audi привезёт в Россию электрический кроссовер. И ещё десяток новых моделей

Ожидается, что Audi e-tron появится у россий­ских дилеров во втором квартале 2020 года. Он оснаща­ется двумя электро­моторами (по одному на каждой оси), которые в зависи­мости от версии выдают 313 л.с. (50 quattro) или 408 л.с. (55 quattro). Пока у нас официально продаётся только один электри­ческий вседорож­ник — 400-сильный Jaguar I-Pace. Его стоимость начина­ется с 6 246 000 рублей.

Вместе с e-tron во втором квартале в Россию приедут новый универсал Audi A4 allroad, купе­образный кроссовер Q3 Sportback, «горячие» SQ7 и SQ8, а также универсал RS6 и лифтбек RS7, которые до сих пор официально не представлены.