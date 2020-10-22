Опубликованы первые фото заряженного электрокара Audi RS e-tron GT

В Audi уже назвали будущий спорткар первой полностью электриче­ской RS-моделью от подразде­ления Audi Sport. Технические харак­теристики лифтбека пока не озвучены.

Издание Carscoops предполагает, что, в отличие от «гражданских», e-tron моди­фикация с литерами RS получит не два, а три электро­мотора: задние колёса спорткара будут вращать два раздельных агрегата. Совокупная отдача всех трёх двигателей должна достичь 700 л.с., а ускорение до 100 км/ч у такого e-tron займёт около 3 секунд.

Если характеристики серийного электрокара окажутся действи­тельно такими, это поставит Audi RS e-tron GT на один уровень с Porsche Taycan Turbo. Его двигатели способны развивать до 680 л.с., до сотни же немецкий электро­седан разгоняется за 3,2 секунды. Правда, у Тайкана есть ещё более мощная моди­фикация Turbo S с 762-сильной установкой.

Что касается Tesla Model S, то результат её базовой версии Long Range — 3,8 секунды, но следующая по уровню комп­лектация Performance способна набрать 100 км/ч за 2,5 секунды.