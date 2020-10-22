Опубликованы первые фото заряженного электрокара Audi RS e-tron GT
Дмитрий Елизаров
Компания Audi впервые подтвердила, что у лифтбека
В Audi уже назвали будущий спорткар первой полностью электрической
RS-модельюот подразделения Audi Sport. Технические характеристики лифтбека пока не озвучены.
Издание Carscoops предполагает, что, в отличие от «гражданских»,
e-tronмодификация с литерами RS получит не два, а три электромотора: задние колёса спорткара будут вращать два раздельных агрегата. Совокупная отдача всех трёх двигателей должна достичь 700 л.с., а ускорение до 100 км/чу такого e-tronзаймёт около 3 секунд.
Если характеристики серийного электрокара окажутся действительно такими, это поставит Audi RS
e-tron GTна один уровень с Porsche Taycan Turbo. Его двигатели способны развивать до 680 л.с., до сотни же немецкий электроседан разгоняется за 3,2 секунды. Правда, у Тайкана есть ещё более мощная модификация Turbo S с 762-сильной установкой.
Что касается Tesla Model S, то результат её базовой версии Long Range — 3,8 секунды, но следующая по уровню комплектация Performance способна набрать
100 км/чза 2,5 секунды.
Предполагается, что запас хода Audi RS
e-tron GTсоставит около 400 километров, то есть столько же, сколько и у гражданской модификации. Полностью рассекретить электрическую новинку Audi планирует в следующий уик-энд в рамках гонки «24 часа Спа».