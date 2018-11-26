Компания Audi анонсировала новый концепт

Немецкий автопроизводитель опубликовал видео-тизер, который показывает некоторые элементы модели e-tron GT.

Что это значит? Компания покажет 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе концепт-кар электроседана – впоследствии он должен станет серийным. Его построят на платформе PPE (Premium Platform Electric). Первой серийной машиной, построенной на этой платформе, станет Porsche Taycan.

Audi e-tron GT сможет проезжать 400 километров на одном заряде и станет первым электромобилем марки, который позволит заряжать аккумуляторы на 80 процентов всего за 12 минут благодаря зарядным станциям мощностью до 350 кВт.

