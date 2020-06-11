Электрический e-tron оказался самым дорогим кроссовером Audi в России

Audi e-tron укомплектован двумя электриче­скими двигателями суммарной отдачей 408 лошадиных сил. С места до ста кило­метров в час кроссовер разгоняется за 5,7 секунды, а его макси­мальная скорость принуди­тельно ограничена электро­никой на 200 км/ч.

Моторы e-tron питаются от батареи ёмкостью 95 киловатт-часов. Максимальный запас хода состав­ляет 400 километров. Аккуму­ляторы можно заряжать как от специальной станции мощностью 150 киловатт, так и от бытовой электросети.

Стандартное оснащение Audi e-tron включает в себя пневмати­ческую подвеску, 19-дюймовые колёса, свето­диодную оптику, двухзонный климат-контроль, мульти­медийную систему MMI Navigation plus, полностью цифровую приборную панель, парктроники спереди и сзади, а также электро­привод пятой двери.

Список опций модели состоит из камер вместо зеркал заднего вида, панорамной крыши, четырёх­зонного климат-контроля, авто­парков­щика, адаптивного круиз-контроля, системы ночного видения и проекционного дисплея.