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Электрический e-tron оказался самым дорогим кроссовером Audi в России

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Компания Audi начала принимать в России заказы на модель e-tron — первый полностью электри­ческий кроссовер марки. Цены на модель начинаются с 5 595 000 рублей. Таким образом, это самый дорогой вседорожник бренда на нашем рынке: Q7 и Q8 в базовых комп­лектациях стоят дешевле — 4 805 000 и 5 145 000 рублей соответ­ственно.

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  • Audi e-tron укомплектован двумя электриче­скими двигателями суммарной отдачей 408 лошадиных сил. С места до ста кило­метров в час кроссовер разгоняется за 5,7 секунды, а его макси­мальная скорость принуди­тельно ограничена электро­никой на 200 км/ч.

  • Моторы e-tron питаются от батареи ёмкостью 95 киловатт-часов. Максимальный запас хода состав­ляет 400 километров. Аккуму­ляторы можно заряжать как от специальной станции мощностью 150 киловатт, так и от бытовой электросети.

  • Стандартное оснащение Audi e-tron включает в себя пневмати­ческую подвеску, 19-дюймовые колёса, свето­диодную оптику, двухзонный климат-контроль, мульти­медийную систему MMI Navigation plus, полностью цифровую приборную панель, парктроники спереди и сзади, а также электро­привод пятой двери.

  • Список опций модели состоит из камер вместо зеркал заднего вида, панорамной крыши, четырёх­зонного климат-контроля, авто­парков­щика, адаптивного круиз-контроля, системы ночного видения и проекционного дисплея.

  • На начальном этапе заказать Audi e-tron можно будет у пяти российских дилеров: трёх в Москве и по одному в Санкт-Петер­бурге и Екатерин­бурге. Немецкий автопроиз­водитель также собирается вложить 40 000 000 рублей в развитие сети зарядных станций. Инвестиции направят в те регионы, где будет продаваться e-tron.

Одним из основных конкурентов электро­мобиля Audi в России станет электри­ческий кроссовер Jaguar I-Pace. Цены на «британца» начинаются с 5 946 000 рублей.

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