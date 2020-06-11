Электрический e-tron оказался самым дорогим кроссовером Audi в России
Компания Audi начала принимать в России заказы на модель
Audi e-tron укомплектован двумя электрическими двигателями суммарной отдачей 408 лошадиных сил. С места до ста километров в час кроссовер разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на
200 км/ч.
Моторы e-tron питаются от батареи ёмкостью 95 киловатт-часов. Максимальный запас хода составляет 400 километров. Аккумуляторы можно заряжать как от специальной станции мощностью 150 киловатт, так и от бытовой электросети.
Стандартное оснащение Audi e-tron включает в себя пневматическую подвеску, 19-дюймовые колёса, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему MMI Navigation plus, полностью цифровую приборную панель, парктроники спереди и сзади, а также электропривод пятой двери.
Список опций модели состоит из камер вместо зеркал заднего вида, панорамной крыши, четырёхзонного климат-контроля, автопарковщика, адаптивного круиз-контроля, системы ночного видения и проекционного дисплея.
На начальном этапе заказать Audi e-tron можно будет у пяти российских дилеров: трёх в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Немецкий автопроизводитель также собирается вложить
40 000 000рублей в развитие сети зарядных станций. Инвестиции направят в те регионы, где будет продаваться e-tron.
Одним из основных конкурентов электромобиля Audi в России станет электрический кроссовер Jaguar