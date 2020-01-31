Электрокроссовер Audi напомнил владельцу о замене масла, которого нет
Николай Андреев
Первый электрический кроссовер Audi —
При включении питания на приборной панели высвечивается сервисное оповещение о том, на каком пробеге необходимо менять моторное масло. У другого владельца электрического кроссовера система просила выключить зажигание, которого у электромобиля быть не может.
В компании Audi объяснили странные уведомления адаптацией уже существующей электроники от машин с бензиновыми и дизельными двигателями. Такие ошибки не являются критическими, и бортовую электронику кроссоверов бесплатно обновят во время планового обслуживания у дилера.
Audi e-tron представили осенью 2018 года. Он оснащается двумя электромоторами (по одному на ось), которые в зависимости от версии выдают 313 л.с. (модификация 50 quattro) или 408 л.с. (55 quattro). По слухам, в России продажи электрокроссовера начнутся во втором квартале 2020 года.