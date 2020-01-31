Электрокроссовер Audi напомнил владельцу о замене масла, которого нет

Первый электрический кроссовер Audi — e-tron — имеет странную особен­ность: автомобиль показывает уведом­ление о необходи­мости заменить масло в двигателе, хотя в электро­моторах оно не использу­ется. Об этом в своём твиттере рассказал Георг Конджович, один из владельцев вседорожника.