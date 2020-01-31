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Электрокроссовер Audi напомнил владельцу о замене масла, которого нет

Новости

Николай Андреев

Первый электрический кроссовер Audi — e-tron — имеет странную особен­ность: автомобиль показывает уведом­ление о необходи­мости заменить масло в двигателе, хотя в электро­моторах оно не использу­ется. Об этом в своём твиттере рассказал Георг Конджович, один из владельцев вседорожника.

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  • При включении питания на приборной панели высвечи­вается сервисное опо­вещение о том, на каком пробеге необхо­димо менять моторное масло. У другого владельца электри­ческого крос­совера система просила выключить зажигание, которого у электро­мобиля быть не может.

  • В компании Audi объяснили странные уведомления адаптацией уже суще­ствующей электро­ники от машин с бензиновыми и дизельными двига­телями. Такие ошибки не являются критиче­скими, и бортовую электро­нику крос­соверов бесплатно обновят во время планового обслужи­вания у дилера.

Audi e-tron представили осенью 2018 года. Он оснащается двумя электро­моторами (по одному на ось), которые в зависи­мости от версии выдают 313 л.с. (модифи­кация 50 quattro) или 408 л.с. (55 quattro). По слухам, в России продажи электро­крос­совера начнутся во втором квартале 2020 года.

Вы бы поехали в сервис на электромобиле, если бы он попросил масла?

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