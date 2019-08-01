Электрокроссовер Audi стал слабее и дешевле

Audi e-tron 50 quattro сохранил два электромотора — по одному на каждой оси. Однако теперь их суммарная мощность составляет не 408 л.с. (664 Н·м), а 313 л.с. (540 Н·м). До «сотни» кроссовер разгоняется за семь секунд (вместо 5,8 секунды у 55 quattro), а его максимальная скорость составляет 190 км/ч (против 200 км/ч).

Ёмкость аккумулятора, расположенного под полом, уменьшилась с 95 до 71 кВт·ч. За счёт этого e-tron стал легче на 120 килограммов (2445 килограммов), но и запас хода на одной зарядке сократился c 400 до 300 километров.

В остальном изменений нет. Электрический кроссовер оснащается ходовыми огнями и задними фонарями из органических светодиодов (OLED), пневмоподвеской и пятью дисплеями, которые заменяют приборную панель, мультимедийную систему и зеркала заднего вида.