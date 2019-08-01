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Электрокроссовер Audi стал слабее и дешевле

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Николай Андреев

Компания Audi представила новую, более доступную модификацию своего первого электрического кроссовера e-tron — 50 quattro. Изначально модель предлагалась всего в одной версии — 55 quattro, которая на 95 лошадиных сил мощнее новинки.

Audi e-tron 50 quattro
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Audi e-tron 50 quattro

  • Audi e-tron 50 quattro сохранил два электромотора — по одному на каждой оси. Однако теперь их суммарная мощность составляет не 408 л.с. (664 Н·м), а 313 л.с. (540 Н·м). До «сотни» кроссовер разгоняется за семь секунд (вместо 5,8 секунды у 55 quattro), а его максимальная скорость составляет 190 км/ч (против 200 км/ч).

  • Ёмкость аккумулятора, расположенного под полом, уменьшилась с 95 до 71 кВт·ч. За счёт этого e-tron стал легче на 120 килограммов (2445 килограммов), но и запас хода на одной зарядке сократился c 400 до 300 километров.

  • В остальном изменений нет. Электрический кроссовер оснащается ходовыми огнями и задними фонарями из органических светодиодов (OLED), пневмоподвеской и пятью дисплеями, которые заменяют приборную панель, мультимедийную систему и зеркала заднего вида.

  • Приём заказов на Audi e-tron 50 quattro стартует в Европе в четвёртом квартале 2019 года, а товарные экземпляры появятся весной 2020 года. Новинка оказалась на 10 000 евро дешевле топовой версии, стоимость которой начинается с отметки 72 350 евро (5,1 миллиона рублей).

Что важнее в электрическом кроссовере?

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