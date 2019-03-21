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В Audi разработали двухлитровый мотор с ресурсом 6000 километров

Новости

Николай Андреев

Компания Audi раскрыла характеристики нового двухлитрового четырёхцилиндрового двигателя, разработанного для немецкого кузовного чемпионата DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

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  • На разработку мотора ушло два с половиной года и более 1000 часов испытаний на динамометрическом стенде. Единственная турбина, установленная на этот двигатель, развивает давление в 3,5 бара и оснащена антилагом.

  • Гоночный мотор выдаёт впечатляющие 617 л.с., а с функцией push-to-pass мощность кратковременно возрастает ещё на 30 л.с. для совершения обгона. Несмотря на сумасшедшую мощность, новый мотор должен выдержать полный сезон, то есть он рассчитан на ресурс порядка 6000 километров.

  • Для сравнения, предыдущий атмосферный 4.0 V8, использовавшийся Audi в DTM, развивал 506 лошадиных сил. 

  • Ключевое преимущество четырёхцилиндрового двигателя – масса всего 85 килограммов, что в два раза меньше, чем старая гоночная «восьмёрка». Соотношение мощности к массе у Audi RS 5 DTM составляет около 1,6 килограмма на одну лошадиную силу – как у 1200-сильного Bugatti Veyron SS.

Новый мотор Audi пришлось разработать из-за смены регламента в чемпионате DTM, в рамках которого в серии вводятся компактные турбомоторы, чей расход топлива ограничен 95 килограммами в час.

Помимо Audi, в этом году в немецкой гоночной серии будут участвовать BMW (на купе M4) и Aston Martin с моделью Vantage. Mercedes-Benz покинул DTM в прошлом году. 

Новый сезон стартует 4 мая на трассе Хоккенхаймринг.

Что круче: маленький турбомотор или большая атмосферная «восьмёрка»?

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