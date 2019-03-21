В Audi разработали двухлитровый мотор с ресурсом 6000 километров

На разработку мотора ушло два с половиной года и более 1000 часов испытаний на динамометрическом стенде. Единственная турбина, установленная на этот двигатель, развивает давление в 3,5 бара и оснащена антилагом.

Гоночный мотор выдаёт впечатляющие 617 л.с., а с функцией push-to-pass мощность кратковременно возрастает ещё на 30 л.с. для совершения обгона. Несмотря на сумасшедшую мощность, новый мотор должен выдержать полный сезон, то есть он рассчитан на ресурс порядка 6000 километров.

Для сравнения, предыдущий атмосферный 4.0 V8, использовавшийся Audi в DTM, развивал 506 лошадиных сил.