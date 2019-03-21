В Audi разработали двухлитровый мотор с ресурсом 6000 километров
Николай Андреев
Компания Audi раскрыла характеристики нового двухлитрового четырёхцилиндрового двигателя, разработанного для немецкого кузовного чемпионата DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).
На разработку мотора ушло два с половиной года и более 1000 часов испытаний на динамометрическом стенде. Единственная турбина, установленная на этот двигатель, развивает давление в 3,5 бара и оснащена антилагом.
Гоночный мотор выдаёт впечатляющие 617 л.с., а с функцией push-to-pass мощность кратковременно возрастает ещё на 30 л.с. для совершения обгона. Несмотря на сумасшедшую мощность, новый мотор должен выдержать полный сезон, то есть он рассчитан на ресурс порядка 6000 километров.
Для сравнения, предыдущий атмосферный 4.0 V8, использовавшийся Audi в DTM, развивал 506 лошадиных сил.
Ключевое преимущество четырёхцилиндрового двигателя – масса всего 85 килограммов, что в два раза меньше, чем старая гоночная «восьмёрка». Соотношение мощности к массе у Audi RS 5 DTM составляет около 1,6 килограмма на одну лошадиную силу – как у 1200-сильного Bugatti Veyron SS.
Новый мотор Audi пришлось разработать из-за смены регламента в чемпионате DTM, в рамках которого в серии вводятся компактные турбомоторы, чей расход топлива ограничен 95 килограммами в час.
Помимо Audi, в этом году в немецкой гоночной серии будут участвовать BMW (на купе M4) и Aston Martin с моделью Vantage. Mercedes-Benz покинул DTM в прошлом году.
Новый сезон стартует 4 мая на трассе Хоккенхаймринг.