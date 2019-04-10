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Лёд, дрифт, суровый инструктор: как и чему учат в зимней школе Audi

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Если уж и учиться ездить быстро, правильно и безопасно, то только у таких людей, как Евгений Васин. Он – обладатель кубка Европы по ралли, призёр Ралли Монте-Карло и дипломированный педагог. Вот только всё это не значит, что, один раз послушав его инструкцию, сразу поедешь, как он. Мы побывали в школе Васина в Карелии и рассказываем, с чем столкнутся те, кто приедет туда после нас.

Официальный сайт школы Евгения Васина 
Audi A7 на Авто.ру 
Audi Q8 на Авто.ру 
Подробный тест на Audi A7

Пробовали себя в школах экстремального вождения?

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