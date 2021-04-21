Появилось первое изображение электрического вэна от Mercedes-Benz

Audi показала в Шанхае таинственный электрокроссовер длиной почти 5 метров

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Audi устроила на автосалоне в Шанхае премьеру, о которой стало известно только после самой премьеры: никакой информации произво­дитель заранее не обнародовал. На стенде фирмы появился некий вседорожник с табличкой Audi concept Shanghai, укрытый камуфляжем в том же стиле, что и прежние электро­прототипы Audi. Motor1 предполагает, что серийный кроссовер станет версией VW ID.6 из Ингольштадта.

1/7

  • Издание утверждает, что единственная известная на данный момент техническая характери­стика концепта — это его длина, которая составляет 4,87 метра. По этому параметру Audi concept Shanghai идентичен представ­ленному здесь же вседорожнику Volkswagen ID.6. Кроме того, пред­полагается, что концепт базируется на той же самой платформе MEB, на которой построено всё электро­семейство Volkswagen.

  • Силовые установки, скорее всего, у новой Audi и VW ID.6 тоже будут идентичными. Тем самым серийная версия шанхайского концепта может получить два электро­мотора совокупной отдачей 306 л.с. и способ­ность ускоряться до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды. Ожидается, что продаваться она будет только в Китае.

  • Volkswagen ID.6, рассекреченный 18 апреля, стал самым крупным на данный момент электро­мобилем марки. Он будет предлагаться в версиях с шестью и семью посадочными местами, а также получит три варианта силовых установок и две батареи. Максимальный запас хода — 588 километров по циклу NEDC.

Как считаете, нужен Audi ещё один электрокроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение