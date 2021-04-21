Audi показала в Шанхае таинственный электрокроссовер длиной почти 5 метров
Дмитрий Елизаров
Компания Audi устроила на автосалоне в Шанхае премьеру, о которой стало известно только после самой премьеры: никакой информации производитель заранее не обнародовал. На стенде фирмы появился некий вседорожник с табличкой Audi concept Shanghai, укрытый камуфляжем в том же стиле, что и прежние электропрототипы Audi. Motor1 предполагает, что серийный кроссовер станет версией VW ID.6 из Ингольштадта.
Издание утверждает, что единственная известная на данный момент техническая характеристика концепта — это его длина, которая составляет 4,87 метра. По этому параметру Audi concept Shanghai идентичен представленному здесь же вседорожнику Volkswagen ID.6. Кроме того, предполагается, что концепт базируется на той же самой платформе MEB, на которой построено всё электросемейство Volkswagen.
Силовые установки, скорее всего, у новой Audi и VW ID.6 тоже будут идентичными. Тем самым серийная версия шанхайского концепта может получить два электромотора совокупной отдачей 306 л.с. и способность ускоряться до
100 км/чпримерно за 6,5 секунды. Ожидается, что продаваться она будет только в Китае.
Volkswagen ID.6, рассекреченный 18 апреля, стал самым крупным на данный момент электромобилем марки. Он будет предлагаться в версиях с шестью и семью посадочными местами, а также получит три варианта силовых установок и две батареи. Максимальный запас хода — 588 километров по циклу NEDC.