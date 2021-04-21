Audi показала в Шанхае таинственный электрокроссовер длиной почти 5 метров

Издание утверждает, что единственная известная на данный момент техническая характери­стика концепта — это его длина, которая составляет 4,87 метра. По этому параметру Audi concept Shanghai идентичен представ­ленному здесь же вседорожнику Volkswagen ID.6. Кроме того, пред­полагается, что концепт базируется на той же самой платформе MEB, на которой построено всё электро­семейство Volkswagen.

Силовые установки, скорее всего, у новой Audi и VW ID.6 тоже будут идентичными. Тем самым серийная версия шанхайского концепта может получить два электро­мотора совокупной отдачей 306 л.с. и способ­ность ускоряться до 100 км/ч примерно за 6,5 секунды. Ожидается, что продаваться она будет только в Китае.