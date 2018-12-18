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Audi выпустит второй электрокроссовер в 2020 году

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Компания Audi готовит новый электромобиль – компактный кроссовер, который должен пойти в серию в 2020 году, одновременно с большим седаном е-tron GT. По данным издания Autocar, младшую модель линейки e-tron сначала покажут в виде концепта – это случится в 2019 году.

Первый серийный электрокроссовер Audi – Audi e-tron

Детали:

  • Компактный кроссовер построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей.

  • Новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi e-tron GT – модели получат общую форму воздуховодов, плечевую линию боковин кузова и решетку радиатора.

  • В линейке Audi новый электрокроссовер займёт место между моделями Q2 и Q3. По предварительным оценкам, его стоимость составит около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,52 миллиона рублей).

  • Всего к 2025 году ​​Audi выпустит 12 электрических моделей, 7 из которых будут кроссоверами.

Купили бы электрический кроссовер Audi за 2,5 миллиона рублей?

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