Audi выпустит второй электрокроссовер в 2020 году

Компания Audi готовит новый электромобиль – компактный кроссовер, который должен пойти в серию в 2020 году, одновременно с большим седаном е-tron GT. По данным издания Autocar, младшую модель линейки e-tron сначала покажут в виде концепта – это случится в 2019 году.

Первый серийный электрокроссовер Audi – Audi e-tron