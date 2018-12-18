Audi выпустит второй электрокроссовер в 2020 году
Компания Audi готовит новый электромобиль – компактный кроссовер, который должен пойти в серию в 2020 году, одновременно с большим седаном е-tron GT. По данным издания Autocar, младшую модель линейки e-tron сначала покажут в виде концепта – это случится в 2019 году.
Детали:
Компактный кроссовер построят на новой модульной платформе MEB, которую концерн Volkswagen разработал специально для электромобилей.
Новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi e-tron GT – модели получат общую форму воздуховодов, плечевую линию боковин кузова и решетку радиатора.
В линейке Audi новый электрокроссовер займёт место между моделями Q2 и Q3. По предварительным оценкам, его стоимость составит около 30 тысяч фунтов стерлингов (2,52 миллиона рублей).
Всего к 2025 году Audi выпустит 12 электрических моделей, 7 из которых будут кроссоверами.