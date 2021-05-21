Audi создаст зарядные станции премиум-класса
Герман Князев
В Audi задумались об инфраструктуре для обслуживания электрокаров своих клиентов. Автопроизводитель намерен создать разветвлённую сеть станций быстрой подзарядки батарей. Пока что проект стартует только в качестве пилотной программы, однако компания уже раскрыла некоторые его подробности.
Поиски для размещения первой зарядной станции ведутся в Германии. В компании рассчитывают протестировать на ней разные подходы и вывести оптимальную формулу обслуживания для своих клиентов, чтобы дальше успешно использовать полученные наработки на других станциях. Открытие станции намечено на конец лета.
На втором этаже станции планируется разместить премиум-зону отдыха. Audi подчёркивает, что зарядка автомобиля будет занимать совсем недолго — «не дольше, чем вы тратите на кофе», однако рассчитывает, что её клиенты проведут это время в комфорте.
Промежуточные хранилища энергии смогут обеспечить до шести зарядных станций с мощностью зарядки до 300 кВт. Ночью батареи будут заряжаться, а днём их заряд будет поддерживаться за счёт солнечной энергии.
Для сравнения Audi приводит цифру — у модели
E-tron GTбудет уходить всего 23 минуты на заряд батареи с 5 до 80%. Станции будут доступны и для автомобилей других марок.
Необходимость постройки зарядных станций производитель объясняет желанием внести в свою линейку ещё 20 новых электромобилей. Под них и будет рассчитана инфраструктура.
Ранее свою идею станций зарядки демонстрировала китайская марка Geely. Ролик с подробной иллюстрацией работы станций появился на YouTube-канале Geely UnCut. По концепции компании водитель через приложение будет видеть ближайшую станцию, заезжать туда, а дальше в полностью автоматизированном режиме роботы будут заменять батарею машины на заряженную. В Geely считают подход с заменой, а не зарядки батарей более практичным и удобным. Уже до конца года автокомпания планирует построить около сотни таких станций в Китае.