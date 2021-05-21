Audi создаст зарядные станции премиум-класса

Поиски для размещения первой зарядной станции ведутся в Германии. В компании рассчиты­вают протести­ровать на ней разные подходы и вывести оптималь­ную формулу обслужи­вания для своих клиентов, чтобы дальше успешно использовать полученные наработки на других станциях. Открытие станции намечено на конец лета.

На втором этаже станции планируется разместить премиум-зону отдыха. Audi подчёрки­вает, что зарядка авто­мобиля будет занимать совсем недолго — «не дольше, чем вы тратите на кофе», однако рассчитывает, что её клиенты проведут это время в комфорте.

Промежуточные хранилища энергии смогут обеспечить до шести зарядных станций с мощностью зарядки до 300 кВт. Ночью батареи будут заряжаться, а днём их заряд будет поддержи­ваться за счёт солнечной энергии.

Для сравнения Audi приводит цифру — у модели E-tron GT будет уходить всего 23 минуты на заряд батареи с 5 до 80%. Станции будут доступны и для автомо­билей других марок.

Необходимость постройки зарядных станций произво­дитель объясняет желанием внести в свою линейку ещё 20 новых электро­мобилей. Под них и будет рассчитана инфраструктура.