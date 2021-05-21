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Audi создаст зарядные станции премиум-класса

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Герман Князев

В Audi задумались об инфраструктуре для обслужи­вания электрокаров своих клиентов. Авто­произво­дитель намерен создать разветв­лённую сеть станций быстрой подзарядки батарей. Пока что проект стартует только в качестве пилотной программы, однако компания уже раскрыла некоторые его подробности.

  • Поиски для размещения первой зарядной станции ведутся в Германии. В компании рассчиты­вают протести­ровать на ней разные подходы и вывести оптималь­ную формулу обслужи­вания для своих клиентов, чтобы дальше успешно использовать полученные наработки на других станциях. Открытие станции намечено на конец лета.

  • На втором этаже станции планируется разместить премиум-зону отдыха. Audi подчёрки­вает, что зарядка авто­мобиля будет занимать совсем недолго — «не дольше, чем вы тратите на кофе», однако рассчитывает, что её клиенты проведут это время в комфорте.

  • Промежуточные хранилища энергии смогут обеспечить до шести зарядных станций с мощностью зарядки до 300 кВт. Ночью батареи будут заряжаться, а днём их заряд будет поддержи­ваться за счёт солнечной энергии.

  • Для сравнения Audi приводит цифру — у модели E-tron GT будет уходить всего 23 минуты на заряд батареи с 5 до 80%. Станции будут доступны и для автомо­билей других марок.

  • Необходимость постройки зарядных станций произво­дитель объясняет желанием внести в свою линейку ещё 20 новых электро­мобилей. Под них и будет рассчитана инфраструктура.

  • Ранее свою идею станций зарядки демонстри­ровала китайская марка Geely. Ролик с подробной иллюстрацией работы станций появился на YouTube-канале Geely UnCut. По концепции компании водитель через прило­жение будет видеть ближайшую станцию, заезжать туда, а дальше в полностью автомати­зированном режиме роботы будут заменять батарею машины на заряженную. В Geely считают подход с заменой, а не зарядки батарей более практичным и удобным. Уже до конца года авто­компания планирует построить около сотни таких станций в Китае.

Что лучше — заряжать или заменять?

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