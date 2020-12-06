Дрэг-битва «заряженных» кроссоверов: Audi RS Q8, BMW X6 M и Porsche Cayenne Turbo S
Михаил Кондратьев
Британский портал Carwow сравнил три кроссовера Audi, BMW и Porsche в «заряженных» версиях — это RS Q8, X6 M и Cayenne Turbo S. По традиции, автомобили сразились в разгоне с места на классической дрэговой дистанции 402 метра, ускорении на ходу и торможении до полной остановки с достаточно высокой скорости.
Модель Audi, установившая в 2019 году рекорд Нюрбургринга среди кроссоверов, оснащается битурбированным четырёхлитровым V8 мощностью 600 л.с. (800 Нм). Разгон до «сотни» занимает 3,8 секунды, максимальная скорость равна
305 км/ч.В этой гонке RS Q8 — наименее мощный, но и самый доступный автомобиль. В Великобритании его стоимость составляет 101 тысячу фунтов стерлингов (чуть более 10 миллионов рублей).
BMW X6 M с 4,4-литровым V8 с двумя турбинами по умолчанию тоже выдаёт 600 сил (при 750 Нм крутящего момента), однако в данном случае использована версия Competition с прибавкой в 25 л.с. Разгон до
100 км/чпри этом занимает столько же, сколько у RS Q8, максимальная скорость (с опциональным M-пакетом)— 290 км/ч.По стоимости баварский кроссовер расположился посередине между соперниками — это около 113 тысяч фунтов стерлингов (почти 11,3 миллиона рублей).
Porsche Cayenne Turbo S с гибридной силовой установкой мощнее, но и тяжелее конкурентов. Его силовая установка с V8 и одним электромотором развивает 680 сил и 900 Нм, масса почти достигает 2,5 тонны. Разгон с места до
100 км/чпо паспорту занимает те же 3,8 секунды, максимальная скорость равна 295 км/ч.Стоимость такого кроссовера в Великобритании превышает 123 тысячи фунтов стерлингов (без малого 12,3 миллиона рублей).