Дрэг-битва «заряженных» кроссоверов: Audi RS Q8, BMW X6 M и Porsche Cayenne Turbo S

Модель Audi, установившая в 2019 году рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов, оснащается битурбиро­ванным четырёх­литро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Нм). Разгон до «сотни» занимает 3,8 секунды, максимальная скорость равна 305 км/ч. В этой гонке RS Q8 — наименее мощный, но и самый доступный автомобиль. В Велико­британии его стоимость составляет 101 тысячу фунтов стерлингов (чуть более 10 миллионов рублей).

BMW X6 M с 4,4-литровым V8 с двумя турбинами по умолчанию тоже выдаёт 600 сил (при 750 Нм крутящего момента), однако в данном случае использо­вана версия Competition с прибавкой в 25 л.с. Разгон до 100 км/ч при этом занимает столько же, сколько у RS Q8, максимальная скорость (с опциональным M-пакетом) — 290 км/ч. По стоимости баварский кроссовер распо­ложился посередине между сопер­никами — это около 113 тысяч фунтов стерлингов (почти 11,3 миллиона рублей).