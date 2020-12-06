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Дрэг-битва «заряженных» кроссоверов: Audi RS Q8, BMW X6 M и Porsche Cayenne Turbo S

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Михаил Кондратьев

Британский портал Carwow сравнил три кроссовера Audi, BMW и Porsche в «заряженных» версиях — это RS Q8, X6 M и Cayenne Turbo S. По традиции, авто­мобили сразились в разгоне с места на классической дрэговой дистанции 402 метра, ускорении на ходу и торможении до полной остановки с достаточно высокой скорости.

  • Модель Audi, установившая в 2019 году рекорд Нюрбург­ринга среди кроссоверов, оснащается битурбиро­ванным четырёх­литро­вым V8 мощностью 600 л.с. (800 Нм). Разгон до «сотни» занимает 3,8 секунды, максимальная скорость равна 305 км/ч. В этой гонке RS Q8 — наименее мощный, но и самый доступный автомобиль. В Велико­британии его стоимость составляет 101 тысячу фунтов стерлингов (чуть более 10 миллионов рублей).

  • BMW X6 M с 4,4-литровым V8 с двумя турбинами по умолчанию тоже выдаёт 600 сил (при 750 Нм крутящего момента), однако в данном случае использо­вана версия Competition с прибавкой в 25 л.с. Разгон до 100 км/ч при этом занимает столько же, сколько у RS Q8, максимальная скорость (с опциональным M-пакетом)290 км/ч. По стоимости баварский кроссовер распо­ложился посередине между сопер­никами — это около 113 тысяч фунтов стерлингов (почти 11,3 миллиона рублей).

  • Porsche Cayenne Turbo S с гибридной силовой установкой мощнее, но и тяжелее конкурентов. Его силовая установка с V8 и одним электро­мотором развивает 680 сил и 900 Нм, масса почти достигает 2,5 тонны. Разгон с места до 100 км/ч по паспорту занимает те же 3,8 секунды, максимальная скорость равна 295 км/ч. Стоимость такого кроссовера в Велико­британии превышает 123 тысячи фунтов стерлингов (без малого 12,3 миллиона рублей).

При одинаковой стоимости — выбираете Audi, BMW или Porsche?

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