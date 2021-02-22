В Дубае продают уникальный «золотой» Nissan GT-R. Цена: 32 миллиона рублей

Битва «немецкой тройки»: на прямой сравнили Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S

Новости

Михаил Кондратьев

Британский YouTube-канал carwow провёл сравнение трёх «заряженных» моделей немецких марок: универсала Audi RS6 и четырёхдверок BMW M5 Competition с Mercedes-AMG E 63 S. Испытания в дрэге на четверть мили, ускорении со средней скорости и торможении до полной остановки проходили на очень мокрой дороге.

  • Модели обладают сопоставимой мощностью. В случае с RS6 это твин-турбо V8 с 600 силами и 800 Нм крутящего момента (умеренный гибрид — со стартер-генератором, рекуперирующим энергию), тогда как у M5 Competition турбированная «восьмёрка» выдаёт 625 л.с. и 750 Нм.

  • E 63 S тоже оснащается V8 c двумя турбинами, его отдача составляет 612 сил при 850 Нм крутящего момента. Вместе с тем по массе BMW и Mercedes-AMG примерно равны, а Audi заметно тяжелее.

  • По ценам рынка Великобритании самым дорогим автомобилем из троицы оказалась M5, тогда как в России на сегодня дороже всех модель «Мерседеса» — её стоимость начинается с 10 210 000 рублей, а RS6 и M5 Competition доступны от 9 395 000 и 9 400 000 рублей соответ­ственно.

  • Одним из последних дрэговых испытаний канала стало сравнение двух абсолютно разных автомо­билей — это 808-сильный Dodge Challenger Demon (самый мощный серийный масл-кар в недавнем прошлом) и Porsche 911 Turbo S, удер­­живающий звание самого быстрого автомобиля в серии тестов канала.

Ваш любимчик в этой компании?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение