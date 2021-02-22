Битва «немецкой тройки»: на прямой сравнили Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E 63 S

Модели обладают сопоставимой мощностью. В случае с RS6 это твин-турбо V8 с 600 силами и 800 Нм крутящего момента (умеренный гибрид — со стартер-генератором, рекуперирующим энергию), тогда как у M5 Competition турбированная «восьмёрка» выдаёт 625 л.с. и 750 Нм.

E 63 S тоже оснащается V8 c двумя турбинами, его отдача составляет 612 сил при 850 Нм крутящего момента. Вместе с тем по массе BMW и Mercedes-AMG примерно равны, а Audi заметно тяжелее.

По ценам рынка Великобритании самым дорогим автомобилем из троицы оказалась M5, тогда как в России на сегодня дороже всех модель «Мерседеса» — её стоимость начинается с 10 210 000 рублей, а RS6 и M5 Competition доступны от 9 395 000 и 9 400 000 рублей соответ­ственно.