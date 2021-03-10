Полный привод Audi проверили на роликах, имитирующих пробуксовку колёс. Видео

Как заявили авторы сюжета, проверить систему quattro они решили после множества сообщений от пользо­вателей по поводу её достоинств. Для начала ролики подложили под передние колёса, а систему выбора режимов работы оставили в позиции Auto. Это испытание не вызвало у A6 Allroad никаких проблем.

Переместив ролики под заднюю ось, испытатели получили даже более впечат­ляющий резуль­тат: автомобиль покинул испытатель­ный стенд практически без проскальзываний.

Следующий этап теста — так называемое диагональ­ное испытание, в первой части которого ролики поместили под левое заднее и правое переднее колёса. С известной натяжкой такой тест может имитировать и ситуацию диагональ­ного вывеши­вания на бездорожье. Это испытание универсал также преодолел, но всё же затратил на пробуксовку колёс несколько секунд. Использо­вание режима Allroad в повторном тесте вопреки ожиданиям не улучшило, а даже слегка ухудшило реакции автомобиля, а вот режим Off-road уменьшил время проскаль­зывания.

В самом сложном варианте «роликового» теста авторы видео, как правило, оставляют на асфальте только одно колесо. На этот раз им стало правое переднее. Ни в режиме Auto, ни в режиме Allroad оно не смогло стащить универсал с роликов, но задейство­ванная предустановка Off-road всё же спасла универсал из сымитиро­ванной экстремальной ситуации. Чтобы закрепить результат, испытатели повторили этот этап теста, оставив в соприкосно­вении с покрытием правое заднее колесо. В этом случае автомобиль смог покинуть ролики только с помощью подтолк­нувшего A6 Allroad в корму ассистента даже при задейство­ванном режиме Off-road.