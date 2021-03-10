Полный привод Audi проверили на роликах, имитирующих пробуксовку колёс. Видео
Дмитрий Елизаров
Авторы YouTube-канала The Fast Lane Car опубликовали отчёт об очередных «роликовых» испытаниях системы полного привода. На этот раз объектом эксперимента стал универсал Audi A6 Allroad с системой quattro и трёхлитровым V6. В ходе испытаний имитируется отсутствие сцепления с покрытием на разных колёсах автомобиля.
Как заявили авторы сюжета, проверить систему quattro они решили после множества сообщений от пользователей по поводу её достоинств. Для начала ролики подложили под передние колёса, а систему выбора режимов работы оставили в позиции Auto. Это испытание не вызвало у A6 Allroad никаких проблем.
Переместив ролики под заднюю ось, испытатели получили даже более впечатляющий результат: автомобиль покинул испытательный стенд практически без проскальзываний.
Следующий этап теста — так называемое диагональное испытание, в первой части которого ролики поместили под левое заднее и правое переднее колёса. С известной натяжкой такой тест может имитировать и ситуацию диагонального вывешивания на бездорожье. Это испытание универсал также преодолел, но всё же затратил на пробуксовку колёс несколько секунд. Использование режима Allroad в повторном тесте вопреки ожиданиям не улучшило, а даже слегка ухудшило реакции автомобиля, а вот режим Off-road уменьшил время проскальзывания.
В самом сложном варианте «роликового» теста авторы видео, как правило, оставляют на асфальте только одно колесо. На этот раз им стало правое переднее. Ни в режиме Auto, ни в режиме Allroad оно не смогло стащить универсал с роликов, но задействованная предустановка Off-road всё же спасла универсал из сымитированной экстремальной ситуации. Чтобы закрепить результат, испытатели повторили этот этап теста, оставив в соприкосновении с покрытием правое заднее колесо. В этом случае автомобиль смог покинуть ролики только с помощью подтолкнувшего A6 Allroad в корму ассистента даже при задействованном режиме Off-road.
В конце января аналогичным образом авторы канала проверили «симметричный полный привод» Subaru, использовав кроссовер Crosstrek (в России известен как Subaru XV). Вседорожник тоже столкнулся с определёнными проблемами в ходе испытаний, однако в итоге смог преодолеть все предложенные препятствия.