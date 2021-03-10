Уникальный Chrysler с газотурбинным двигателем пустят с молотка

Полный привод Audi проверили на роликах, имитирующих пробуксовку колёс. Видео

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Дмитрий Елизаров

Авторы YouTube-канала The Fast Lane Car опубликовали отчёт об очередных «роликовых» испытаниях системы полного привода. На этот раз объектом экспери­мента стал универсал Audi A6 Allroad с системой quattro и трёх­литровым V6. В ходе испытаний имитируется отсутствие сцепления с покрытием на разных колёсах автомобиля.

  • Как заявили авторы сюжета, проверить систему quattro они решили после множества сообщений от пользо­вателей по поводу её достоинств. Для начала ролики подложили под передние колёса, а систему выбора режимов работы оставили в позиции Auto. Это испытание не вызвало у A6 Allroad никаких проблем.

  • Переместив ролики под заднюю ось, испытатели получили даже более впечат­ляющий резуль­тат: автомобиль покинул испытатель­ный стенд практически без проскальзываний.

  • Следующий этап теста — так называемое диагональ­ное испытание, в первой части которого ролики поместили под левое заднее и правое переднее колёса. С известной натяжкой такой тест может имитировать и ситуацию диагональ­ного вывеши­вания на бездорожье. Это испытание универсал также преодолел, но всё же затратил на пробуксовку колёс несколько секунд. Использо­вание режима Allroad в повторном тесте вопреки ожиданиям не улучшило, а даже слегка ухудшило реакции автомобиля, а вот режим Off-road уменьшил время проскаль­зывания.

  • В самом сложном варианте «роликового» теста авторы видео, как правило, оставляют на асфальте только одно колесо. На этот раз им стало правое переднее. Ни в режиме Auto, ни в режиме Allroad оно не смогло стащить универсал с роликов, но задейство­ванная предустановка Off-road всё же спасла универсал из сымитиро­ванной экстремальной ситуации. Чтобы закрепить результат, испытатели повторили этот этап теста, оставив в соприкосно­вении с покрытием правое заднее колесо. В этом случае автомобиль смог покинуть ролики только с помощью подтолк­нувшего A6 Allroad в корму ассистента даже при задейство­ванном режиме Off-road.

  • В конце января аналогичным образом авторы канала проверили «симметричный полный привод» Subaru, использовав кроссовер Crosstrek (в России известен как Subaru XV). Вседорожник тоже столкнулся с опреде­лёнными проблемами в ходе испытаний, однако в итоге смог преодолеть все пред­ложенные препятствия.

А вам чей полный привод больше по душе?

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